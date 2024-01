Towerstars gewinnen gegen Dresden

Nach der überraschenden 2:3-Niederlage (0:0, 1:2, 1:1) am Freitagabend beim Tabellenschlusslicht Bietigheim hatten die Ravensburg Towerstars in der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL2) am Sonntag die Gelegenheit, mit einem Sieg gegen den Tabellenvorletzten Dresdner Eislöwen ihre Fans wieder zu versöhnen, was ihnen dank des 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)-Sieges auch gelang.

„Wir hatten sicherlich ausreichend Chancen, das Spiel zu gewinnen. Insgesamt fehlte uns aber sowohl beim Spiel fünf gegen fünf und erst recht im Powerplay die Energie und der Biss“, analysierte Towerstars-Coach Gergely Majoross die knappe Niederlage im Schwabenduell. Dresden hingegen gewann am Freitag das sächsische Derby gegen die Lausitzer Füchse mit 3:2 (0:1, 1:0, 1:1/1:0) nach Penaltyschießen und verschaffte so dem neuen Eislöwen-Coach Niklas Sundblad einen gelungenen Einstand. Ravensburg musste durch die Niederlage in Bietigheim den zweiten Tabellenplatz an die Eisbären Regensburg abgeben, die ihr Heimspiel gegen Kaufbeuren mit 6:3 (4:0, 1:1, 1:2) gewannen.

Von Anfang an entwickelt sich ein Schlagabtausch

Beide Teams begannen die Partie äußerst aggressiv, was zu einem rasanten ersten Drittel führte, in dem es unaufhörlich hin und her ging. Bereits in der vierten Minute gelang Sam Herr das 1:0 für die Gastgeber nach einem wunderschönen Pass von Robbie Czarnik, der die gesamte Dresdner Verteidigung ins Leere laufen ließ. Im Gegenzug glichen die Eislöwen aber sofort aus, nachdem Goalie Nico Pertuch, der diesmal den Vorzug vor Ilya Sharipov erhielt, die Scheibe direkt in den Schläger von Yannick Drews gespielt hatte. Diese Chance ließ sich der ehemalige Towerstars-Stümer nicht entgehen und schlenzte den Puck zum 1:1 ins Netz der Oberschwaben (5.). In der 14. Minute geriet Ravensburg das erste Mal in Unterzahl und konnte von Glück reden, dass Dani Bindels nur den Pfosten traf. Bereits drei Minuten zuvor hatte David Suvanto das Aluminium der Heimmannschaft getestet. Mit einem Unentschieden ging die Begegnung, in der sich Dresden bis dahin mehr Chancen herausspielen konnte, in die Pause.

Auch im Mittelabschnitt zeigten beide Teams engagiertes Eishockey und drängten auf den zweiten Treffer. Maximilian Hadraschek prüfte in der 23. Minute Janick Schwendener mit einem Schlagschuss, der Dresdner Goalie war jedoch zur Stelle. Auf der anderen Seite entschärfte Pertuch erst einen starken Schuss von Matej Mrazek und kurz darauf von Adam Kiedewicz. Die Partie war ausgeglichen, aber die Eislöwen erarbeiteten sich mehr Abschlussmöglichkeiten. Mitte des Drittels kam Ravensburg das erste Mal in Überzahl, baute ein gutes Powerplay auf, scheiterte aber immer wieder am Dresdner Goalie. Im Anschluss blieben die Männer von Gergely Majoross aber am Drücker und schnürten die Gäste im eigenen Drittel ein. Ab der 35. Minute fanden sich die Towerstars dann sogar in doppelter Überzahl wieder, und es sollte auch das 2:1 gelingen. Robbie Czarnik hämmerte den Puck ins Tor der Sachsen (36.).

Towerstars stehen sicher in der Verteidigung

Auch der Schlussabschnitt begann ausgeglichen. Beide Teams spielten nun aus einer soliden Verteidigung heraus und ließen wenig zu. Die erste gute Chance ergab sich erst nach 46 Minuten für die Gastgeber in Überzahl. Schwendener hielt jedoch den Schuss von Charlie Sarault mit einem starken Reflex. Glück hatten die Towerstars, als in der 50. Minute ein abgefälschter Schuss von Tim Knobloch an die Latte sprang und in der 53. Minute musste Pertuch bei einem Schlagschuss von Tomas Andres seine ganze Klasse zeigen. In den letzten sechs Minuten warf Dresden alles nach vorne und drängte auf den Ausgleich, Ravensburg sicherte nun hinten ab und suchte sein Glück vermehrt in Kontern. Drei Minuten vor dem Ende gelang dann Ralf Rollinger fast das erlösende 3:1. Sein Schuss verfehlte das Tor nur um Zentimeter. Das fiel schließlich eine Minute vor Schluss doch noch, als Dresden den Torwart gezogen hatte. Charlie Sarault traf das leere Tor zum 3:1-Endstand.

Coach Majoross zeigte sich in der Pressekonferenz nicht restlos begeistert vom Auftreten seines Teams, meinte jedoch: „Gute Teams gewinnen auch, wenn sie nicht ihre beste Leistung abrufen, das ist uns heute gelungen.“

Am Dienstag um 20 Uhr empfangen die Towerstars Tabellenprimus Kassel in der heimischen CHG-Arena. Das Spiel wird im kostenpflichtigen Livestream bei SpradeTV übertragen.

DEL2, 37. Spieltag: Ravensburg Towerstars - Dresdner Eislöwen 3:1 (1:1, 1:0, 1:0). – Tore: 1:0 (3:33) Sam Herr (Czarnik, Sarault), 1:1 (4:50) Yannick Drews, 2:1 (35:32) Robbie Czarnik (Sarault, Eichinger), 3:1 (59:03 empty net) Charlie Sarault (Herr) – Strafen: Ravensburg 2 Minuten Dresden 8 Minuten – Zuschauer: 2203