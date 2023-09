Towerstars sind für Rosenheim eine Nummer zu groß

Klare Sache: Gegen den DEL2-Aufsteiger Starbulls Rosenheim haben die Ravensburg Towerstars am Freitagabend in der CHG-Arena nie einen Zweifel am Sieg gelassen. Am Ende gewannen überlegene Oberschwaben souverän mit 4:0. Towerstars-Goalie Ilya Sharipov gelang damit der zweite Shutout, also ein Spiel ohne Gegentor, in Folge.

Nach 14 Sekunden klingelt es das erste Mal

Die Starbulls aus Rosenheim sind ähnlich wie die Towerstars aus den Startlöchern gekommen. Eine Niederlage in der Verlängerung und ein Sieg am vergangenen Sonntag. Das 2:1 gegen die Kassel Huskies war aber für den Rosenheimer Coach Jari Pasanen kein Gradmesser für das Spiel seiner Mannschaft in der CHG-Arena. „Wir haben uns die Partien von Ravensburg angesehen. Sie spielen sehr flüssig, sehr gut und sind jetzt zu Saisonbeginn wohl sogar noch stärker als Kassel“, sagte Pasanen in der Pressemitteilung der Starbulls. Und die Ravensburger bestätigten die Einschätzung des Rosenheimer Trainers. Vor allem im Vergleich zum ersten Saisonspiel vor einer Woche traten die Towerstars dominant auf, temporeich und deutlich passsicherer.

Sie starteten in der Verteidigung mit Julian Eichinger und Florin Ketterer. Im Sturm liefen Nick Latta, Charlie Sarault und Sam Herr auf. Im Tor stand Ilya Sharipov. Und den Ravensburgern gelang ein Traumstart. Bereits nach 14 Sekunden lag der Puck im Tor von Rosenheims Goalie Christopher Kolarz. Eichinger schoss von der blauen Linie, Kolarz ließ den Puck abprallen, Nick Latta versuchte sich zuerst und im Nachsetzen traf er schließlich zur 1:0-Führung. Und die Towerstars blieben am Drücker. Nach acht Minuten jubelten die Ravensburger Anhänger erneut. Kapitän Sam Herr eroberte den Puck kurz hinter dem Ravensburger Drittel, schüttelte seine Gegenspieler ab und lief alleine auf Kolarz zu. Zuerst blieb er hängen, doch der Rosenheimer Goalie konnte den Puck nicht festhalten ‐ und erneut stand Nick Latta goldrichtig, staubte ab und feierte seinen zweiten Treffer an diesem Abend. Vor allem Nick Latta lief zum Ende des ersten Drittels wieder heiß und hatte sein drittes Tor auf dem Schläger, als die Towerstars in Überzahl waren, weil C.J. Stretch wegen Stockschlags für zwei Minuten auf der Strafbank saß. Doch Kolarz parierte Lattas Schuss diesmal.

Der junge Luigi Calce erzielt den Endstand

Auch im zweiten Drittel ein unverändertes Bild: Die Towerstars blieben am Zug. Sam Herr mit einem Schuss an die Latte (25.). Robbie Czarnik scheiterte mit einem Distanzschuss an Kolarz (28.). Die beste Chance auf den Anschlusstreffer hatten die Starbulls, als Niklas Hübner wegen eines Checks mit dem Stock in der Kühlbox saß. Beim Gedränge vor dem Tor Sharipovs hatte Marius Möchel die Möglichkeit, doch der Ravensburger Goalie reagierte glänzend. Mit dem dritten Tor in der 34. Minute stellten die Towerstars schon frühzeitig die Weichen auf Sieg. Matt Alfaro passte von der rechten Seite perfekt in den Lauf von Verteidiger Florin Ketterer, der dann aus kurzer Distanz vollendete. Rund zwei Minuten später hallte wieder der Torjubel durch die CHG-Arena. Diesmal trug sich Luigi Calce in die Torschützenliste ein. Mit einer beruhigenden 4:0-Führung für die Towerstars ging es in die Pause.

Glänzend aufgelegter Sharipov

Im letzten Drittel blieben die Gastgeber weiter präsent. Bei einer Doppelchance von Maximilian Hadraschek und Fabian Dietz hatten die Rosenheimer Glück, dass es nicht 0:5 aus ihrer Sicht stand (42.). Im weiteren Verlauf hatten erneut Dietz und Lukas Mühlbauer nach einem sehenswerten Solo weitere Möglichkeiten, den Spielstand zu erhöhen. Bastian Eckl verzeichnete in der 58. Minute die dickste Rosenheimer Chance. Doch Sharipov hielt auch da glänzend und verdiente sich damit seinen zweiten Shutout hintereinander.

Die Towerstars sammelten mit einer konzentrierten und souveränen Leistung drei weitere Punkte. So war der Sieg zu keiner Phase des Spiels in Gefahr ‐ auch weil die Ravensburger an diesem Abend eine Nummer zu groß für die Rosenheimer waren. Genau das also, was der Rosenheimer Trainer Jari Pasanen vor der Partie prognostiziert hatte.

Ravensburg Towerstars ‐ Starbulls Rosenheim 4:0 (2:0, 2:0, 0:0).

Tore: 1:0 (00:14) Nick Latta (Eichinger, Herr), 2:0 (07:25) Nick Latta (Herr), 3:0 (33:40) Florin Ketterer (Alfaro, Dietz), 4:0 (35:27) Luigi Calce (Eichinger, Rollinger) ‐ Strafen: Ravensburg 10 Minuten, Rosenheim 10 Minuten ‐ Zuschauer: 2249.