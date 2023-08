Towerstars verlieren Testspiel in Feldkirch

Nach einem harten Trainingslager in Latsch haben die Towerstars am Freitagabend ihr erstes Vorbereitungsspiel bestritten und eine insgesamt ordentliche Leistung gezeigt. Sie unterlagen beim ICEHL Club Feldkirch mit 1:3, die Partie hätte insbesondere im zweiten Spielabschnitt aber auch in Richtung der Towerstars kippen können.

Beim ersten Testspiel in Feldkirch stellte Towerstars Coach Gergely Majoross wie erwartet vier komplette Sturmreihen und vier Defensiv–Duos auf. Im Tor stand Ilya Sharipov. Für beide Mannschaften war es nach zwei Wochen Vorbereitung das erste Testspiel der neuen Saison. Dass die Angriffe auf beiden Seiten noch eher zögerlich nach vorne rollten, war freilich keine Überraschung. Die erste Chance des Spiels verbuchten die Hausherren nach knapp 70 Sekunden, quasi im Gegenzug hatte Towerstars Neuzugang Matt Alfaro aus halbrechter Position die erste vielversprechende Möglichkeit.

Das Spiel wog bei leichten optischen Vorteilen für den ICEHL–Club Feldkirch weitgehend hin und her, nach neun Minuten und unmittelbar nach dem Powerbreak mussten beide Teams allerdings eine ungeplante Pause einlegen. In der linken Rundung des Ravensburger Verteidigungsdrittels ging nach einem Check eine Scheibe zu Bruch, rund 20 Minuten lief erst einmal gar nichts mehr. Nach der Unterbrechung kamen die Gastgeber schneller wieder in Rhythmus, gerade als die Druckverhältnisse auf Seiten der Towerstars kippen sollten, musste Robbie Czarnik für zwei Minuten auf die Strafbank. Zwar überstanden die Oberschwaben die Unterzahl schadlos, 91 Sekunden vor der ersten Drittelpause netzte Guus van Nes frei stehend im Slot zum 1:0–Führungstreffer für Feldkirch ein.

Im zweiten Spielabschnitt wirkten die Towerstars deutlich strukturierter — sowohl im Aufbau nach vorne, als auch beim Vorchecking. In der 26. Minute musste das Team zunächst aber den zweiten Gegentreffer schlucken. Ein Puckverlust an der eigenen blauen Linie ermöglichte den Vorarlbergern einen Angriff bei 3 gegen 2, den Luka Maver kompromisslos zum 2:0 nutzte. Die Antwort der Towerstars folgte aber auf dem Fuß. Die dritte Ravensburger Sturmreihe setzte energisch nach und Tim Gorgenländer durfte sich beim 2:1–Anschlusstreffer als erster Torschütze der neuen Saison feiern lassen. Das erste Tor verlieh den Ravensburger Cracks zur Freude der rund 100 mitgereisten Fans weiteren Auftrieb und fortan spielten sich teils powerplayähnliche Szenen im Drittel der Gastgeber ab. Quer durch alle Sturmreihen fehlte den Towerstars aber das Abschlussglück, der Ausgleich wäre im zweiten Spielabschnitt sicher hochverdient gewesen.

Dass beide Clubs das erste Testspiel gewinnen wollten, wurde durch die aufkommende Härte in den Zweikämpfen deutlich. Nachdem die Hausherren zunächst in der Anfangsphase des Schlussdrittels ein Powerplay nicht nutzen konnten, blieb auch eine Überzahlsituation für die Towerstars ab der 46. Minute ohne Ertrag. So ging es dann auch mit der dünnen Führung der Vorarlberger in die Schlussphase. Noch bevor sich die Towerstars auf eine druckvolle Jagd nach dem Ausgleichstreffer einstellen konnten, sorgte Feldkirch für den entscheidenden Dämpfer. Die Ravensburger Defensive verlor die Zuordnung in der eigenen Zone und Julian Payr hämmerte den Puck drei Minuten vor Schluss vom rechten Bullypunkt zum 3:1 ins Tor.

Zwar versuchten die Towerstars mit der Herausnahme des Torhüters noch einmal heranzukommen, doch weitere Treffer blieben den Oberschwaben verwehrt. Fazit: Abgesehen von einem — im ersten Spiel nach dem Trainingslager auch verständlich — verkrampften Startdrittel hätten die Towerstars mit einer effektiveren Chancenverwertung durchaus mehr ernten können.

Das nächste Testspiel tragen die Towerstars an diesem Dienstag beim EHC Visp in der Schweiz aus.