Gegen 15.45 Uhr hat es auf der B 30 zwischen den Anschlussstellen Ravensburg-Nord und Ravensburg-Süd einen Verkehrsunfall gegeben.

Die Straße war in Fahrtrichtung Friedrichshafen bis gegen 19 Uhr voll gesperrt, wie die Polizei am Abend mitteilte. Den Angaben zufolge ist ein 26 Jahre alter Fahrer mit seinem Renault-Transporter aus noch unklarer Ursache auf einen VW-Transporter geprallt. Dieser hatte eine Panne, stand auf dem Seitenstreifen und sollte auf einen Anhänger, der an einem Skoda hing, aufgeladen werden.

Aufgrund des Unfalls ist es zu langen Staus im Feierabendverkehr gekommen. (Foto: David Pichler )

Die Polizei berichtet von einer wuchtigen Kollision. Der Transporter des Unfallverursachers habe sich daraufhin um rund 90 Grad gedreht und sei auf der Straße umgekippt. Der auf dem Seitenstreifen abgestellte VW-Transporter sei gegen den für die Verladung bereitstehenden Anhänger geschoben worden. Auch der Anhänger und sein Zugfahrzeug wurden demnach beschädigt.

Verletzte in Kliniken gebracht

Der 26 Jahre alte Unfallverursacher sowie zwei weitere Personen, die in dem abzuschleppenden VW-Transporter unterwegs waren, erlitten ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge leichte Verletzungen. Rettungsdienste brachten sie ins Krankenhaus.

Auch die Feuerwehr war im Einsatz. Für die Zeit der Sperrung wurde eine Umleitung eingerichtet. Im Feierabendverkehr kam es zu Staus, auch im Stadtgebiet brauchten die Autofahrer mehr Geduld als sonst.

Die Polizei schätzt den beim Unfall entstandenen Schaden auf mehr als 50.000 Euro.