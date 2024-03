Towerstars stehen im Play-off-Viertelfinale

Mit 1:0 führten die Ravensburg Towerstars in den Pre-Play-offs der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL2) nach dem überzeugenden 6:1 (0:0, 5:0, 1:1) am Mittwochabend zu Hause gegen den EHC Freiburg. Am Freitag hatten sie nun die Gelegenheit, mit einem Erfolg bei den Wölfen vorzeitig ins Viertelfinale einzuziehen, was ihnen dank eines souveränen 4:1-Siegs (2:0, 0:0, 2:1) auch gelang.

Ohne die verletzten Julian Eichinger, Lukas Mühlbauer, Oliver Granz und Pawel Dronia und die gesperrten Brüder Nick und Louis Latta, also mit einem stark ausgedünnten Kader, reisten die Oberschwaben an. Towerstars-Trainer Gergely Majoross hatte bereits am Mittwoch in der SpradeTV-Pressekonferenz vor zu viel Euphorie gewarnt: „Die Aggressivität meiner Jungs hat mir gut gefallen, aber es ist nur ein Sieg, am Freitag in Freiburg wird uns ein ganz anderes Spiel erwarten.“

Erstes Tor fällt bereits in der vierten Minute

Der 44-jährige Ungar sollte zunächst Recht behalten. Mussten die Zuschauer in der CHG-Arena in Spiel eins 27. Minuten bis zum ersten Tor warten, fiel dieses in Freiburg bereits in der vierten Minute. Lukas Bender hatte von der blauen Linie abgezogen, Charlie Sarault den Puck anschließend über die Linie gestochert. Zu diesem Zeitpunkt hatte Wölfe-Goalie Patrik Cerveny bereits vier Mal eingreifen müssen, denn die Towerstars gingen von Anfang an mit hoher Intensität in die Begegnung.

Im Anschluss betrieben die Gastgeber ein solides Forechecking, und da Ravensburg kein unnötiges Risiko eingehen wollte, blieben echte Torchancen erst einmal Mangelware. Kurz vor dem Ende des Drittels fand sich Freiburg das erste Mal in Überzahl wieder, doch anstatt des erhofften Ausgleichs, nutzte Sam Herr einen Konter, um in der 19. Minute das 2:0 für die Towerstars zu erzielen.

In den zweiten Durchgang startete der EHC mit wesentlich mehr Drang zum Tor, doch Ravensburg stand hinten sicher und konnte sich bei Abschlüssen von O’Donnell, Bowles oder Gretz auf ihren Goalie verlassen. Bei einem Konter hätte Matt Alfaro beinahe den nächsten Treffer erzielt, scheiterte jedoch an Cerveny.

Ilya Sharipov verhindert mehrfach den Anschlusstreffer

In der 36. Minute kamen die Towerstars in Überzahl und stellten fünf Stürmer aufs Eis. Trotz zahlreicher Abschlussversuche blieb es jedoch bei einem torlosen zweiten Drittel. Das war auch Ilya Sharipov zu verdanken, der kurz vor Ende des Abschnitts mit einer Glanzparade noch den Anschlusstreffer der Wölfe verhinderte.

Auch im Schlussabschnitt war der gebürtige Russe gefragt. Die Wölfe machten nun verständlicherweise viel Druck, scheiterten aber nach wie vor an der engagierten Ravensburger Defensive - und eben an Ilya Sharipov. In der 47. Minute hielt er spektakulär gegen Christian Billich, in der 48. gegen Shawn O’Donell.

Matt Alfaro erlöst die Ravensburger

Mitten in der Drangphase der Breisgauer erzielte dann Matt Alfaro das erlösende 3:0 (52.) für die Towerstars, womit die Partie und das Erreichen des Viertelfinals so gut wie entschieden waren. In der 56. Minute legte Ralf Rollinger mit einer schönen Einzelleistung sogar noch das 4:0 nach. Dem EHC blieb nur noch der Ehrentreffer (59) Minute. Simon Danner erzielte ihn in seinem allerletzten Profispiel und ließ sich dafür anschließend gebührend feiern.

Towerstars-Coach Gergely Majoross fasste die Partie in der Pressekonferenz so zusammen: „Die wenigen Spieler, die wir dabei hatten, haben extrem hart gekämpft. Das frühe erste Tor war natürlich sehr wichtig für uns.“

EHC Freiburg - Ravensburg Towerstars 1:4 (0:2, 0:0, 1:2) – Tore: 0:1 (03:50) Charlie Sarault (Bender), 0:2 (18:28 UZ) Sam Herr (Dietz), 0:3 (51:03) Matt Alfaro (Czarnik, Dietz), 0:4 (55:28) Ralf Rollinger - Strafen: Freiburg 4 Minuten, Ravensburg 6 Minuten - Zuschauer: 3265