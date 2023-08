Towerstars scheitern an ihrer mangelnden Effizienz

Die Ravensburg Towerstars mussten sich auch in ihrem zweiten Testspiel geschlagen geben. Nach dem 1:3 am vergangenen Freitag beim ICEHL–Club Feldkirch unterlag der Meister der Deutschen Eishockey Liga 2 am Dienstagabend dem Swiss–Ligisten EHC Visp mit 2:6 (0:2, 1:1, 1:3). Der Gegner präsentierte sich an diesem Abend vor allem in der Chancenverwertung abgezockter. Die Towerstars boten aber durchaus auch eine ansprechende Leistung.

Trotz einer etwas längeren Anreise als geplant starteten die Towerstars vielversprechend in das zweite Testspiel der Vorbereitung. Die Scheiben kamen schnell aus der eigenen Zone und es eröffneten sich gute Einschussmöglichkeiten. Das setzte sich auch zwischen der dritten und fünften Minute fort, als die Ravensburger Eishockeymannschaft aufgrund einer Strafzeit gegen Dan Weisskopf ein weitgehend solides Powerplay aufzog. Die Chancen wurden jedoch wie schon zuvor vom Visper Keeper Stefan Müller sicher pariert.

Max Hadraschek erzielt den Anschluss

Nach knapp zehn Minuten kam es dann zur ersten Strafzeit gegen die Towerstars. Niklas Hübner musste wegen Stockhaltens vom Eis, konnte allerdings schon nach 55 Sekunden wieder von der Strafbank aufstehen. Jakob Nilsson hatte in der Halbdistanz viel Raum und Zeit, um genau Maß zu nehmen und die Scheibe schlug millimetergenau im rechten Torwinkel ein. Der Gegentreffer brachte die Oberschwaben etwas vom Konzept ab, was sich dreieinhalb Minuten später beim 2:0 für Visp bemerkbar machte: Gary Nunn kam frei zum Schuss, als den Towerstars in der eigenen Zone die Zuordnung fehlte.

Im zweiten Spielabschnitt belohnte sich das Team von Coach Gergely Majoross für aggressives Forechecking und schnelles Umschaltspiel, Max Hadraschek trug sich nach knapp vier gespielten Minuten als Torschütze zum 2:1 ein. Die Ravensburger agierten danach druckvoll und sie kamen zu guten Chancen, der Rückschlag folgte aber auf dem Fuß. Julian Eichinger bekam eine Strafzeit wegen Haltens aufgebrummt, sieben Sekunden vor Ablauf rutschte das Spielgerät dann erneut ziemlich unglücklich zum 3:1 über die Linie.

Ungünstiger Start in den Schlussabschnitt

In den Schlussabschnitt sollten die Towerstars äußerst ungünstig starten. Gerade einmal 46 Sekunden waren von der Uhr getickt, da schlug der Puck zum 4:1 für die Eidgenossen ein. Auch bei diesem unglücklich abgefälschten Gegentreffer war das Glück wahrlich nicht aufseiten der Oberschwaben. Trotz des Drei–Tore–Rückstandes ließen sie den Kopf aber nicht hängen und drängten auf den Anschlusstreffer. Der fiel dann auch prompt in der 49. Minute durch Charlie Sarault. Vorausgegangen war ein druckvoller Angriff mit schnellen und präzisen Pässen.

Die Frage nach der Spannung im Schlussabschnitt beantwortete sich nur etwas mehr als eine Minute später. Evgeni Chirlaev überwand Towerstars–Goalie Ilya Sharipov zum 5:2. Danach war die Luft raus, zumal Stefan Mäder nur 34 Sekunden später auf 6:2 erhöhte. Trotz der Niederlage, die in Anbetracht der Chancenverteilung sicherlich etwas zu hoch ausfiel, verabschiedeten die rund 20 mitgereisten Fans die Towerstars mit viel Beifall in die Kabine.

Auch das nächste Vorbereitungsspiel bestreiten die Towerstars in der Schweiz. Am Dienstag, 29. August, treten sie in Zürich–Küsnacht gegen die GCK Lions an, die ebenfalls in der Swiss League spielen. Mit einer höheren Effizienz vor dem Tor dürfte hier sicherlich ein besseres Ergebnis drin sein.

Die Grieshaber Logistik GmbH hat den Sponsoringvertrag mit den Towerstars verlängert und die Eismaschine rollt weiterhin als Lkw übers Eis. Der regionale Speditions- und Logistikdienstleister unterstützt als Sponsor das Team der Ravensburger Eishockeymannschaft. Insbesondere die Eismaschine ist Werbeträger. „Es ist uns ein Anliegen, als sportbegeistertes Unternehmen Mannschaften in der Region zu unterstützen. Die DEL2-Spiele bieten neben dem Sportereignis selbst ein gesellschaftliches Event und stärken unsere Gemeinschaft“, sagt Roland Futterer, Geschäftsführer Finanzen, Personal und Service der Grieshaber Logistik GmbH. (sz)