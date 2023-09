Treffpunkt Nachhaltigkeit geht an den Start

Der „Treffpunkt Nachhaltigkeit“ wird am Samstag, 30. September, im Rahmen des zweiten Nachhaltigkeitstages in der Stadtbücherei in den Räumlichkeiten des „Booky“ von 10 bis 14 Uhr offiziell eröffnet. Interessierte erwartet ein buntes Programm aus unterhaltsamen, informativen und interaktiven Aktionen, die das Thema Nachhaltigkeit in unterschiedlichen Facetten in den Fokus rücken.

Den offiziellen Startschuss gibt Veerle Buytaert, die Leiterin des Umweltamtes der Stadt Ravensburg, um 10.30 Uhr. Anschließend um 11.30 Uhr, wird Roland Roth, Leiter der Wetterwarte Süd und Mitglied im Team Klima Ravensburg, einen Vortrag halten. Eine musikalische Einlage mit Franziska Groß und einer togolesischen Trommlergruppe leitet über zu vielseitigen Workshops zu Themen wie Upcycling und Foodsharing sowie den Austausch mit Akteurinnen und Akteuren aus der Region. Spannende Vorträge der „Scientists for Future“ geben Einblick in das breite Themenfeld der Nachhaltigkeit. Zusätzlich ist das Kapuziner-Kreativzentrum mit einer kleinen Fahrrad-Reparatur-Werkstatt vor Ort.

Der „Treffpunkt Nachhaltigkeit“ soll ein lokaler Beitrag zur Erreichung der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele leisten. In diesem Treffpunkt im Herzen Ravensburgs sollen innovative, ressourcenschonende und sozialökologische Projekte, Seminare und Workshops geplant und umgesetzt werden, die in die Stadtgesellschaft hineinwirken und zum nachhaltigen Handeln anregen. Nach dem Wunsch der Initiatoren sollen dort gemeinschaftliche Aktionen initiiert und Initiativen vernetzt werden. Die Akteure können dort über ihre Projekte informieren ‐ sei es in Sprechstunden oder über Publikationen. Nicht zuletzt hat der Treffpunkt das Ziel, Begegnungen, Teilhabe und Bürgerbeteiligung zu ermöglichen.

Der „Treffpunkt Nachhaltigkeit“ ist ein Kooperationsprojekt, unterstützt von ehren- und hauptamtlichen Akteuren des Umweltamtes der Stadt Ravensburg, dem K-Punkt Ländliche Entwicklung, der Bürgerstiftung Kreis Ravensburg, der Freiwilligenagentur der Stadt Ravensburg und dem Kapuziner.