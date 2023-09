Ravensburg

Towerstars nehmen immer mehr Fahrt auf

Ravensburg / Lesedauer: 4 min

Hatte in Crimmitschau den möglichen Siegtreffer in der Verlängerung auf dem Schläger, doch der Puck versprang kurz vorher: Towerstars-Verteidiger Tim Sezemsky (li., im Heimspiel gegen Rosenheims Shane Hanna). (Foto: Felix Kästle/Messe Friedrichshafen )

4:5 n.V. in Crimmitschau hat gezeigt: Die Ravensburger sind in der Hauptrunde angekommen. Am Ende fehlte das Scheibenglück zum Sieg der Towerstars.

Veröffentlicht: 25.09.2023, 19:00 Von: Timo Schoch