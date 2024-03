Durch ein hart erkämpftes, aber absolut verdientes 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) haben sich die Ravensburg Towerstars am Dienstag in eigener Halle den Matchpuck zum Einzug ins Play-off-Halbfinale der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL2) geholt. Am Freitag (20 Uhr) kann das Team von Cheftrainer Gergely Majoross in der Regensburger Donau-Arena mit einem weiteren Auswärtssieg nun alles klar machen.

Ich bin gerade sehr zufrieden mit den Jungs. Towerstars-Trainer Gergely Majoross

Majoross ist gerade „sehr zufrieden mit den Jungs“, wie er im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ betont: „Unsere Art zu spielen verlangt sehr viel Disziplin, und die zeigt das Team momentan. Die Eisbären haben alles versucht, um uns von unserem Weg abzubringen, aber das haben wir nicht zugelassen.“

Eisbären verlieren in Spiel vier die Nerven

Im Gegenteil: Die Regensburger waren es, die gegen Ende der Partie die Nerven verloren. Während Ravensburg auf lediglich acht Strafminuten kam, waren es beim Gast 23 Minuten. Hinzu kam noch eine 20 Minuten Spieldauerdisziplinarstrafe gegen Jakob Weber wegen Stockschlags. Er wurde anschließend vom Verband für fünf Spiele gesperrt und wird seinem Team in der Serie gegen die Towerstars nicht mehr helfen können.

Bei den Oberschwaben wird Verteidiger Oliver Granz erneut verletzungsbedingt fehlen. Der gebürtige Landshuter, der von den Kassel Huskies zu den Towerstars kam, wird wieder von Stürmer Max Hadraschek ersetzt, der seine Sache als Aushilfsverteidiger bislang sehr gut gemacht hat. Coach Majoross weiß, dass man hier nichts überstürzen darf: „Oliver braucht noch Zeit, um sich weiter auszukurieren. Nach seinem Einsatz in Spiel zwei der Serie haben wir gemerkt, dass er noch nicht so weit ist“, meint der gebürtige Ungar.

Beide Team wollen dem Gegner keinen Raum lassen

Sicher ist er sich auch, dass die Ravensburger bei den Domstädtern ein heißer Tanz erwartet: „Sie werden ums Überleben kämpfen und diesmal ihre Emotionen sicher besser unter Kontrolle haben als am Dienstag. Beide Teams werden versuchen, dem Gegner keinen Raum zu lassen. Das bedeutet, es wird wahrscheinlich nicht viele Torchancen geben und kleinste Details können den Ausschlag geben.“

Vom Beginn der Saison an predigte der ehemalige ungarische Nationalspieler, dass es ihm vor allem darauf ankommt, dass sich sein Team im Verlauf der Spielzeit stetig verbessert, sodass es in den Play-offs sein bestes Eishockey spielt, Durchhänger seien dabei zu erwarten. Wie es scheint, ist ihm das gelungen.

Natürlich würde Majoross es gerne sehen, wenn Ravensburg bereits am Freitag ins Halbfinale einzieht, denn dies würde zusätzliche Regenerationszeit bedeuten, die seine Mannschaft sicher gut gebrauchen kann. Sollte sich doch die Heimmannschaft durchsetzen, findet das sechste Spiel der Serie am Sonntag um 18.30 Uhr wieder in der CHG-Arena statt. Sprade TV überträgt im kostenpflichtigen Livestream.