Towerstars kassieren eine bittere Pleite gegen Krefeld

Zwei Spiele, null Punkte: Das Wochenende in der Deutschen Eishockey-Liga 2 haben sich die Ravensburg Towerstars ganz anders vorgestellt. Am Freitag gab es die 6:7-Niederlage beim EC Bad Nauheim, am Sonntag eine 2:3-Heimniederlage gegen die Krefeld Pinguine. Dabei gab es in der Schlussphase entscheidende Szenen, mit denen die Ravensburger nicht einverstanden waren.

Das Tor von Nick Latta zählt nicht

59 Sekunden vor dem Ende war der Jubel bei den Ravensburger Fans unter den 2448 Zuschauern riesengroß. Nick Latta hatte in Überzahl - zudem war Goalie Nico Pertuch vom Eis gefahren - den Ausgleichstreffer zum 3:3 erzielt. Doch die Schiedsrichter schauten sich die Szene noch einmal auf Video an und entschieden schließlich, dem Treffer die Anerkennung zu verweigern. Statt einem späten Erfolgserlebnis und mindestens einem Punkt gab es für die Towerstars am Sonntag beim Familientag die nächste Enttäuschung. „Ich kann und will die Entscheidung nicht kommentieren“, sagte Towerstars-Trainer Gergely Majoross über das vermeintliche 3:3. „Sie haben es sich angeschaut und so entschieden.“

Was den Ungarn viel mehr ärgerte, war die Entstehung der letzten Überzahl. Rund drei Minuten vor dem Ende wurde Kapitän Sam Herr von Christian Ehrhoff mit dem Stock im Gesicht getroffen. „Ein klarer Treffer, aber sie lassen das Spiel noch knapp eine Minute weiterlaufen“, haderte Majoross. „Das frustriert mich mehr als der nicht gegebene Treffer.“ Bei einer früheren Unterbrechung hätten die Towerstars noch mehr Zeit in Überzahl gehabt. Hätte der Treffer der Towerstars Bestand gehabt, hätte es noch weitere 59 Sekunden in Überzahl gegeben - und vielleicht ja doch noch den Heimsieg.

Die Reihen hat der Trainer etwas verändert

Doch Eishockey wird nicht im Konjunktiv gewonnen - in der Realität steht ein ernüchterndes Null-Punkte-Wochenende. „Das ist natürlich nicht zufriedenstellend“, meinte Majoross. Nach dem in Summe enttäuschenden 6:7 in Bad Nauheim am Freitag hatte der Trainer ein klein wenig seine Aufstellung verändert. Für Sam Herr stand Maximilian Hadraschek in der ersten Sturmreihe neben Charlie Sarault und Robbie Czarnik, Kapitän Sam Herr stürmte dagegen mit Nick Latta und Matt Alfaro in der zweiten Reihe. Dazu durfte Pertuch beginnen, Ilya Sharipov nahm auf der Bank Platz.

Gefragt war bei den Towerstars auf jeden Fall deutlich mehr Stabilität als am Freitag - speziell im Schlussdrittel spielten die Ravensburger in Bad Nauheim zum Teil vogelwild. Stabiler standen die Ravensburger, doch immer wieder hatten sie am Sonntagnachmittag Probleme mit dem frühen Krefelder Pressing. Die Folge war unter anderem das Gegentor zum 2:3. Die Towerstars kamen nicht aus ihrem Drittel raus, im vierten Nachschuss war schließlich Philipp Kuhnekath erfolgreich.

Ein Ex-Ravensburger bringt Krefeld in Führung

„Es war ein Schritt in die richtige Richtung nach Freitag“, meinte Majoross. „Aber wir haben auch heute wieder schreckliche Fehler gemacht.“ Einer davon führte zum 1:2. Hinter dem eigenen Tor verlor Denis Pfaffengut in der 23. Minute die Scheibe leichtfertig gegen Mike Fischer, der Krefelder bediente vor dem Tor den freien Josh MacDonald - und der Ex-Ravensburger versenkte die Scheibe humorlos. Knapp anderthalb Minuten zuvor hatte David Trinkberger das 1:1 erzielt.

Die Führung aus dem ersten Drittel war damit dahin. Für das 1:0 hatte sich wieder einmal Nick Latta verantwortlich gezeichnet. Der Stürmer erzielte nach einem Puckgewinn gegen Philip Riefers in der sechsten Minute sein bereits 22. Saisontor. „Wir wussten, wie stark Ravensburg ist“, sagte Krefelds Co-Trainer Herbert Hohenberger, der den erkrankten Cheftrainer Greg Poss vertrat.

Nach dem Nackenschlag zu Beginn des Schlussdrittels zeigten die Towerstars die richtige Reaktion. Wieder war Nick Latta beteiligt. Er arbeitete hinter dem Krefelder Tor stark, holte sich den Puck, bediente Sam Herr - 2:2. Immer wieder gab es Druckphasen der Ravensburger. Immer wieder allerdings änderte sich die Richtung auf dem Eis und auch die Krefelder hatten ihre druckvollen Momente. Einer führte eben in der 37. Minute zum Puckverlust der Ravensburger und zum letztlich entscheidenden 3:2 von Kuhnekath.

In Überzahl klappt zu wenig

Ein Problem der Towerstars am Sonntag war auch: Sie taten sich in Überzahl, ihrer eigentlichen Paradedisziplin, schwer. „Kompliment an meine Mannschaft, in Unterzahl hat sie sehr stark gekämpft“, lobte Hohenberger. Bei den Towerstars fehlten allerdings auch etwas Tempo und Ideen im Powerplay. Nick Latta traf dann zwar in Überzahl, doch wegen eines Fouls an Goalie Felix Bick gaben die Schiedsrichter den Treffer nach längerem Videostudium nicht. So durften nur die Krefelder und ihre mitgereisten Fans jubeln. „Sechs Punkte am Wochenende sind sehr gut für uns, bei uns ist der Knopf aufgegangen“, sagte Hohenberger.

Die Towerstars dagegen liegen nun fünf Punkte hinter Regensburg, von hinten kommen Kaufbeuren und Crimmitschau näher.

Ravensburg Towerstars - Krefeld Pinguine 2:3 (1:0, 1:3, 0:0). - Tore: 1:0 (5:14) Nick Latta, 1:1 (21:06) David Trinkberger (Kuhnekath, Riefers), 1:2 (22:36) Josh MacDonald (Fischer), 2:2 (26:37) Sam Herr (Alfaro, N. Latta), 2:3 (36:28) Philipp Kuhnekath (Riefers, Kretschmann) - Strafen: Ravensburg 8 Minuten, Krefeld 10 Minuten - Zuschauer: 2448.