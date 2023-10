Towerstars lassen in Rosenheim Punkte liegen

Die Ravensburg Towerstars haben im vierten Auswärtsspiel in Folge eine knappe Niederlage kassiert. Bei den Starbulls Rosenheim verloren die Ravensburger am Freitagabend mit 2:3 nach Penaltyschießen. Weiter geht es für die Towerstars in der Deutschen Eishockey-Liga 2 am Sonntag (18.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen die Eispiraten Crimmitschau. „Wir haben gut dagegengehalten, aber wir könne besser spielen“, meinte Towerstars-Trainer Gergely Majoross.

Rosenheims Trainer Jari Pasanen hatte seine Mannschaft vor unnötigen Strafen gewarnt. Schließlich reisten die Towerstars als das mit Abstand erfolgreichste Powerplay-Team der Liga an. Doch schon in der siebten Minute leistete sich Lukas Laub eben genau so eine unnötige Strafe im Drittel der Ravensburger. In Überzahl lief der Puck schnell und direkt durch die Reihen der Towerstars, über Julian Eichinger und Charlie Sarault kam die Scheibe vors Tor zu Sam Herr. Er sah Fabian Dietz am linken Pfosten, der zunächst an Goalie Christopher Kolarz scheiterte, aber mit dem Nachschuss das 1:0 erzielte.

Ravensburg gibt den Starbulls zu viel Platz in der Offensive

Die Starbulls, die gut in die Partie gestartet waren und unter anderem durch Norman Hauner eine sehr gute Chance hatten, wirkten nach dem Gegentreffer wie ein angeschlagener Boxer. Ein paar Minuten lang gelang den Gastgebern nicht viel. Nach einem desaströsen Pass von Shane Hanna vor dem eigenen Tor gab es eine Topchance für Herr, doch Kolarz wehrte ab. Bei einem Konter in der 15. Minute zögerte Herr etwas zu lang mit dem Querpass, Nick Latta kam so nicht mehr an die Scheibe. Erst gegen Ende des ersten Drittels steigerten sich die Starbulls wieder und hätten beinahe durch Dominik Daxlberger den Ausgleich erzielt. Doch Goalie Ilya Sharipov reagierte glänzend. „Wir stehen hinten noch ein bisschen zu offen und geben den Rosenheimern zu viel Platz“, meinte Nick Latta im Pauseninterview bei SpradeTV.

Doch genau das war auch zu Beginn des zweiten Drittels der Fall. Laub hatte rechts viel Platz, links stand Hauner frei ‐ 1:1 (26.). Dann leistete sich Robbie Czarnik einen Fehler in der neutralen Zone. Reid Duke ließ den US-Amerikaner stehen, profitierte davon, dass Julian Eichinger hinfiel und schoss Sharipov durch die Schoner zum 2:1 für Rosenheim (29.). Die Starbulls hatten die Partie gedreht, weil die Towerstars nachlässiger agierten.

Toller Konter der zweiten Reihe

Mit einem Konter in der 32. Minute kamen die Oberschwaben aber zum Ausgleich. Czarnik hatte das Auge für Matt Alfaro, der sah Dietz und der machte mit seinem zweiten Treffer des Abends das 2:2. Das war ein perfekter Spielzug der zweiten Ravensburger Sturmreihe. In der Folge gingen beide Mannschaften nicht das totale Risiko, sowohl die Rosenheimer als auch die Ravensburger ließen dazu eine Überzahlsituation ungenutzt. Eine Großchance bot sich den Starbulls aber noch: Nach einem Fehler von Florin Ketterer an der Bande hatte Reid wieder freie Bahn, doch dieses Mal hielt Sharipov den Puck.

Die Rosenheimer hatten auch im dritten Drittel den besseren Start und die ersten gefährlichen Abschlüsse durch Bastian Eckl und Hauner. In Unterzahl bot sich den Towerstars in der 44. Minute die Konterchance über Herr und Charlie Sarault, doch Sarault schloss zu zentral ab und Kolarz parierte sicher. Die Ravensburger leisteten sich im Schlussdrittel einige unnötige Strafen. Rosenheim ist in dieser Saison allerdings bislang fast schon chronisch schwach im Powerplay ‐ Alfaro hatte eine weitere Topchance in Unterzahl, doch Kolarz parierte stark.

Kein Ravensburger Penalty sitzt

Es wurde in der Schlussphase ein zähes Ringen ‐ nun wirkten beide Mannschaften wie angeschlagene Boxer. Eine Minute vor Schluss musste Florin Ketterer auf die Strafbank, doch auch dieses Powerplay konnte Rosenheim nicht zum Siegtreffer nutzen. Wie in Bad Nauheim am vergangenen Sonntag mussten die Towerstars in die Verlängerung ‐ da traf Hauner für die Starbulls den Pfosten, auf der anderen Seite vergaben Herr und Nick Latta den möglichen Sieg. Zum ersten Mal in dieser Saison musste Ravensburg ins Penaltyschießen. Da vergaben alle drei Towerstars, Shane Hanna brachte Rosenheim den Zusatzpunkt. „Wir haben in jedem der vier Auswärtsspiele gepunktet, da können wir schon zufrieden sein“, sagte Majoross.

Starbulls Rosenheim ‐ Ravensburg Towerstars 3:2 n.P. (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Tore: 0:1 (7:03 ÜZ) Fabian Dietz (Sarault, Herr), 1:1 (25:24) Norman Hauner (Laub, Daxlberger), 2:1 (28:43) Reid Duke, 2:2 (31:19) Fabian Dietz (Alfaro, Czarnik), 3:2 (Penalty) Shane Hanna ‐ Strafen: Rosenheim 10 Minuten, Ravensburg 12 Minuten ‐ Zuschauer: 3628.