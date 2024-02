Towerstars verlieren Faden nach vergebenem Penalty

In der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL2) waren die Ravensburg Towerstars am Sonntagnachmittag bei den Selber Wölfen zu Gast, die als Tabellenelfter immer noch eine reelle Chance haben, in die Play-offs einzuziehen. Die Oberschwaben waren also eigentlich gewarnt, dass ein hoch motivierter Gegner auf sie warten würde, verloren die Partie jedoch trotzdem mit 1:4 gegen die mutig aufspielenden Oberfranken.

Am Freitagabend hatte das Team von Gergely Majoross in der heimischen CHG-Arena mit 2:1 nach Penaltyschießen (1:1, 0:0, 0:0, 0:0/1:0) gegen Landshut gewonnen, dabei aber nicht überzeugen können. Coach Majoross sprach in der anschließenden Pressekonferenz bei SpradeTV von einem „schlimmen Spiel“.

Die Wölfe dagegen befinden sich zur Zeit in guter Form und hatten in acht Spielen in Folge gepunktet und dabei 17 Zähler gesammelt, bevor sie am Freitag bei den Starbulls Rosenheim mit 2:4 (0:0, 1:3, 1:1) verloren.

In dieser Saison trafen die beiden Mannschaften zuvor bereits dreimal aufeinander, wobei Selb zwei der Partien für sich entscheiden konnte. Die letzte Begegnung Anfang Januar gewannen allerdings die Towerstars mit 2:1 (0:0, 2:0, 0:1).

Nick Latta fehlt ein letztes Mal aufgrund seiner Sperre

Ins vierte Duell starteten die Gäste, die auf Nick Latta (Sperre) und Pawel Dronia (Nationalmannschaft Polen) verzichten mussten, mit viel Schwung. Bereits in der ersten Spielminute prüften Sam Herr und Charlie Sarault den Selber Torhüter Ilya Andryukhov mit Schlagschüssen. Die Wölfe hielten jedoch von Anfang an dagegen und bekamen ihre ersten Chancen nach etwa zweieinhalb Minuten in Überzahl. Nico Pertuch, der Ilya Sharipov im Tor ersetzte, verhinderte einen frühen Rückstand.

Die Gastgeber gingen immer dahin, wo es weh tat, und betrieben sogar in Unterzahl Forechecking, was den Oberschwaben den Aufbau massiv erschwerte. In der neunten Minuten war es erneut Pertuch, der mit einer Glanzparade den Schuss von Lukas Vantuch parierte, fortan aber gehörte das erste Drittel den Towerstars. In den letzten fünf Minuten gelang es den Selbern kaum noch, die eigene Verteidigungszone zu verlassen. So war es nicht verwunderlich, als Sam Herr in der 17. Minute auf Zuspiel von Julian Eichinger das verdiente 1:0 für Ravensburg erzielte.

Der zweite Abschnitt begann so furios, wie der erste geendet hatte. Nach einer Minute fuhr Sam Herr allein auf Wölfe-Goalie Andryukhov zu, und dieser warf doch tatsächlich seinen Stock nach dem Puck, was natürlich einen Penalty zur Folge hatte. Matt Alfaro vergab aber die große Gelegenheit, die Führung auszubauen. Die intensiv und schnell geführte Partie wogte nun hin und her. Nach zehn Minuten fanden sich die Towerstars zum ersten Mal im zweiten Drittel in Überzahl wieder, schafften es aber nicht, ein wirkungsvolles Powerplay aufzubauen.

Im Gegenteil: Als Selb in Unterzahl einen Konter fuhr, blieb Alfaro nichts anderes übrig, als die Notbremse zu ziehen. Den folgenden Penalty verwandelte Fedor Kolupaylo sicher zum 1:1. Und jetzt waren die Wölfe wieder am Drücker, die nur zwei Minuten später, erneut in Überzahl, das 2:1 durch Chad Bassen erzielten (33:15). Die Towerstars verloren nun zunehmend den Faden, kamen vor allem mit dem Forechecking der Oberfranken nicht zurecht, verloren viele Pucks im Aufbau und kassierten in der Verteidigung unnötige Strafen. In der 37. Minute nutzte Jordan Knackstedt die Verwirrung der Oberschwaben zur 3:1-Führung, mit der es auch in die Kabine ging.

Ravensburg verursacht zu viele Strafen für eine Aufholjagd

Aus einer gesicherten Abwehr heraus begann Selb den Schlussabschnitt, man wollte vermeiden, in Ravensburger Konter zu laufen. Das Majoross-Team bemühte sich, weiterhin Chancen zu kreieren, die Oberfranken aber kämpften aufopferungsvoll und warfen sich in jeden Schuss.

Ab der 50. Minute ließen sich die frustrierten Ravensburger zu einigen Nickligkeiten hinreißen. Folge: Eine 3:5-Unterzahl, die Selb aber nicht in etwas Zählbares verwandeln konnte. Das gelang aber in der nächsten Überzahl-Situation. Niklas Hübner fälschte einen Schuss von Jordan Knackstedt zum 4:1-Endstand ins eigene Tor ab (54. Minute).

Majoross zeigte sich in der Pressekonferenz vor allen vom zweiten Drittel nicht begeistert: „Nach einem guten ersten Abschnitt, hat sich das Spiel komplett gedreht. Der verschossene Penalty war sicher ein großer Faktor. Im Schlussdrittel haben wir dann einfach zu viele Strafen kassiert.“ Am Freitag um 20 Uhr empfangen die Towerstars den EHC Freiburg. SpradeTV zeigt die Begegnung im kostenpflichtigen Livestream.

DEL2, 45. Spieltag: Selber Wölfe – Ravensburg Towerstars 4:1 (0:1, 3:0, 1:0). – Tore: 0:1 (16:51) Sam Herr (Eichinger, Ketterer), 1:1 (31:14 Penalty) Fedor Kolupaylo, 2:1 (33:11 ÜZ) Chad Bassen (Miglio, Knackstedt), 3:1 (36:01) Jordan Knackstedt (Miglio, Bassen), 4:1 (53:16 ÜZ) Jordan Knackstedt (Trska, Miglio) – Strafen: Selb 6 Minuten, Ravensburg 14 Minuten – Zuschauer: 2020.