Die Ravensburg Towerstars werden ohne Trainer Gergely Majoross in die Saison 2024/25 der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL2) gehen. Das teilte der Verein am späten Dienstagnachmittag mit.

Exakt eine Woche nach dem Ausscheiden im Play-off-Viertelfinale gegen die Eisbären Regensburg zog die Geschäftsführung der Towerstars gemeinsam mit dem Aufsichtsrat eine sportliche Bilanz der vergangenen Saison und entschied sich in diesem Rahmen, den Vertrag mit Majoross nicht zu verlängern.

Majoross ist menschlich und fachlich ein Top-Trainer. Frank Kottmann, Gesellschafter der Towerstars

Die Oberschwaben bedankten sich in ihrer Mitteilung bei Majoross für seine geleistete Arbeit und wünschten ihm und seiner Familie alles Gute für die Zukunft. „Es war keine einfache Entscheidung für uns, weil Gergely menschlich und fachlich ein Top-Trainer ist. Es ist in der ausgeglichenen Liga und mit einem Spielerbudget, das im Top-8-Bereich der DEL2 liegt, sicherlich keine Schande, im Viertelfinale im Spiel 7 auszuscheiden.

Aber mit der Entwicklung beim Spielsystem konnten wir ab der zweiten Hälfte der Hauptrunde nicht zufrieden sein“, sagte Frank Kottmann, Gesellschafter und Vorsitzender des Aufsichtsrates der Towerstars. „Mit Marius Riedel als neuem sportlichen Verantwortlichen wollen wir eine mittelfristige Neuausrichtung beginnen und deswegen haben wir gemeinsam entschieden, diese auch mit einem neuen Trainer zu starten.“

Majoross war vor seinem Wechsel nach Oberschwaben drei Jahre für den slowakischen Erstligisten HC Nove Zamky tätig - die Ravensburg Towerstars waren für ihn die erste Station in Deutschland.

Majoross war Nachfolger von Meister-Trainer Russell

Erst im vergangenen Jahr hatte der 44-jährige Ungar das schwere Erbe des in Ravensburg äußerst beliebten Schotten Peter Russell angetreten, der mit den Towerstars den DEL2-Meistertitel geholt hatte und danach aus familiären Gründen nach Großbritannien zurückgekehrt war. Bereits 2022 wurde Russell DEL2-Viezmeister mit den Oberschwaben, folgte dann dem Ruf der Augsburg Panthers in die erste deutsche Eishockey-Liga (DEL) und wurde von Tim Kehler abgelöst, den er zum Meisterschaftsjahr seinerseits wieder ersetzte. Kontinuität war also auf der Trainerposition in Ravensburg in den vergangenen Jahren wirklich nicht zu finden.

Towerstars rutschten zum Saisonende ab

Nach einem schlechten Saisonstart fanden die Towerstars nur langsam in die Spielzeit 2023/24, kämpften sich aber im weiteren Verlauf bis auf den zweiten Platz der DEL2-Tabelle vor, nur um dann zum Saisonende nach einer Schwächephase, in der vor allem die Heimspiele keine sichere Bank mehr waren, auf den siebten Rang abzurutschen. Dadurch mussten sie noch in die Pre-Play-offs, wo sie sich gegen den EHC Freiburg durchsetzten. Im Viertelfinale gegen Regensburg war dann Schluss, obwohl die Oberschwaben in der Best-of-Seven-Serie mit 3:1 in Führung gegangen waren und sich drei Matchpucks gesichert hatten. Das entscheidende siebte Spiel gewannen die Eisbären mit 4:3 (1:1, 2:1, 1:1).

Der ehemalige ungarische Nationalspieler hatte sich nach dem Ausscheiden bei seinen Spielern bedankt: „Trotz der vielen Ausfälle und einer wirklich schwierigen Personalsituation hat sich nie einer meiner Spieler beschwert. Sie haben auch krank gespielt oder mit gebrochenen Fingern. Ich bin stolz auf sie. Das war großartig.“

So eine Entscheidung ist aus menschlicher Sicht nicht einfach. Marius Riedel, Sportlicher Leiter

Marius Riedel, der künftige Sportliche Leiter der Towerstars, meinte: „Aus menschlicher Sicht ist solch eine Entscheidung alles andere als einfach. Wir werden jetzt in Gespräche mit potenziellen Kandidaten einsteigen. Ziel ist es, einen Trainer zu finden, der junge Spieler weiterentwickeln kann und auch den Fans attraktives Eishockey bietet.“