Towerstars haben vor Weihnachten noch eine lange Fahrt vor sich

Noch einmal müssen sich die Profis der Ravensburg Towerstars stundenlang in den Bus setzen, dann dürfen sie zumindest drei Tage lang die Weihnachtstage genießen. Das letzte Spiel vor Heiligabend führt die Towerstars in der Deutschen Eishockey-Liga 2 zu den Eispiraten Crimmitschau. Die Sachsen sind das Überraschungsteam dieser Saison - die Partie am Freitag (20 Uhr/SpradeTV) ist das DEL2-Spitzenspiel des 30. Spieltags.

Platz zwei unter dem Baum ist sicher

Klar ist schon vor dem ersten Bully im Sahnpark: Die Ravensburg Towerstars werden sich als Tabellenzweiter unter den Weihnachtsbaum setzen können. „Das reicht uns aber nicht“, sagt Trainer Gergely Majoross mit Vehemenz in der Stimme. „Das ist nur eine Momentaufnahme. Wir wollen besser werden.“ Seine Mannschaft habe zuletzt gut gespielt und entwickle sich in die richtige Richtung, lobt Ravensburgs Trainer. „Wir können aber noch mehr, wir können ein sehr starkes Team in dieser Liga sein.“

Das sieht auch Daniel Schwaiger so. „Das Niveau in Ravensburg ist nahe an der DEL“, meint der Verteidiger. Der 21-Jährige versucht in dieser Saison, beim ERC Ingolstadt in der höchsten deutschen Liga Fuß zu fassen. Weil beim ERC momentan fast alle Spieler fit sind, kann Schwaiger bei den Towerstars aushelfen. Dem DEL2-Meister fehlen in der Verteidigung gerade Niklas Hübner (U20-WM-Vorbereitung) und der verletzte Tim Sezemsky. „Zwei Verteidiger zu verlieren tut weh“, meint Majoross. „Daher bin ich sehr froh, dass Schwaiger bei uns ist und uns hilft.“

Schwaiger freut sich über viel Eiszeit in Ravensburg

Der Verteidiger, der in der vergangenen Saison bei den Towerstars eine tolle Entwicklung genommen hat, musste nicht lange überlegen, ob er in Ravensburg aushelfen kann. „Ich freue mich auf viel Eiszeit und es hat sich angefühlt, als wäre ich nie weg gewesen“, sagt Schwaiger lachend. Am vergangenen Sonntag gegen den EC Bad Nauheim stand Schwaiger erstmals wieder im Trikot der Towerstars auf dem Eis. In Crimmitschau wird er auf jeden Fall auch für Ravensburg auflaufen. „Für Samstag muss ich bei Ingolstadt bereithalten, falls da etwas passieren sollte“, meint der Verteidiger, der mit einer Förderlizenz für die Towerstars spielen darf. „Im Eishockey geht das oft schnell, das ist manchmal unberechenbar.“ Schwaiger setzt sich laut eigener Aussage aber gerne ins Auto und kommt nach Oberschwaben. „Die zweieinhalb Stunden Fahrt nehme ich gerne in Kauf, das ist ja weniger als die meisten Auswärtsfahrten“, sagt der 21-Jährige.

Nach Crimmitschau werden die Towerstars am Freitag deutlich länger unterwegs sein. Die lange Rückfahrt - erst an Heiligabend sind die Ravensburger zu Hause - wollen sie nicht ohne Punkte antreten. „Die Liga ist so eng, das habe ich selten gesehen“, sagt Schwaiger. „Da darf man nichts liegenlassen. Wir wollen in Crimmitschau gewinnen.“

Kleine Schwächephase beim Überraschungsteam

Neben Schwaiger wird auch Lukas Bender wieder einiges an Eiszeit bekommen. Der 20-jährige Verteidiger hat bislang vor allem beim Kooperationspartner ECDC Memmingen in der Oberliga gespielt. „Es ist nie leicht für einen jungen Spieler, während der Saison reinzuspringen“, sagt Trainer Majoross. „Lukas hat seine Sache am letzten Wochenende sehr gut gemacht. Gegen Bad Nauheim hat er sehr solide gespielt.“

Mit dem Sieg gegen die Hessen war Majoross zwar zufrieden, mit der Art und Weise allerdings nicht. „Das erste Drittel war ein schlechtes Beispiel, wie es nicht gehen kann“, sagt der Ungar. Da sei seine Mannschaft zu passiv gewesen. „Das zweite Drittel war dagegen ein tolles Beispiel, wie es gehen muss.“ Da waren die Towerstars total dominant. „So wollen wir spielen“, sagt Majoross.

Die Crimmitschauer sind derzeit Tabellenvierter - sie hatten zuletzt allerdings eine kleine Schwächephase. Dreimal in Folge haben die Eispiraten zu Hause verloren, von den vergangenen fünf Partien haben sie nur ein Spiel gewonnen. Am vergangenen Wochenende gab es gegen die Bietigheim Steelers und den EV Landshut keine Punkte - und nur ein eigenes Tor. „Dafür gibt es keine Ausreden“, wird Stürmer Henri Kanninen auf der Crimmitschauer Homepage zitiert. „Ich muss mein Spiel verbessern und Selbstvertrauen zurückerlangen.“ Gegen die Towerstars hat der Finne zuletzt gerne gespielt - in sechs Duellen schoss er sechs Tore.