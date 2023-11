Towerstars wollen aggressiv spielen

In der DEL2 reisen die Ravensburg Towerstars am Freitag um 19.30 Uhr zum Tabellenführer nach Kassel und empfangen am Sonntag den EHC Freiburg (18.30 Uhr).

Nach den bitteren Niederlagen am Wochenende gegen die Selber Wölfe (2:6) und den EV Landshut (2:3 n.P.) hat Towerstars-Trainer Gergely Majoross seine Mannschaft im Training in die Pflicht genommen: „Die Strafen haben uns gegen Landshut das Genick gebrochen. Sieben sind einfach zu viel, und vier davon waren komplett unnötig. Das ist einfach nicht akzeptabel. Bereits im August hatten wir teamintern unsere Kernziele besprochen, und Disziplin gehörte eindeutig dazu. Daran habe ich meine Spieler erinnert und ihnen ins Gewissen geredet. Ich bin mir sicher, das wird in Zukunft besser.“

Zu Hause ist Kassel eine Macht

Gegen den DEL2-Meister von 2016 wird das auch zwingend nötig sein. Die Kasseler sind das einzige Team der Liga, das bislang im Durchschnitt mehr als zwei Punkte pro Spiel für sich verbuchen konnte. Und zu Hause sind die Schlittenhunde eh eine Macht. Nur ein einziges Heimspiel ging in dieser Saison verloren, Anfang Oktober gab es ein 1:2 gegen den EC Bad Nauheim. Ihr letztes Spiel gewannen die Hessen am Dienstag in der heimischen Nordhessen Arena gegen den Tabellenvorletzten Dresdner Eislöwen mit 5:3.

Majoross ist erfreut, dass er wieder auf seinen kompletten Kader zugreifen kann und fürchtet sich definitiv nicht vor dem starken Gegner: „Wir spielen unser Spiel, und das ist nun mal aggressiv. So müssen wir in der Defensive auch gegen Kassel auftreten, dann haben wir gute Chancen.“

Wie auch das Hinspiel in Ravensburg (0:1) wird es wohl eine äußerst kampfbetonte Partie beim Ligaprimus werden. „Gegen wen wir unsere Punkte holen, ob gegen den Zehnten oder den Ersten, das ist uns letztlich egal“, sagt Majoross dazu mit einem verschmitzten Lächeln.

Im Training standen auch Penaltys auf dem Plan

Ebenfalls unzufrieden war der Ungar am Sonntag mit der Penalty-Ausbeute seiner Truppe: „Man sollte annehmen, dass unsere Topspieler dazu in der Lage sind“, meinte er nach der Begegnung gegen Landshut in der Pressekonferenz. Deshalb ließ er sein Team diese Woche zumindest einmal das Penaltyschießen üben, auch wenn das für eine DEL2-Mannschaft eher ungewöhnlich ist.

Der erst 18-jährige Goalie Nico Pertuch, der gegen Landshut eine tolle Leistung zeigte und viele mit seiner Nervenstärke überraschte, wird gegen Kassel wohl nicht eingesetzt werden. Trotzdem ist Majoross hoch zufrieden mit Pertuchs Entwicklung: „Was er im Training zeigt, gefällt mir sehr gut, und am Sonntag hat er uns überhaupt erst im Spiel gehalten. Mental ist er sehr stark. Er macht sich keine Sorgen, sondern arbeitet einfach weiter hart an sich.“

Über das Heimspiel am Sonntag gegen den EHC Freiburg wollte der 44-Jährige noch nicht allzu viele Worte verlieren: „Wir gehen ein Spiel nach dem anderen an.“

Freiburg liegt momentan auf dem zehnten Tabellenrang und damit drei Plätze hinter den Oberschwaben. Am Freitag empfangen die Breisgauer zunächst die Dresdner Eislöwen, bevor sie sich dann auf den Weg in die CHG-Arena machen. Die Wölfe haben ihr letztes Spiel zwar bei den Lausitzer Füchsen mit 1:3 verloren, zwei Tage zuvor gelang ihnen jedoch ein umjubelter 6:5-Heimerfolg nach Verlängerung gegen die Kassel Huskies. Die Ravensburger sollten also vor beiden Partien des Wochenendes gewarnt sein.

Alle Begegnungen überträgt SpradeTV im kostenpflichtigen Livestream.