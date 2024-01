Towerstars schießen die Starbulls vom Eis

Das ist der dringend benötigte Befreiungsschlag gewesen: Die Ravensburg Towerstars haben am Sonntag nach vier Niederlagen in Folge bei den Starbulls Rosenheim mit 8:0 gewonnen. Der Förderlizenzspieler Noah Dunham spielte sich mit einem Dreierpack in den Mittelpunkt. Der Aufsteiger Rosenheim, der um den Klassenerhalt kämpft, zerfiel in seine Einzelteile und zeigte ein ganz schwaches Spiel.

Nick Latta muss vier Spiele zuschauen

Für die Towerstars war es dagegen die richtige Reaktion nach dem Negativlauf - und vor dem Allgäu-Oberschwaben-Derby am Dienstag (19.30 Uhr/SpradeTV) beim ESV Kaufbeuren. Durch die Niederlage von Crimmitschau gegen Selb kletterte Ravensburg wieder auf Rang drei. „Wir waren die meiste Zeit dominant, aber leicht war es nicht“, sagte Towerstars-Trainer Gergely Majoross.

Das hitzige Spiel am Freitag gegen die Eispiraten Crimmitschau hatte bei den Towerstars Nachwirkungen. Oliver Granz, der sich nach dem zweiten Drittel mit Hayden Verbeek angelegt hatte und kaum zu beruhigen war, wurde wie der Crimmitschauer für eine Partie gesperrt. Viel härter traf es Nick Latta. Der Ravensburger Toptorschütze hatte rund zwei Minuten vor Schluss die Schiedsrichter beleidigt und bekam eine Spieldauerdisziplinarstrafe. Nach der Partie beschimpfte Latta laut Mitteilung der DEL2 die Unparteiischen weiter - im Nachgang wurde der 30-Jährige nun für vier Spiele gesperrt und erhält zudem eine Geldstrafe.

Dunham mit seinen ersten Toren im Trikot der Towerstars

Den Ravensburgern fehlten damit beim Aufsteiger Rosenheim zwei immens wichtige Spieler. Latta ist mit 23 Saisontoren der mit Abstand treffsicherste Towerstars-Stürmer der laufenden Saison, Granz der punktbeste Ravensburger Verteidiger. Für Nick Latta kehrte etwas überraschend Fabian Dietz in den Kader zurück - der Stürmer hatte einige Wochen verletzt gefehlt. Auch Lukas Hübner sowie eben Dunham standen für die Towerstars in Rosenheim auf dem Eis.

Der Ingolstädter Förderlizenzspieler hatte bislang in 15 Einsätzen für die Ravensburger eine Vorlage gegeben - am Sonntag traf der junge Stürmer schon im ersten Drittel doppelt. „Zweimal war die Vorarbeit überragend“, meinte Dunham im Pauseninterview bei SpradeTV. „Ich habe nur noch schießen müssen.“ Von Majoross gab es natürlich Lob für den Torschützen: „Er bringt eine gute Intensität mit, es freut mich sehr, dass er die Pucks ins Netz gebracht hat.“

Das 1:0 in der siebten Minute bereitete Matt Alfaro stark vor, beim 2:0 verdiente sich Julian Eichinger das Lob für die Vorarbeit. Dunham hatte aber noch nicht genug: Im zweiten Drittel schaltete er nach einem Fehler von Reid Duke schnell, fuhr Stephan Tramm davon und verlud Goalie Christopher Kolarz zum 4:0.

Konsternierte Rosenheimer

Zwischen Dunhams ersten beiden Treffern und dem Hattrick stand das 3:0 von Alfaro in Überzahl. Die gab es, weil Stefan Reiter die Nerven verloren hatte und sich von Florin Ketterer provozieren ließ. Reiter checkte Ravensburgs Verteidiger mit dem Stock von hinten in den Nacken und kassierte dafür eine Spieldauerdisziplinarstrafe. Auch das 5:0 fiel in Überzahl - Rückkehrer Dietz drückte die Scheibe nach einem Schuss von Charlie Sarault über die Linie. „Momentan sind wir einfach nicht gut genug für diese Liga“, gab ein konsternierter Lukas Laub in der zweiten Pause bei SpradeTV zu.

Dazu kam, dass Ravensburgs Goalie Ilya Sharipov einen tollen Tag erwischt hatte. Der Schlussmann war da, wenn er gefordert wurde, und zeigte überragende Paraden, etwa gegen C.J. Stretch oder Maximilian Vollmayer. Der Verteidiger der Starbulls hatte in der 38. Minute freie Schussbahn, doch Sharipovs Fanghand schnellte nach oben - und Vollmayer fuhr kopfschüttelnd davon. Mehr als ein Ehrentreffer wäre es nicht gewesen.

Dann gibt es auch noch ein Eigentor in Überzahl

Der Glaube bei den Rosenheimern war vor dem Schlussdrittel kaum noch vorhanden. Bei den Towerstars dagegen lief es. Sinnbildlich war das 6:0 von Robbie Czarnik. Der US-Amerikaner tanzte erst Dominik Kolb aus und vernaschte dann auch noch Kolarz sehenswert. Dann gab es auch noch ein Eigentor. In Unterzahl konterte Maximilian Hadraschek, er brachte die Scheibe von der Bande vors Tor, über Vollmayer und Kolarz fand der Puck den Weg über die Linie zum 0:8 aus Sicht der Rosenheimer. Völlig bedient war Trainer Jaris Pasanen: „Das war eine peinliche Vorstellung, die Fans haben so etwas nicht verdient.“

Starbulls Rosenheim - Ravensburg Towerstars 0:8 (0:3, 0:2, 0:3)

Tore: 0:1 (6:03) Noah Dunham (Alfaro, Hübner), 0:2 (9:08) Noah Dunham (Eichinger), 0:3 (17:17 ÜZ) Matt Alfaro (Eichinger, Hadraschek), 0:4 (30:36) Noah Dunham, 0:5 (36:12 ÜZ) Fabian Dietz (Sarault, Herr), 0:6 (42:59) Robbie Czarnik, 0:7 (49:51) Luigi Calce (Rollinger, Eichinger), 0:8 (52:24 UZ) Maximilian Hadraschek (Dietz, Pfaffengut) - Strafen: Rosenheim 11 Minuten + 20 (Reiter, Check mit dem Stock), Ravensburg 8 Minuten - Zuschauer: 3582.