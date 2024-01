Towerstars siegen im Allgäu-Oberschwaben-Derby

Am Dienstagabend traten die Ravensburg Towerstars in der Deutschen Eishockeyliga 2 (DEL2) beim Tabellennachbarn ESV Kaufbeuren an und konnten die für die Play-off-Plätze äußerst wichtige Begegnung mit 3:2 nach Overtime (0:1, 2:0, 0:1, 1:0) für sich entscheiden.

Nicht dabei war Towerstars-Top-Torjäger Nick Latta (23 Saisontore) aufgrund seiner gegen Crimmitschau erhaltenen Vier-Spiele-Sperre. Vor der Partie hatte sich Latta in einem von den Towerstars veröffentlichten Statement bei Sponsoren und Fans für seinen verbalen Aussetzer gegenüber den Schiedsrichtern entschuldigt. Auf Verteidiger Oliver Granz konnte Chefrainer Gergely Majoross wieder zurückgreifen, und da Ingolstadt am Dienstag spielfrei hatte, wurde auch Förderlizenzstürmer Noah Dunham eingesetzt. Bei den Allgäuern fehlten Jacob Lagacé und Leon Sivic verletzungsbedingt. Simon Schütz hatte seine Sperre abgesessen und war wieder dabei.

Nur drei Punkte trennten die beiden Mannschaften vor dem Spiel, und so war es nicht verwunderlich, dass sie sich erst mal einige Minuten abtasteten. Wichtig schien beiden vor allem zu sein, dem Gegner keine unnötigen Geschenke zu machen. Den ersten Abschluss hatten in der sechsten Minute die Gastgeber durch Joseph Lewis - Towerstars-Goalie Ilya Sharipov war aber zur Stelle. In der neunten Minute musste dann auch ESV-Torwart Daniel Fießinger gegen Louis Latta sein Können beweisen. Kaufbeuren übernahm danach ein wenig die Spielkontrolle, wobei Ravensburg aber immer wieder durch Konter gefährlich wurde. Das erste und einzige Tor des Drittels erzielten aber die Allgäuer 66 Sekunden vor der Pause durch eine schöne Einzelaktion von Simon Schütz.

Ins Mitteldrittel starteten die Oberschwaben mit viel Druck und aggressivem Forechecking, woraus dann auch die erste Überzahlsituation resultierte. Als Sebastian Gorcik nach zwei Minuten gerade für Kaufbeuren aufs Eis zurückkehrte, gelang Robbie Czarnik der Ausgleich nach einem tollen Querpass von Maximilian Hadraschek (25. Minute).

Eine eigene Unterzahl überstand der Tabellendritte kurze Zeit später schadlos. Fortan ging es rasant hin und her. Sowohl Sharipov als auch Fießinger mussten wiederholt Kopf und Kragen riskieren, um einen Rückstand zu vermeiden. Eine weitere Einzelaktion musste das nächste Tor bringen. Und diesmal war es Sam Herr, der sich gegen zwei Verteidiger durchsetze und den Puck zum 2:1 für Ravensburg in den rechten oberen Winkel schlenzte (36.).

Ins Schlussdrittel ging der ESV Kaufbeuren dann in Unterzahl, da Alexander Thiel wenige Sekunden vor Ende des zweiten Abschnitts eine kleine Strafe erhalten hatte. Ravensburg konnte aber trotz zahlreicher Chancen kein Kapital daraus schlagen.

Die Kaufbeurer betrieben nun intensives Forechecking und drängten auf den Ausgleich. In kurzer Zeit kamen sie gleich mehrmals gefährlich vors Ravensburger Tor. In der 45. Minute war es Sharipov, der gegen den allein auf ihn zufahrenden Blomqvist eine Glanzparade zeigen musste, in der 47. Minute rette dann Tim Sezemsky für seinen bereits geschlagenen Goalie.

Die Towerstars igelten sich aber nicht hinten ein, sondern fuhren aus einer sicheren Defensive heraus immer wieder gefährliche Gegenangriffe.

Sechs Minuten vor dem Ende gerieten die Gäste aber erneut in Unterzahl und es dauerte gerade einmal 24 Sekunden, bis der ESV diese Gelegenheit nutzte. Tyler Spurgeon erzielte das 2:2 (54.). Mit diesem Ergebnis ging es nach 60 Minuten in die Verlängerung, und in dieser war es nach nicht einmal einer Minute Ravensburgs Topscorer Charlie Sarault, der den Siegtreffer erzielte und Ravensburg damit zwei wichtige Punkte sicherte.

Towerstars-Cheftrainer Majoross zeigte sich in der Pressekonferenz angetan: „Es ist nicht einfach, gegen ein so gutes Team wie Kaufbeuren Chancen zu kreieren. Das ist uns heute gelungen, weil wir gekämpft haben und unsere Stärken ausspielen konnten.“

Am Freitag um 20 Uhr empfangen die Towerstars den EV Lands-hut in der CHG-Arena. SpradeTV überträgt die Partie im kostenpflichtigen Livestream.

ESV Kaufbeuren – Ravensburg Towerstars 2:3 (1:0, 0:2, 1:0, 0:1). – Tore: 1:0 (18:54) Simon Schütz, 1:1 (24:15) Robbie Czarnik (Hadraschek), 1:2 (35:31) Sam Herr (Granz), 2:2 (53:29) Tyler Spurgeon (Watson), 2:3 (65:56) Charlie Sarault (Herr) – Strafen: Kaufbeuren 8 Minuten, Ravensburg 6 Minuten – Zuschauer: 3022.