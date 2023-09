Towerstars setzen mit neuem Trainer auf das Erfolgssystem

Die neue Saison in der Deutschen Eishockey–Liga 2 steht in den Startlöchern. Am kommenden Freitag, 15. September (20 Uhr/CHG–Arena) startet der amtierende Meister Ravensburg Towerstars gegen den letztjährigen Finalgegner EC Bad Nauheim in die neue Spielzeit. Zuvor gibt es für die Oberschwaben noch zwei Gelegenheiten, sich einzuspielen: An diesem Freitag (18 Uhr) beim HC Thurgau sowie am Sonntag (16 Uhr/CHG–Arena) bei der Saisoneröffnung zu Hause gegen die GCK Lions, ebenfalls aus der Swiss League.

Trainer stellt sich auf das System der Mannschaft ein

In den beiden Testspielen gegen die Schweizer Mannschaften wird es für die Towerstars noch einmal darum gehen, sich zu finden. „Es wird von Spiel zu Spiel besser“, sagt Florin Ketterer über die bisherige Vorbereitung. Resultate seien aber noch zweitrangig. Viel wichtiger ist für den Verteidiger, dass sich die Mannschaft auf dem Eis steigert und das Spielsystem weiter verinnerlicht. Zwar spielen die Towerstars das gleiche System wie in der vergangenen Saison, die mit der Meisterschaft in der DEL2 endete. „Aber für unseren Trainer ist das System neu, das ist für ihn nicht einfach“, meint Ketterer.

Üblicherweise bringen Trainer ihre Spielideen mit zu ihren neuen Clubs. Im Falle der Towerstars ist das allerdings ein bisschen anders. Gergely Majoross, der neue Coach aus Ungarn, soll das Erfolgssystem von Peter Russell fortsetzen. „Das braucht natürlich ein bisschen Zeit“, sagt Stürmer Robbie Czarnik. „Aber ich sehe da keine Probleme. Der Coach redet viel mit uns und wir haben ja eine starke Mannschaft.“

Ein ruhiger Cheftrainer

Zum Trainerteam gehören neben Chefcoach Gergely Majoross die beiden Co–Trainer Eeli Parviainen und Jan Benda. Parviainen arbeitete zuletzt zwei Saisons für den DEL–Club Bremerhaven, Benda ist als hauptamtlicher Nachwuchstrainer des EV Ravensburg kein Unbekannter in der CHG–Arena, er unterstützte die Towerstars schon in der vergangenen Saison. „Die Trainer ergänzen sich bislang sehr gut“, sagt der Geschäftsführer Sport der Towerstars, Daniel Heinrizi. „Sie arbeiten sehr gut zusammen und tauschen sich viel aus.“ Für Ketterer ist der neue Cheftrainer Majoross „eine Mischung aus Tim Kehler und Peter Russell“. Vom Typ her sei der 44–jährige Ungar eher ruhig. Natürlich brauche es etwas Zeit, damit sich alles einspielen kann, meint der erfahrene Verteidiger Ketterer. „Aber man sieht in der Vorbereitung schon, dass es aufwärts geht.“

Gegen die Schweizer Clubs Thurgau und die Lions aus Küsnacht wollen die Towerstars an das letzte Drittel gegen die University of Waterloo anknüpfen. „Beim Tore schießen hatten wir davor ein paar Probleme“, gibt Heinrizi zu. Gegen die kanadischen Junioren gab es dann aber im Schlussdrittel sechs Treffer. „Es ist zwar immer noch Vorbereitung, aber natürlich tut es gut, wenn man trifft“, meint Czarnik. Mit seinen Mannschaftskameraden wird sich der US–Amerikaner am Sonntag viel Zeit für die Fans nehmen. Bei der Saisoneröffnungsfeier in der CHG–Arena im Anschluss an die Partie gegen die GCK Lions gibt es Interviews mit den Geschäftsführern Raphael Kapzan und Daniel Heinrizi sowie den Spielern. Dazu wird das neue Maskottchen des Kids Club — Towi — vorgestellt und auch die Nachwuchsmannschaften des EVR.

Gleich die Neuauflage der letztjährigen Finalserie

Dann ist die Vorbereitung vorbei und das erste Pflichtspiel rückt näher. „Wir freuen uns sehr auf das erste Spiel, das wird gleich eine aufregende Partie“, sagt Czarnik. Schließlich ist es die Neuauflage des letztjährigen Play–off–Finales. Und schließlich geht es dann auf dem Eis wieder um Punkte. „Spiele gegen Schweizer Teams machen mir Spaß“, sagt Ketterer. „Aber ich bin froh, wenn es wieder um etwas geht.“ Mit dem alten Erfolgssystem auf dem Eis und einem neuen Trainerteam hinter der Bande.