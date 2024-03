Towerstars wollen in den Pre-Play-offs neu starten

Ändern lässt sich die Vergangenheit nicht mehr. Das nehmen sich die Ravensburg Towerstars zu Herzen. „Wir blicken nur noch nach vorne und konzentrieren uns voll auf das erste Spiel gegen Freiburg“, sagt Stürmer Nick Latta. Am Mittwoch (20 Uhr/CHG-Arena) starten die Towerstars in die Pre-Play-offs der Deutschen Eishockey-Liga 2 gegen den EHC Freiburg. Wer zwei Siege schafft, steht im Viertelfinale.

Nick Latta weiß, dass er und seine Mitspieler in den vergangenen Wochen mehrere Chancen auf das direkte Ticket fürs Play-off-Viertelfinale verspielt haben. „Wir haben uns schwergetan, gegen defensiv stehende Mannschaften zu Toren und zu Punkten zu kommen“, sagt der Towerstars-Stürmer. „Aber nach 52 Spielen stehen wir nun eben da, wo wir uns selbst hingearbeitet haben.“ Und das ist eben nicht unter den Top 6 - stattdessen müssen die Towerstars als Siebter in die Pre-Play-offs.

Keine Wunderheilungen im Kader

Dort geht es im baden-württembergischen Duell gegen den EHC Freiburg, den Tabellenzehnten der DEL2-Hauptrunde. „Darauf fokussieren wir uns jetzt, denn es ist nicht alles schlecht. Wir spielen schließlich noch ums Viertelfinale“, meint Latta. Und auch sein Trainer Gergely Majoross hält nichts davon, aufgrund der vergangenen Spiele zu hadern. „Wir müssen es für uns als Neustart sehen“, sagt der Ungar. „Und wir müssen besser spielen als zuletzt.“

Wunderheilungen hat es bei den Ravensburgern in den vergangenen Tagen nicht gegeben. „Ich wünschte, es könnte anders sein“, meint Majoross. So muss er aber weiter auf Julian Eichinger, Pawel Dronia, Oliver Granz und Lukas Mühlbauer verzichten. Gerade der Ausfall der Verteidiger Eichinger, Dronia und Granz schmerzt. „Jede Mannschaft würde solche Topverteidiger vermissen“, sagt Nick Latta. „Aber es darf keinen Unterschied machen, wir haben genug Spieler. Wir müssen jetzt einfach Play-off-Charakter zeigen.“

Der Trainer bleibt optimistisch

Dass sie es können, haben die Towerstars in dieser Saison schon gezeigt - und natürlich in den Play-offs der vergangenen Saison, die mit dem dritten Meisterstern zu Ende ging. „Wir werden alles reinhauen“, verspricht Latta. Für Goalie Ilya Sharipov ist die Rechnung ganz leicht: „Ab jetzt geht es weiter, wir müssen nur mehr Tore schießen als der Gegner.“

Wenn es denn so einfach wäre. Denn gerade beim Tore schießen hatten die Ravensburger zuletzt große Probleme. „Wir haben nach dem Ausfall der Verteidiger den Fokus auf dem Eis auf die Defensive gelegt“, sagt Majoross. Tim Sezemsky, Lukas Bender und Niklas Hübner mussten erst mal in die neue Rolle auf dem Eis reinfinden. „Das haben sie in den vergangenen drei Spielen aber gemacht“, meint Majoross, der daher optimistisch ist, dass es am Mittwochabend gegen Freiburg wieder besser wird.

Die letzte Führung zu Hause ist lange her

Von den vier Partien in der Hauptrunde gegen die Freiburger haben die Towerstars drei gewonnen - nur das letzte Spiel Anfang Februar in der CHG-Arena verlor Ravensburg mit 3:4. „Wir dürfen nicht verkrampfen“, meint Nick Latta. Wichtig wäre für die Towerstars, in eigener Halle endlich mal wieder in Führung zu gehen. Das letzte Mal in regulärer Spielzeit ist ihnen das am 21. Januar gegen die Krefeld Pinguine geglückt. „Natürlich wäre das super“, sagt Latta. Trainer Majoross möchte ein mögliches 1:0 nicht überbewerten. „Das Spiel dauert mindestens 60 Minuten. Aber auch der Ungar weiß, dass seiner Mannschaft eine Führung guttun würde. „Wir müssen von Wechsel zu Wechsel bereit sein“, sagt Majoross. Schließlich ist die Saison noch lange nicht vorbei.