Towerstars kassieren einen Rückschlag in Dresden

Nach drei Siegen in Folge und zuletzt sehr guten Leistungen haben die Ravensburg Towerstars am Freitagabend wieder ein schwächeres Spiel in der Deutschen Eishockey-Liga 2 gezeigt. Beim Tabellenvorletzten Dresdner Eislöwen verloren die Ravensburger mit 1:5. Am Sonntag (18.30 Uhr/CHG-Arena) brauchen die Towerstars gegen die Bietigheim Steelers, die am Freitag zu Hause mit 4:5 gegen Freiburg verloren, wieder eine bessere Leistung.

Sharipov steht wieder zwischen den Pfosten

Viermal musste Ilya Sharipov zuletzt dem 18-jährigen Goalie Nico Pertuch den Vortritt lassen, in Dresden setzte Towerstars-Trainer Gergely Majoross wieder auf den erfahrenen Sharipov. Die restlichen Reihen blieben unverändert bei den Towerstars, die Platz drei verteidigen wollten. Ganz anders war die Ausgangslage bei Dresden. Die Eislöwen hatten ihre fünf vergangenen Heimspiele verloren. Diese schwarze Serie endete am Freitag.

Das Problem der Eislöwen zuletzt war die Defensive. In den vergangenen fünf Partien kassierte Dresden 24 Gegentreffer. Und auch gegen Ravensburg musste Goalie Janick Schwendener schon nach 68 Sekunden die Scheibe aus dem Netz holen. Matt Alfaro war über die linke Seite vors Tor gefahren, in der Mitte prallte der Puck an Schwendener und David Suvanto ab, Nick Latta staubte ab zum 1:0. Doch die Antwort der Eislöwen folgte prompt. Tomas Andres wurde von den Ravensburgern vergessen, mit der Rückhand überwand er Sharipov zum 1:1.

Viel mehr als ein Pfostentreffer kommt nicht von Ravensburg

Ab da waren die Eislöwen die bessere Mannschaft. In der achten Minute legten sie nach: Vincent Hessler bediente Adam Kiedwicz, bei dessen Schuss sah Sharipov nicht gut aus - der Puck rutschte zwischen Pfosten und Fanghand durch zum 2:1. Die Towerstars bekamen mehr Probleme. „Wir haben hintenraus ein bisschen geschlafen“, meinte Tim Sezemsky bei SpradeTV. „Das wurde mit zwei Toren bestraft.“ Bei einem Konter von Johan Porsberger reagierte Sharipov stark und hatte dann Glück, dass die Scheibe von seinen Teamkollegen geklärt wurde - denn kurzzeitig wusste Ravensburgs Goalie nicht, wo der Puck war.

Von den Towerstars kam viel zu wenig. Bis zum nächsten gefährlichen Abschluss - einem Pfostentreffer von Robbie Czarnik - dauerte es bis Mitte des zweiten Drittels. Da stand es bereits 3:1 für die Eislöwen, denn nach dem Querpass von Kiedewicz stoppte Nils Elten die Scheibe kurz und schlenzte sie dann schön ins rechte obere Eck zum 3:1 (25.). Die Gastgeber hätten nachlegen können, doch auch Porsberger traf nur den Pfosten (32.). In der ersten Unterzahl des Tages arbeitete Ravensburg wieder einmal stark, in der einzigen Überzahl gab es aber nur einen gefährlichen Schuss von Nick Latta.

Die besseren Chancen haben weiterhin die Eislöwen

Die besseren Szenen vor dem Tor hatte weiter Dresden - Nick Postel tauchte in der 39. Minute frei vor Sharipov auf, doch diesen Mal wehrte der Goalie stark ab. „Wir müssen so weiterspielen wie in den vergangenen Spielen, dann können wir noch mal zurückkommen“, sagte Sezemsky vor dem letzten Drittel.

Doch das schaffte der amtierende Meister nicht. Der Start war zwar besser als im zweiten Drittel, aber es blieb dabei: Bessere Chancen hatte Dresden. In der 45. Minute schlug Louis Latta an der blauen Linie über den Puck und lud Vincent Hessler zum Konter ein - doch der Ex-Ravensburger chippte den Puck an die Latte. Besser machte es wenige Sekunden später Bruno Riedl. Der Schuss des jungen Verteidigers wurde leicht abgefälscht von Czarnik und flog Sharipov über die Fanghand - 4:1. Ganz früh ging Majoross ins Risiko, schon dreieinhalb Minuten vor Schluss nahm er Sharipov vom Eis. Doch statt dem Anschlusstreffer gab es noch das 5:1 durch Marco Baßler. „Wir haben ein paar gute Sachen gemacht, aber das wirkliche Feuer hat gefehlt“, meinte Majoross. „Dresden war das bessere Team und hat verdient gewonnen.“

Dresdner Eislöwen - Ravensburg Towerstars 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)

Tore: 0:1 (1:08) Nick Latta (Alfaro, Dronia), 1:1 (2:24) Tomas Andres (Mannes, Hendreschke), 2:1 (7:55) Adam Kiedewicz (Hessler, Postel), 3:1 (24:53) Nils Elten (Kiedewicz), 4:1 (45:16) Bruno Riedl (Hendreschke, Baßler), 5:1 (58:20 empty net) Marco Baßler - Strafen: Dresden 2 Minuten, Ravensburg 4 Minuten - Zuschauer: 2568.