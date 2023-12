Towerstars müssen lange auf zwei Spieler verzichten

Die Ravensburg Towerstars müssen kurz vor Weihnachten zwei schlechte Nachrichten vermelden. Sowohl der Verteidiger Tim Sezemsky als auch Stürmer Fabian Dietz fallen in den kommenden Wochen aus. Wesentlich erfreulicher ist die Nachricht, die die beiden Goalies des Meisters aus der Deutschen Eishockey-Liga 2 betrifft. Matthias Nemec, der selbst auf eine lange Profikarriere zurückblicken kann, arbeitet nun mit Ilya Sharipov und Nico Pertuch zusammen.

Nachdem der EV Ravensburg bereits zu Beginn der Saison Matthias Nemec als Trainer für die Nachwuchsgoalies vorgestellt hatte, greifen inzwischen auch die Towerstars auf die Dienste des 32-Jährigen zurück.

Für den ehemaligen Goalie schließt sich ein Kreis

Für Nemec, der im Juni aufgrund einer schweren Verletzung seine aktive Karriere beenden musste, schließt sich damit der Kreis zum Ravensburger Eishockey. Von 2011 bis 2016 stand der im tschechischen Opava geborene Goalie im Kader der Towerstars, nachdem er sich über den EVR-Nachwuchs für das Profiteam empfohlen hatte. Danach spielte er noch beim SC Riessersee, EHC Freiburg, den Heilbronner Falken sowie beim EV Lindau in die Eishockey-Oberliga.

Schon während seiner aktiven Torhüterkarriere baute sich Matthias Nemec ein zweites Standbein als Designer für Goaliemasken und Helme auf. Mit weiteren Partnern gründete er im Sommer eine Torhüterschule und betreut neben Ravensburg auch Clubs in der Schweiz. „Die Torwartposition spielt im Eishockey eine entscheidende Rolle und bringt vor allem mental sehr viel Leistungsdruck mit sich“, sagt Nemec laut einer Mitteilung der Towerstars. „Ich freue mich sehr, auch die Towerstars-Goalies mit meiner langjährigen Erfahrung unterstützen zu können und wieder ein Teil der Towerstars zu sein.“

Beide Profis mit einer Unterkörperverletzung

Bei den Towerstars ist Nemec derzeit mittwochs mit den Goalies Ilya Sharipov und Nico Pertuch auf dem Eis, weitere Trainingsmöglichkeiten werden individuell mit dem Towerstars-Trainerteam abgestimmt. „Wir freuen uns, dass wir mit Matthias nun auch einen Trainer für unsere Torhüter haben“, sagt Geschäftsführer Sport Daniel Heinrizi. „Er passt gut ins Trainierteam und wird den Torhütern helfen, ihre guten Leistungen weiter zu steigern.“ Zudem sind zuletzt die beiden EVR-Nachwuchsspieler Arthur Kreider und Alexander Rudkovski lizenziert worden und trainieren mit den DEL2-Profis mit. Beide Talente haben sich in den vergangenen Wochen durch gute Leistungen im U20-Team des EVR in der Deutschen Nachwuchsliga III empfohlen und wären ab sofort bei Bedarf in der DEL2 spielberechtigt.

Weniger erfreut war Heinrizi über die Nachrichten der Teamärzte von der Sportklinik Ravensburg. Denn sowohl bei Tim Sezemsky als auch Fabian Dietz haben sich die Befürchtungen bewahrheitet - beide Profis fallen verletzungsbedingt in den kommenden, spielintensiven Wochen aus. Beide haben sich laut den Towerstars eine Unterkörperverletzung zugezogen, genauere Diagnosen geben Proficlubs im Eishockey selten bekannt. Sezemsky wird rund drei bis vier Wochen aussetzen müssen, Dietz sogar bis zu acht Wochen.

Daniel Schwaiger kann den Towerstars helfen

Immerhin: Auf eine Operation kann beim Stürmer, der mit zwölf Treffern zweitbester Torschütze der Ravensburger ist, laut den Sportklinik-Ärzten verzichtet werden. „Sein Ausfall tut uns schon weh“, gibt Heinrizi zu. Denn anders als in der Verteidigung, wo derzeit Daniel Schwaiger vom ERC Ingolstadt eingeplant werden kann und Lukas Bender „seine Sache gut gemacht hat“, wie Heinrizi lobt, gibt es im Sturm keine feste Zusage aus Ingolstadt. Möglich ist aber, dass Noah Dunham am Freitag in Crimmitschau wieder zum Ravensburger Kader zählt.