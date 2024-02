Towerstars starten den Endspurt gegen heiße Eisbären

Fünf Spieltage sind in der Hauptrunde der Deutschen Eishockey-Liga 2 noch zu absolvieren. Momentan liegen die Ravensburg Towerstars auf Rang vier und hätten damit Heimrecht im Play-off-Viertelfinale. Der Abstand nach hinten ist aber nur gering, weshalb die Ravensburger in den verbleibenden Spielen noch Punkte brauchen. Erste Etappe im Endspurt ist das Heimspiel am Dienstag (20 Uhr/CHG-Arena) gegen die starken Eisbären Regensburg.

Die drei besten Scorer der gesamten Liga

Beim Blick auf die Saison der Regensburger fällt eines auf: Die erste Sturmreihe ist das stärkste, was DEL2-Teams in dieser Spielzeit zu bieten haben. Andrew Yogan liegt mit 32 Toren und 41 Vorlagen an der Spitze der Ligatop-scorer. Der US-Amerikaner wurde gerade erst zum besten DEL2-Spieler und besten DEL2-Stürmer der Saison gekürt. Auf Platz zwei und drei der Ligarangliste folgen seine Teamkollegen Corey Trivino (32 Tore, 35 Vorlagen) und Abbott Girduckis (21/46). „Natürlich ist das für Regensburg ein Schlüssel für ihre erfolgreiche Saison“, sagt Towerstars-Trainer Gergely Majoross. „Aber sie haben auch in anderen Mannschaftsteilen eine starke offensive Qualität.“

Die drei Stürmer müssen die Towerstars am Dienstagabend in den Griff bekommen. „Ausschalten kann man sie nie, das sieht man an den Statistiken“, meint Majoross. „Wir müssen sie so gut wie möglich kontrollieren.“ Der Towerstars-Trainer wird seiner Mannschaft einen Plan mit auf den Weg geben, wie Regensburg bezwungen werden kann.

Bisherige Partien waren immer ein Spektakel

Dreimal sind beide Mannschaften in dieser Saison bereits aufeinandergetroffen. Alle drei Spiele waren Offensivspektakel. Die erste Partie in Regensburg gewannen die Eisbären mit 7:5, in Ravensburg setzten sich die Towerstars mit 6:5 durch, das zweite Spiel in Regensburg gewannen wieder die Gastgeber mit 5:4. „Unser Job wird es sein, die Regensburger Stärken nicht zur Geltung kommen zu lassen und ihre Schwächen auszunutzen“, sagt Majoross. Außer Frage steht für den Ungarn: „Wir müssen diszipliniert spielen!“

Das freie Wochenende haben die Ravensburger noch einmal genutzt, um Kräfte zu tanken für die entscheidende Saisonphase. „Die freien Tage taten gut“, sagt Majoross. „Es war die letzte Möglichkeit vor den Play-offs. Jetzt wird es intensiv.“

Da spielt es den Towerstars in die Karten, dass alle Spieler fit sind. Unterstützung bekommen die Ravensburger am Dienstagabend vom Ingolstädter Förderlizenzspieler Noah Dunham. Lukas Bender, Ralf Rollinger und Tim Gorgenländer sammelten zuletzt Spielpraxis bei den EV Lindau Islanders in der Oberliga Süd. „Für ihre Entwicklung ist das sicher gut“, sagt Majoross. „Sie bekommen dort eine andere Rolle als bei uns. Sie haben mehr Eiszeit, das hilft ihnen.“ Rollinger etwa schoss in zwei Einsätzen für die Islanders drei Tore. Dieses Selbstvertrauen soll der 20-jährige Stürmer mit ins Towerstars-Trikot nehmen.

Ziel ist es, Platz vier zu festigen

Mit einem Sieg gegen die Eisbären wollen die Ravensburger Platz vier festigen. „Das ist unser Plan“, sagt Majoross lächelnd. „Aber es ist und bleibt eine lange und intensive reguläre Saison.“ Seine Mannschaft sei im bisherigen Saisonverlauf durch „Höhen und Tiefen“ gegangen, meint der Trainer. „Wir haben uns gut entwickelt und wollen jetzt das Beste aus der Saison machen.“

Der erste Schritt wäre das Erreichen der direkten Qualifikation fürs Play-off-Viertelfinale - am besten mit Heimrecht. Nach der Partie gegen Regensburg warten auf die Towerstars im Endspurt der regulären Saison noch die Begegnungen gegen Bietigheim, in Dresden, gegen Weißwasser und in Krefeld.

Die Towerstars wollen gegen Regensburg an ihre Leistung aus dem jüngsten Spiel bei den Kassel Huskies (3:0) anknüpfen. Mit einer gewissen defensiven Stabilität und einem starken Goalie sollen die Regensburger in Schach gehalten werden.

Die Eisbären kommen mit einer tollen Erfahrung nach Ravensburg. Die Regensburger waren Teil des Outdoor-Programms der DEL2 in Klingenthal und trafen vor 10.600 Zuschauern unter freiem Himmel auf die Lausitzer Füchse (3:2 nach Verlängerung).