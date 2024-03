Towerstars müssen ins entscheidende siebte Spiel

Möglicherweise haben die 2996 Zuschauer am Sonntagabend in der CHG-Arena das letzte Heimspiel der Ravensburg Towerstars in dieser Saison gesehen. Denn der amtierende Meister ließ im Play-off-Viertelfinale der Deutschen Eishockey-Liga 2 auch den zweiten Matchpuck liegen.

Die Oberschwaben verloren gegen die Eisbären Regensburg mit 1:2 nach Verlängerung. Der ultimative Showdown im Kampf ums Halbfinale ist am Dienstag (20 Uhr/SpradeTV) in Regensburg.

Vier Viertelfinals - viermal Spiel sieben

Extrem spannend geht es auch in den anderen Viertelfinalserien zu. Krefeld wehrte mit dem 4:3-Heimsieg nach 1:3-Rückstand bis zur 51. Minute gegen die Eispiraten Crimmitschau auch den dritten Matchpuck der Sachsen ab. Dort kommt es am Dienstag ebenfalls zum siebten Duell. Die Kassel Huskies, Topfavorit auf die Meisterschaft und den Aufstieg, vergaben am Sonntag die zweite Chance auf den Halbfinaleinzug und müssen gegen die Lausitzer Füchse ins siebte Spiel. Und auch Kaufbeuren erzwang gegen Landshut das Entscheidungsspiel.

Wir hatten viele gute Chancen, aber wir waren nicht in der Lage, mehr als das eine Tor zu erzielen. Towerstars-Trainer Gergely Majoross

Dabei gelang den Towerstars ein Topstart. Während Regensburg gedanklich noch nicht im Play-off-Mouds war, schlugen die Ravensburger schon nach 79 Sekunden zu. Fabian Dietz durfte ziemlich unbedrängt ins Angriffsdrittel fahren, sein Schuss wurde zwar abgeblockt, doch auch Robbie Czarnik hatte am linken Pfosten einiges an Platz - den nutzte der US-Amerikaner zum frühen 1:0. „Wir hatten viele gute Chancen, aber wir waren nicht in der Lage, mehr als das eine Tor zu erzielen“, sagte Trainer Gergely Majoross.

Die Eisbären versuchten schnell zu antworten und verzeichneten auch viele Schüsse. „Dabei hat mir Böses geschwanz nach dem Start“, gab Trainer Max Kaltenhauser zu. Aufs Tor von Goalie Ilya Sharipov kam zunächst kaum etwas. Die Ravensburger arbeiteten stark in der Defensive. In Unterzahl - Luigi Calce hatte eine relativ unnötige Strafzeit genommen - hechtete Maximilian Hadraschek zum Puck und brachte ihn aus dem eigenen Drittel heraus. Das gab Szenenapplaus. Mit dem ersten Abschnitt ihrer Mannschaft durften die Ravensburger Fans noch absolut zufrieden sein.

Ex-NHL-Profi David Booth erzielt den Ausgleich

Nach dem zweiten Drittel galt das nicht mehr ganz. Regensburg hatte das Kommando übernommen und sich das 1:1 verdient. Das fiel allerdings ein wenig umstritten. In Unterzahl brachten die Towerstars die Scheibe in der 39. Minute aus dem eigenen Drittel und wollten dann bei den Eisbären zu viele Spieler auf dem Eis gesehen haben. „Eine diskutable Situation“, meinte Majoross. „Aber so etwas gehört dazu.“ Die Partie lief weiter, Ex-NHL-Profi David Booth ließ Niklas Hübner stehen und überwand Sharipov zum 1:1.

Schon zuvor hatten sich die Regensburger einige gute Chancen herausgespielt - während Ravensburg immer mal wieder etwas leichtfertig den Puck hinter dem eigenen Tor verlor. Gegen Andrew Schembri und Constantin Ontl zeigte Sharipov zwei starke Paraden, etwas Glück hatten die Towerstars, als der Puck von Tim Sezemsky abgefälscht wurde, aber am Tor vorbeirutschte.

Diese Serie hat ein siebtes Spiel verdient. Eisbären-Trainer Max Kaltenhauser

Es war jedoch bei Weitem nicht so, als hätten die Ravensburger keine Chancen gehabt. Es gab sogar zwei dicke Möglichkeiten: Charlie Sarault fuhr einmal ums Regensburger Tor herum, scheiterte aber an Goalie Thomas McCollum (28.). Und nach einer langen Phase, in der die Towerstars in der eigenen Zone gefordert waren und nicht zum Wechseln kamen, schickte Matt Alfaro Kapitän Sam Herr auf die Reise. Doch auch hier war bei McCollum Endstation.

Im Powerplay nicht gefährlich genug

Ein Manko der Towerstars am Sonntag war das Überzahlspiel. Im Powerplay fehlten das Tempo und vor allem die Schüsse. Ravensburg spielte es oftmals zu kompliziert anstatt den direkten Weg zum Tor zu suchen. Erneut umstritten war eine Strafe gegen Herr in der 56. Minute. Ravensburgs Kapitän hatte beim Kampf um den Puck Goalie McCollum getroffen - die Schiedsrichter werteten das als Stockschlag.

Die Unterzahl überstanden die Towerstars schadlos, in Überzahl streifte Dietz’ Schuss die Latte, das Spiel ging in die Verlängerung. Dort sorgte Abbott Girduckis für Jubel - bei den Eisbären und ihren Fans. „Diese Serie hat ein siebtes Spiel verdient“, sagte Kaltenhauser. Und es ist nicht das einzige siebte Spiel.

Play-off-Viertelfinale, sechstes Spiel

Ravensburg Towerstars - Eisbären Regensburg 1:2 n.V. (1:0, 0:1, 0:0, 0:1). - Tore: 1:0 (1:19) Robbie Czarnik (Dietz), 1:1 (38:23 ÜZ) David Booth, 1:2 (61:07) Abbott Girduckis - Strafen: Ravensburg 6 Minuten, Regensburg 8 Minuten - Zuschauer: 2996.