Towerstars verzweifeln an Quapp und holen nur einen Punkt

Die Ravensburg Towerstars haben die Partie am Freitagabend bei den Lausitzer Füchsen teilweise dominiert. Aber in der Deutschen Eishockey-Liga 2 verloren die Ravensburger in Weißwasser mit 1:2 nach Penaltyschießen. Überragender Akteur auf dem Eis war der gebürtige Ravensburger Nikita Quapp im Tor der Füchse. Am Sonntag (18.30 Uhr) geht es für die Towerstars zu Hause gegen den EC Bad Nauheim weiter.

Bender steht erst zum zweiten Mal in dieser Saison im Kader

Die Towerstars waren nicht komplett nach Sachsen gefahren. Ralf Rollinger und Niklas Hübner wollen sich in Füssen für einen Platz im Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft für die U20-Weltmeisterschaft empfehlen. Weil es keine Unterstützung vom ERC Ingolstadt gab, bestand die vierte Sturmreihe der Towerstars nur aus Luigi Calce und Tim Gorgenländer. Erst zum zweiten Mal in dieser Saison stand der junge Verteidiger Lukas Bender im Kader der Ravensburger.

Den drei Heimsiegen in Folge gegen Bietigheim, Krefeld und Weißwasser wollten die Ravensburger am Freitagabend einen Auswärtssieg folgen lassen. Der Start ins Auswärtsspiel war auch richtig gut. Die Towerstars machten viel Druck, sobald Weißwasser in Scheibenbesitz war. „Der Unterschied im ersten Drittel war das Powerplay“, sagte Nick Latta im Pauseninterview bei SpradeTV. Denn als Florin Ketterer auf die Strafbank musste, spielten sich Roope Mäkitalo, Louis Anders und Ville Järveläinen die Scheibe schön und schnell zu - Järveläinen traf zur Führung (9.).

Viele Strafen im zweiten Drittel

Die Towerstars waren kurz darauf ebenfalls in Überzahl, kurzzeitig sogar mit zwei Mann mehr auf dem Eis. Doch nach einer strittigen Strafe gegen Sam Herr und einer vollkommen unnötigen Strafe gegen Oliver Granz waren die Gäste wieder in Unterzahl. Dieses Mal hielt Ravensburgs Defensive aber. „Wir müssen an den Beginn des ersten Drittels anknüpfen“, meinte Nick Latta.

Doch das konnten die Ravensburger nicht. Stattdessen wurde es ein Drittel, in dem die Towerstars viel Zeit hatten, ihre Unterzahlquote zu verbessern. Es gab drei Strafen in nicht einmal anderthalb Minuten. Julian Eichinger etwa musste nur fünf Sekunden nach Maximilian Hadraschek auf die Strafbank. Das Problem aus Sicht der Towerstars: Zu diesem Zeitpunkt saß dort schon Matt Alfaro. Die Ravensburger mussten also lange Zeit in doppelter Unterzahl überstehen. Das schafften sie mit viel Einsatz - und allerdings auch wenig zwingenden Lausitzer Füchsen.

Zehn Sekunden vor Schluss trifft der Topscorer

Anschließend wendete sich das Blatt und Weißwasser trainierte unter Wettkampfbedingung das Unterzahlspiel. Im ersten Powerplay dieses Drittels blieben die Towerstars schwach, im zweiten hatten sie zwei gute Chancen. Sam Herr fälschte den Puck nach Pass von Charlie Sarault gefährlich ab, die Scheibe ging jedoch am Tor vorbei. Nach toller Puckbewegung hatte Nick Latta eine Topchance, scheiterte jedoch am glänzend reagierenden Quapp. Der gebürtige Ravensburger vereitelte kurz vor dem Drittelende auch eine Großchance von Herr nach katastrophalem Fehlpass der Lausitzer im eigenen Drittel.

Ins dritte Drittel starteten die Oberschwaben wieder mit viel Druck. Immer wieder setzten sie sich im Drittel der Füchse fest. In einer erneuten Überzahl lief die Scheibe zwar gut durch die Reihen, doch mehr als zwei Abschlüsse von Robbie Czarnik gab es nicht. Zwischendurch wirkten die Füchse ziemlich k.o., es gab kaum Entlastung für die Gastgeber. Doch sie hielten die knappe Führung mit viel Einsatz und einem starken Goalie. Zehn Sekunden vor dem Ende belohnten sich die Towerstars aber doch noch: Sarault glich nach dem Bullygewinn von Czarnik aus und schickte das Spiel in die Verlängerung.

Zwei Lausitzer treffen im Penaltyschießen

Dort wurde Ravensburgs Goalie Ilya Sharipov zum besten Mann auf dem Eis. Gegen Mäkitalo, Jake Coughler und Järveläinen zeigte Sharipov sensationelle Paraden, dazu wehrte er auch einen Penalty von Coughler ab. Im Penaltyschießen musste sich Sharipov aber Järveläinen und Mäkitalo geschlagen geben. Weil bei den Towerstars nur Sarault traf, blieb der Zusatzpunkt in der Lausitz. „Es war ein umkämpftes Spiel und es ist gut, dass wir wenigstens noch einen Punkt geholt haben“, sagte Fabian Dietz. Sein Trainer Gergely Majoross meinte: „Es war ein gutes Spiel, aber wir haben den Puck nicht im Tor untergebracht. Es gab viel Einsatz auf beiden Seiten und wir fahren mit einem Punkt nach Hause.“

Lausitzer Füchse - Ravensburg Towerstars 2:1 n.P. (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Tore: 1:0 (8:16 ÜZ) Ville Järveläinen (Anders, Mäkitalo), 1:1 (59:51) Charlie Sarault (Czarnik), 2:1 (Penalty) Roope Mäkitalo - Strafen: Weißwasser 10 Minuten, Ravensburg 14 Minuten - Zuschauer: 2446.