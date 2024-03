Towerstars schenken in 72 Sekunden das Heimspiel her

Alles wieder ausgeglichen: Die Ravensburg Towerstars haben das zweite Spiel im Play-off-Viertelfinale der Deutschen Eishockey-Liga 2 zu Hause gegen die Eisbären Regensburg mit 1:5 verloren. Ausschlaggebend für die Niederlage vor 2967 Zuschauern in der CHG-Arena waren verheerende 72 Sekunden im zweiten Drittel.

Ein bis zur 26. Minute spannendes und attraktives Spiel haben die Towerstars innerhalb von 72 Sekunden aus der Hand gegeben. Los ging es mit einem tollen Solo von David Booth. Der US-Amerikaner, mittlerweile 39 Jahre alt und mit mehr als 500 NHL-Spielen dekoriert, ließ drei Ravensburger stehen, den Abpraller vor dem Tor nutzte Nikola Gajovsky zum zwischenzeitlichen 2:1 für Regensburg. Nach diesem Treffer verloren die bis dahin so stabil stehenden Towerstars völlig die Ordnung. Nach einem Fehler in der neutralen Zone passte Lukas Heger in die Mitte, Christoph Schmid hatte viel Platz und nutzte diesen zum 3:1.

Doch damit nicht genug: Gerade einmal 31 Sekunden nach Schmids Treffer hatte Petr Heider ganz viel Freiraum - wieder war Goalie Ilya Sharipov dran, doch wieder ging Regensburg energischer zum Abpraller, Kevin Slezak erhöhte auf 4:1. Towerstars-Trainer Gergely Majoross reagierte mit einer Auszeit. Wenigstens wurde es danach wieder besser auf dem Eis.

Stimmungsvoller Start mit überraschendem Comeback

Dabei war es so in der CHG-Arena so stimmungsvoll losgegangen. Maskottchen Towi präsentierte sich im Glitzerjacket, die Fans auf den ziemlich voll besetzten Tribünen sorgten mit ihren Handylichtern für ein schönes Bild beim Einlauf der Ravensburger. Überraschend mit dabei war bei den Towerstars wieder Verteidiger Oliver Granz.

Apropos Verteidiger: In Florin Ketterer hatte ein Verteidiger das erste Viertelfinalspiel in Regensburg in der Verlängerung entschieden, er durfte im zweiten Spiel auch mit dem Goldhelm des Topscorers auflaufen. Und auch am Freitag in Ravensburg traf zunächst ein Verteidiger. Andrew Yogan spielte einen Querpass vor das Tor der Ravensburger, Patrick Demetz hielt die Kelle hin und traf zum 1:0 für die Eisbären (11.).

Anders als am Mittwoch in Regensburg gingen die Towerstars aber nicht mit einem Rückstand in die erste Pause. Denn in der ersten Überzahl zeigten die Gastgeber mal wieder ihre Stärke. Über Charlie Sarault kam der Puck zu Sam Herr, der verzögerte am rechten Pfosten und passte quer zu Fabian Dietz - 1:1 (20.). Die Ravensburger kämpften und bekamen früh in der Partie Szenenapplaus für ein sehr engagiertes Unterzahlspiel. Auch nach vorne gab es gute Szenen - Robbie Czarnik traf zum Beispiel den Pfosten.

Czarnik vergibt mehrere Topchancen

Bei den Eisbären wollte es die Topreihe wissen. Yogan, Corey Trivino und Abbott Girduckis hatten die Towerstars im ersten Spiel komplett im Griff, am Freitag hatte Trivino im ersten Drittel zwei Topchancen, Girduckis eine - Ravensburgs Goalie Ilya Sharipov blieb jeweils der Sieger. Im zweiten Drittel gab es den kollektiven Blackout der Towerstars und den 1:4-Rückstand.

Der hätte nach 40 Minuten aber gar nicht so hoch ausfallen müssen. Nicht nur, weil zwei der drei Gegentore absolut vermeidbar waren, sondern auch, weil Czarnik das leere Tor verfehlte (37.). Wenige Sekunden später gab es die nächste dicke Gelegenheit für den US-Amerikaner, doch wieder traf er nur das Torgestänge. Die Fans trieben ihre Mannschaft zwar an, doch auf den schnellen Anschlusstreffer und so vielleicht doch noch mal ein wenig Spannung warteten alle vergeblich. Auch, weil Eisbären-Goalie Thomas McCollum stark hielt. Bereits vier Minuten vor Schluss schickte Majoross seinen Goalie vom Eis - das nutzte Yogan zum Schlusspunkt. Nun geht es beim Stand von 1:1 in der Serie „Best of Seven“ am Sonntag (17 Uhr/SpradeTV) wieder in Regensburg weiter.

Auch Kaufbeuren (5:2 gegen Landshut) und Weißwasser (4:3 gegen Kassel) glichen ihre Viertelfinalserien aus. Crimmitschau gewann auch das zweite Spiel gegen den DEL-Anwärter Krefeld (5:3). In den Play-downs holten am Freitag Dresden (4:1 gegen Selb) und Bietigheim (4:0 gegen Rosenheim) ihren jeweils ersten Sieg.

Ravensburg Towerstars - Eisbären Regensburg 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)

Tore: 0:1 (10:17) Patrick Demetz (Yogan), 1:1 (19:09 ÜZ) Fabian Dietz (Sarault, Herr), 1:2 (25:40) Nikola Gajovsky (Booth), 1:3 (26:21) Christoph Schmid (Heger, Schembri), 1:4 (26:52) Kevin Slezak (Grimm, Heider), 1:5 (57:35 empty net) Andrew Yogan (Girduckis) - Strafen: Ravensburg 4 Minuten, Regensburg 8 Minuten - Zuschauer: 2967.