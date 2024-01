Der verbale Ausraster von Nick Latta hat für den Stürmer der Ravensburg Towerstars weitere Konsequenzen. Auch der amtierende Meister der Deutschen Eishockey-Liga 2 belegten Latta mit einer Geldstrafe. Vom 30-Jährigen kamen derweil entschuldigende Worte.

Nick Latta hatte kurz vor Ende der Partie gegen die Eispiraten Crimmitschau am vergangenen Sonntag eine Strafe wegen eines Stockschlags kassiert. Anschließend beschwerte sich der beste Torschütze der Towerstars so vehement, dass er zunächst zwei weitere Strafminuten aufgebrummt bekam, dazu kam dann eine zehnminütige Disziplinarstrafe und auch noch eine 20-minütige Disziplinarstrafe.

Weil Latta die Schiedsrichter nach Spielschluss ein weiteres Mal beschimpfte, kamen noch mal 20 Minuten Spieldauerdisziplinarstrafe drauf. Von der Liga wurde Latta für vier Spiele gesperrt, zudem erhielt er eine Geldstrafe.

„Übers Ziel hinausgeschossen“

Wie die Towerstars am Dienstag mitteilten, wurde der Vorfall nach der offiziellen Strafe der DEL2 intern aufgearbeitet. „Die Towerstars lehnen ein solches Verhalten grundsätzlich ab“, heißt es in der Mitteilung. Nick Latta wurde daher auch vom amtierenden Meister mit einer Geldstrafe belegt, die einem sozialen Zweck zugutekommen soll.

Außerdem muss der Stürmer einen Arbeitsdienst bei einer sozialen Organisation ableisten. „Nick ist in dieser Situation übers Ziel hinausgeschossen, dies bereut er und ist einsichtig“, wird der Geschäftsführer Sport Daniel Heinrizi in der Mitteilung zitiert. „Jeder Mensch macht auch Fehler. Nick ist intern immer mit 120 Prozent Leidenschaft für sein Team dabei.“

Latta bereut seinen „verbalen Aussetzer“

Im Heimspiel am Freitag, 9. Februar (20 Uhr), gegen den EHC Freiburg wird Nick Latta aller Voraussicht nach wieder auf dem Eis dabei sein. „Ich möchte mich auch in der Öffentlichkeit und bei unseren Sponsoren und Fans für meinen verbalen Aussetzer entschuldigen“, sagt Latta laut Towerstars-Meldung. „Ich werde nach meiner unnötigen Sperre alles tun, um meinem Team und den Offiziellen etwas zurückzugeben und dafür zu sorgen, dass so etwas nicht mehr passiert.“