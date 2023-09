Transparente Bildebenen in der Sparkassengalerie

Edda Jachens stellt von Montag, 11. September, bis Freitag, 20. Oktober, in der Sparkassengalerie Ravensburg aus. Die Vernissage findet am Montag um 19 Uhr statt, teilt die Marketingabteilung der Sparkasse mit. In das künstlerische Werk führt der Kunsthistoriker Clemens Ottnad M.A., Geschäftsführer des Künstlerbundes Baden–Württemberg, ein.

In ihrer Ausstellung stellt Edda Jachens zwei Werkgruppen einander gegenüber: die Arbeiten mit Paraffin, die in den Jahren 1998 bis 2019 entstanden sind, und die neueren Aquarelle, die sie in den letzten Jahren entwickelt hat. Bei den Arbeiten mit Paraffin überzieht die Künstlerin ihre Kompositionen mit einer mehrere Millimeter dicken Wachsschicht, wodurch die darunter liegenden geometrischen Formen sich von ihrem Grund zu lösen scheinen und zu schweben beginnen. Linien und Flächen bekommen gleichsam eine Aura und etwas Wesenhaftes. heißt es in der Mitteilung.

In ihren Aquarellen schließt Edda Jachens an die Bildwirkung ihrer Arbeiten mit Paraffin an. Zunächst entstehen Werke mit sehr wenigen Farbbahnen aus hauchdünnen Lasuren, wobei sie die Farbflächen mit einem breiten Flachpinsel aufträgt. Auch hier schweben die Kompositionen und sind von einer besonderen Leichtigkeit.

Später lotet die Künstlerin die gegenteilige Richtung aus und strebt Intensität und Tiefe durch die Überlagerung einer maximalen Anzahl von hauchdünnen Aquarellschichten an. Durch den Aufbau eines Bildgedankens in über zweihundert Schichten entsteht eine hohe Farbdichte, die im Zentrum fast schwarz anmutet, obwohl die Künstlerin keine schwarzen Pigmente verwendet. Zu den Seiten hin bleiben die Arbeiten durch sehr feine Übergänge schwerelos und strahlen in verschiedenen Farben.

In den Aquarellen wird die experimentell entwickelte Malerei mit Paraffin in einer traditionellen Technik weitergeführt. In der Gegenüberstellung bilden die beiden Werkgruppen einen spannungsvollen Zusammenklang, heißt es abschließend.