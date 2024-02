Towerstars lassen zu Hause wieder Punkte liegen

Die Ravensburg Towerstars sind derzeit in der Deutschen Eishockey-Liga 2 alles andere als eine Heimmacht. Gegen den Tabellenzweiten, die Eisbären Regensburg, verloren die Towerstars am Dienstagabend vor 2309 Zuschauern in der CHG-Arena mit 3:5. Es war die fünfte Niederlage aus den vergangenen sechs Heimspielen. So drohen die Towerstars in der Schlussphase der Hauptrunde aus den Top Sechs der Tabelle herauszufallen.

Irre Szenen am Anfang und am Ende

Die Partie begann mit zwei irren Szenen - und sie endete mit einer irren Szene. Nach wenigen Sekunden gab es eine Strafe gegen Regensburgs Corey Trivino. Doch Ravensburgs Verteidiger Julian Eichinger spielte an der Bande einen Querpass ohne hinzuschauen - der Puck ging statt zum Mitspieler zu Andrew Yogan. Regensburgs Topscorer, gleichzeitig der DEL2-Spieler des Jahres, passte zu Abbott Girduckis, doch der traf nur das Außennetz. Kurz darauf, die Towerstars waren noch immer in Überzahl, schoss Robbie Czarnik, der Eisbären-Goalie Jonas Neffin flog durch seinen Torraum und Fabian Dietz bekam den Puck aus kürzester Distanz nicht über die Linie gedrückt.

Gut eine Minute vor dem Ende warfen die Towerstars beim Stand von 3:4 alles nach vorne. Der Puck kam wieder am rechten Pfosten zu Dietz. Doch wieder brachte der Stürmer den Puck nicht ins Netz. „Das war ein unglaublicher Save“, lobte Towerstars-Trainer Gergely Majoross. „Wir dachten alle, dass die Scheibe reingeht.“ Stattdessen machte Yogan mit dem Treffer ins leere Tor alles klar.

Yogan donnert den Puck an die Latte

Die Towerstars wollten die kongeniale Sturmreihe Yogan/Trivino/Girduckis in den Griff bekommen. „Ganz ausschalten kann man sie nicht, das zeigt ja die Statistik“, hatte Towerstars-Trainer Gergely Majoross vor der Partie gesagt. Das Spiel gab ihm Recht. In Überzahl feuerte Yogan den Puck erst am Tor vorbei und dann mit Macht gegen die Latte. Später traf er abermals nur das Torgestänge.

Fehler minimieren und zielstrebiger den Abschluss suchen, das musste das Ziel der Ravensburger im zweiten Drittel sein. Das klappte allerdings überhaupt nicht. Nach einem Abspielfehler hinter dem eigenen Tor gab es gleich die nächste dicke Chance für Yogan. Ravensburgs Goalie Ilya Sharipov wehrte zwar ab, doch Regensburg setzte nach, über Yogan kam der Puck zu David Booth und der traf ins kurze Eck zum 1:0 (22.). Knapp vier Minuten später waren die Towerstars hinten wieder unsortiert, Lukas Heger hämmerte den Puck unter die Latte zum 2:0.

Auf der Tribüne gab es ersten Unmut. Es war wieder einmal kein guter Heimauftritt der Towerstars. Es war oft zu behäbig, Regensburg kam viel häufiger zu freien Schusspositionen. Doch einmal ging es schnell, und schon waren die Ravensburger wieder dran. Noah Dunham zog rechts das Tempo an, seinen Pass in die Mitte versenkte Lukas Mühlbauer zum 1:2 (31.). Und noch war ja ganz lange zu spielen.

Erst spät nehmen die Towerstars Fahrt auf

Die dritte Sturmreihe mit Dunham, Hadraschek und Mühlbauer zog nun ein bisschen das Tempo an. Nach tollem Pass von Tim Sezemsky auf Hadraschek verpasste Dunham den Querpass und damit eine sehr gute Chance. Von Ravensburgs erster Reihe mit Sam Herr, Robbie Czarnik und Charlie Sarault kam dagegen weiter zu wenig. Gleich nach Beginn des Schlussdrittels stellte Regensburg den alten Abstand wieder her. Pawel Dronia saß auf der Strafbank, der Puck kam über die Bande an den Rücken von Sharipov und Trivino stocherte die Scheibe über die Linie zum 3:1 (42.). Hätte Sharipov kurze Zeit später nicht ganz stark gegen Marvin Schmid pariert, wäre die Partie wohl schon vorentschieden gewesen.

So gab es für die Towerstars noch die Möglichkeit, ins Spiel zurückzufinden. Und das taten sie: In der 49. Minute hatte Herr in der Mitte Platz, nahm Maß - 2:3. Doch was der Kapitän aufbaute, riss Czarnik wieder ein. Sein Katastrophenpass landete direkt bei Yogan, dieses Mal ließ sich der Regensburger Topstürmer die Chance nicht nehmen und erhöhte auf 4:2. Nun wurde es wie in den bisherigen Partien zwischen beiden Clubs wild. Zehn Sekunden nach dem Rückschlag sorgte Nick Latta mit dem 3:4 für neue Spannung.

Es gab doch noch eine heiße Schlussphase, weil die Towerstars nun viel aktiver wurden. Doch weil Dietz das Tor nicht traf, gab es wieder Ernüchterung, aber keine Punkte. „Wir haben es nicht geschafft, unser Spiel zu spielen“, meinte Majoross.

DEL2, 48. Spieltag

Ravensburg Towerstars - Eisbären Regensburg 3:5 (0:0, 1:2, 2:3). - Tore: 0:1 (21:05) David Booth (Trivino, Yogan), 0:2 (26:01) Lukas Heger (Schembri, Heider), 1:2 (30:03) Lukas Mühlbauer (Hadraschek, Dunham), 1:3 (41:08 ÜZ) Corey Trivino (Yogan, Bühler), 2:3 (48:21) Sam Herr, 2:4 (50:42) Andrew Yogan, 3:5 (50:52) Nick Latta (Alfaro, Dietz), 4:5 (58:56 empty net) Andrew Yogan (Tippmann) - Strafen: Ravensburg 4 Minuten, Regensburg 6 Minuten - Zuschauer: 2309.