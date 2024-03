Die Play-off-Viertelfinalserie in der Deutschen Eishockeyliga 2 (DEL2) zwischen den Ravensburg Towerstars und den Eisbären Regensburg hat es in sich - in den bisherigen drei Partien hat bislang jedes Mal das Auswärtsteam den Sieg davongetragen.

72 unkonzentrierte Sekunden kosten Spiel zwei.

Am Mittwoch siegten die Towerstars im ersten Spiel bei den Domstädtern mit 3:2 nach Verlängerung (0:1, 1:1, 1:0, 1:0), nur um anschließend am Freitag in der heimischen CHG-Arena mit 1:5 (1:1, 0:3, 0:1) unterzugehen. In einem desaströsen zweiten Viertel hatten die Männer von Gergely Majoross innerhalb von einer Minute und zwölf Sekunden drei Gegentreffer kassiert - zu viel für eine Aufholjagd.

Majoross hatte in der anschließenden Pressekonferenz bei SpradeTV davon gesprochen, dass „sein Team vom Weg abgekommen“ sei. „Wir haben Fehler gemacht, die wir gegen ein Team wie Regensburg nicht machen dürfen, aber wir werden am Sonntag bereit sein“, fügte der Ungar hinzu.

Nick Latta ist wieder dabei

Und er sollte recht behalten. Hoch konzentriert zeigten sich die Oberschwaben zwei Tage später vor 4251 Zuschauern in der Donau-Arena in einer Begegnung, die von Anfang an von Kampf und Tempo bestimmt war. Die Towerstars mussten erneut auf Verteidiger Oliver Granz verzichten, für den wieder Max Hadraschek einsprang, eigentlich ein Stürmer. Alexander Rudkovsiki fehlte ebenfalls, da er für den EV Ravensburg im Einsatz war. Nick Latta hingegen war nach seiner Drei-Spiele-Sperre wieder dabei. Er hatte den Oberschwaben vor allem beim zweiten Aufeinandertreffen mit den Domstädtern sehr gefehlt.

Bereits nach 52 Sekunden mussten die Ravensburger den ersten Rückschlag hinnehmen. David Booth, US-Amerikaner mit NHL-Erfahrung, netzte zur 1:0-Führung der Hausherren ein. Fünf Minuten später jubelten die Regensburger Zuschauer erneut, verstummten aber schnell wieder, als der Treffer zum 2:0 durch Abbott Girduckis wegen eines zu hohen Stocks aberkannt wurde.

Scheinbar war dies der Weckruf, den die Oberschwaben gebraucht hatten. Die Towerstars fighteten zurück und erzielten durch Louis Lattas Abstauber in der neunten Minute den verdienten Ausgleich. Robbie Czarnik brachte sein Team im zweiten Drittel in Führung (24.), bevor Andrew Schembri den erneuten Ausgleich erzielte (38.).

Mentale Stärke gibt den Ausschlag

Ravensburg war aber an diesem Tag das mental stärkere Team. Keine zwei Minuten nach dem Ausgleich stellte Fabian Dietz die erneute Führung zum 3:2 her.

Der Schlussabschnitt war dann ein Kraftakt, in dem vor allem die Verteidigung der Towerstars und ihr glänzend aufgelegter Goalie Ilya Sharipov im Mitttelpunkt standen.

Das alles entscheidende Tor zum 4:2-Sieg fiel erst, als die Eisbären ihren Towart gezogen hatten.

Am Dienstag ab 20 Uhr haben die Towerstars nun in eigener Halle die große Chance, sich für das fünfte Aufeinandertreffen am Freitag in Regensburg (20 Uhr) einen Matchball zu verschaffen. Vielleicht hilft ja diesmal der Heimvorteil.

Alle Spiele werden im kostenpflichtigen Livestream von SpradeTV übertragen.