Towerstars zeigen im Testspiel zu wenig

Draußen ist noch bestes Spätsommerwetter gewesen, doch in der CHG–Arena wehte schon wieder ein kleiner Hauch von Winter. Die Ravensburg Towerstars, amtierender Meister der Deutschen Eishockey–Liga 2, luden ihre Fans zur offiziellen Saisoneröffnung und Teamvorstellung ein.

Zudem wurden die Nachwuchsmannschaften des EV Ravensburg von Stadionsprecher Marcus Haider vorgestellt. Auch sportlich sollte am frühen Sonntagnachmittag etwas geboten werden — das letzte Testspiel der Vorbereitung verloren die Towerstars jedoch gegen den Schweizer Zweitligisten GCK Lions mit 1:4.

Autogramme, Fotos und viele Gespräche

Es war die fünfte Niederlage im siebten Testspiel. Im Vordergrund sollte am Sonntag aber die Begegnung mit den Fans stehen. Die Profis der Towerstars standen nach der Partie geduldig für Autogrammwünsche und Fotos zur Verfügung, von den Geschäftsführern Daniel Heinrizi und Raphael Kapzan bis zum neuen Trainerteam mit Gergely Majoross, Eeli Parviainen und Jan Benda stellten sich alle auf der Bühne vor.

Natürlich wollten die rund 800 Fans in der CHG–Arena aber auch sehen, wie sich ihre Mannschaft auf dem Eis schlägt. Anders als noch am Freitagabend in Thurgau stand der Goalie Ilya Sharipov wieder zur Verfügung — er teilte sich am Sonntag die Spielminuten mit dem Landshuter Gastspieler Nico Pertuch. Nach 30 Minuten kam Pertuch, er kassierte auch alle Gegentreffer. Die ganz großen spielerischen Höhepunkte blieben im Duell der Zweitligisten aus, weshalb einige Zuschauer die Zeit hatten, sich die letzten Minuten des spannenden WM–Finals im Basketball zwischen Deutschland und Serbien auf ihren Handys anzuschauen.

Die Führung hält lange, dann treffen die Lions

Früh brachte Niklas Hübner die Ravensburger in Führung, dieser Spielstand hatte lange Bestand, ehe Julian Mettler zu Beginn des Schlussdrittels nach einem tollen Pass von Victor Backman ausglich. Kurz darauf brachte Daniil Ustinkov die Schweizer in Führung, Backman erhöhte mit einem Penalty auf 3:1. Zwei Sekunden vor Schluss fiel der letzte Treffer für die Lions, als Majoross seinen Goalie für einen sechsten Feldspieler vom Eis genommen hatte. Angesichts der vielen Strafen gab es für beide Mannschaften reichlich Gelegenheit, ihre Formationen in Unter– und Überzahl zu testen. Den Towerstars fehlte der Spielwitz, auch die Torgefahr ließ zu wünschen übrig. Die Zahl der Fehler war zu hoch, um Küsnacht zu bezwingen.

Testspiel: Ravensburg Towerstars — GCK Lions 1:4 (1:0, 0:0, 0:4)

Tore: 1:0 (3:55) Niklas Hübner (Czarnik), 1:1 (42:14) Julian Mettler (Backman), 1:2 (45:06) Daniil Ustinkov (Blaser), 1:3 (47:34 Penalty) Victor Backman, 1:4 (59:59 empty net) Nicolas Baechler (Truog, Böhler) — Strafen: Ravensburg 14 Minuten, Küsnacht 16 Minuten — Zuschauer: 808.