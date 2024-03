Die Ravensburg Towerstars haben bereits kurz vor dem Start in die Play-offs 2024 einen wichtigen personellen Grundstein für die nächste Saison gelegt. Der Vertrag mit Torhüter Ilya Sharipov wurde um eine weitere Spielzeit verlängert.

Sharipov ist ein Goalie mit Erfahrung

Ilya Sharipov wechselte zur aktuellen Saison 2023/2024 von den Eispiraten Crimmitschau nach Ravensburg, zuvor stand er drei Jahre bei den Nürnberg Ice Tigers und eine Saison bei den Schwenninger Wild Wings in der PENNY DEL unter Vertrag. Der 29-jährige Goalie kann auf über 200 Spiele in der Deustchen Eishockeyliga 2 (DEL2) zurückblicken.

Die in ihn gesetzten Erwartungen hat Ilya Sharipov in der laufenden Saison mehr als erfüllt. Mit einer Save-Quote von 91,24 Prozent war er in der Hauptrunde einer der besten Torhüter der Liga. Zudem verbuchte er vier Shutouts (Spiele ohne Gegentreffer), was keinem anderen Keeper in der DEL2 gelang. Mit nur zwei Gegentoren und einer Fangquote von 95,83 Prozent hatte Ilya Sharipov auch maßgeblichen Anteil am glatten 2:0-Seriengewinn in den Pre-Play-offs gegen den EHC Freiburg.

„Wir sind sehr froh, mit Ilya auch für die kommende Saison einen der Top-Torhüter der DEL2 zwischen den Pfosten zu haben. Somit ist es uns gelungen eine wichtige Personalie frühzeitig zu fixieren“, sagt Raphael Kapzan, Towerstars Geschäftsführer, zur Vertragsverlängerung.

In Ravensburg habe ich mich von Anfang an sehr wohl gefühlt. Ilya Shariopv

„Ravensburg ist ein Top-Standort mit super Leuten. Ich habe mich von Anfang an sehr wohl gefühlt und habe es auch zu meiner Familie nicht so weit“, sagt Ilya Sharipov zu den Beweggründen. Der Keeper spannt aber auch den Bogen zur noch laufende Saison: „Gemeinsam können wir viel erreichen und auch ich werde alles geben, damit die Towerstars in dieser tollen Stadt weiterhin erfolgreich sein werden.“