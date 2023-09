Towerstars verlieren Testspiel beim HC Thurgau klar

Die Ravensburg Towerstars haben ihr vorletztes Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison klar verloren. Beim Schweizer Zweitligisten HC Thurgau unterlagen die Oberschwaben vor rund 400 Zuschauern mit 1:5 — dabei musste Ravensburg auf einen wichtigen Spieler verzichten. Am Sonntag (16 Uhr, CHG–Arena) folgt das Testspiel gegen die GCK Lions, ebenfalls aus der Nationalliga B.

Bereits nach 82 Sekunden musste ein Thurgauer Spieler wegen Stockschlags auf die Strafbank, in Überzahl wirkten die Towerstars aber etwas verkrampft, nennenswerte Möglichkeiten gab es daher nicht. Mit ihrer ersten Torchance in der fünften Minute erzielten die Gastgeber schließlich den Führungstreffer. Jaison Dubois stand am linken Pfosten frei und drückte zum 1:0 ein.

Von der Strafbank kommend verkürzt Ketterer

Es folgte eine ausgeglichene Partie mit guten Chancen beiden Seiten. Zwischen der 16. und 18. Minute war Ravensburg erneut in Überzahl, Thurgaus Goalie Loic Galley hielt allerdings stark. Das zweite Drittel bot ebenfalls ein ausgeglichenes Spiel, bei dem allerdings jeder Fehler bestraft wurde. Zunächst traf es die Towerstars, die nach rund vier Minuten Dubois vor dem Tor vergessen hatten — der Stürmer erzielte das 2:0. Zunächst Florin Ketterer, dann Niklas Hübner mussten anschließend auf die Strafbank, in Unterzahl kämpften die Towerstars aber erfolgreich. Als Ketterer von der Strafbank kam, nahm er gleich einen Pass mit und verkürzte beim Alleingang auf 1:2.

Die Towerstars hatten nun mehr vom Spiel, sie nahmen das gegnerische Tor mächtig unter Beschuss. In der Schlussphase des zweiten Spielabschnitts kippte das Spiel aber wieder. Goalie Pertuch hatte einige Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Sieben Sekunden vor der zweiten Pause musste er aber den dritten Gegentreffer hinnehmen.

Der vierte Gegentreffer nach nur 85 Sekunden im Schlussdrittel brachte die Towerstars vollends auf die Verliererstraße. Fabio Hollenstein stoppte eine scharfen Pass clever vor dem Ravensburger Tor ab und ließ Pertuch keine Chance. Als weitere Strafzeiten auf beiden Seiten den Fluss aus dem Spiel nahmen, erhöhten die Eidgenossen sogar noch auf 5:1.