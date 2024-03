72 schwache Sekunden hatten am Freitag für die Ravensburg Towerstars gereicht, um das zweite Spiel der Play-off-Serie der DEL2 gegen Regensburg aus der Hand zu geben. In einem eigentlich ausgeglichenen Spiel kassierten die Oberschwaben innerhalb von einer Minute und 12 Sekunden drei Tore und verloren letztlich mit 1:5 (1:1, 0:3, 0:1). Die erste Begegnung der Best-of-seven-Serie hatte man auswärts mit 3:2 nach Verlängerung gewonnen. Am Sonntag stellte das Team von Gergely Majoross in Regensburg den alten Abstand durch einen couragiert herausgespielten 4:2-Sieg (1:1, 2:1, 1:0) nun wieder her.

Nick Latta wieder dabei

Wieder mit dabei war Stürmer Nick Latta, der seine Drei-Spiele-Sperre verbüßt hatte. Maximilian Hadraschek, eigentlich ebenfalls Stürmer, ersetzte wieder Oliver Granz, der am Freitag noch sein Überraschungscomeback gegeben hatte. Auch Alexander Rudkovski war nicht mehr im Kader zu finden.

Beide Teams begannen schwungvoll und mit intensivem Forechecking. Nicht einmal eine Minute war gespielt, als die Gäste das erste Gegentor hinnehmen mussten. Sie liefen in einen Konter, den der starke David Booth zum 1:0 abschloss (1. Minute). Nur 90 Sekunden später hatten die Towerstars auf der anderen Seite dieselbe Gelegenheit, doch Sam Herrs Pass auf Robbie Czarnik fand den Adressaten nicht.

In der fünften Minute jubelten die Regensburger Zuschauer ein zweites Mal - der Treffer von Abbott Girduckis in Baseballmanier wurde jedoch von den Schiedsrichtern aberkannt -- Girduckis hatte den Schläger zu hoch gehoben. Stattdessen gelang den Oberschwaben der Ausgleich. Matt Alfaro spielte von hinter dem Tor einen schönen Pass auf Louis Latta, der sich freigelaufen hatte und problemlos das 1:1 erzielte (9.).

Niemand stört Robbie Czarnik

Danach ging es in rasantem Tempo hin und her. Towerstars-Goalie Ilya Sharipov musste sein Können mehrfach gegen Booth, Weber und Gajovsky zeigen, und auf der anderen Seite hielt Thomas McCollum Schüsse von Herr und Czarnik. Zählbares sprang aber für keines der beiden Teams heraus, und so ging es mit einem gerechten 1:1 in die Kabine.

Der zweite Abschnitt begann mit der gleichen Intensität. Zahlreiche Chancen ergaben sich auf beiden Seiten, und in der 24. Minute schlug Robbie Czarnik zu. In aller Ruhe lief er mit der Scheibe im gegnerischen Drittel von links nach rechts, und da ihn niemand angreifen wollte, versenkte er den Puck mit einem gekonnten Schlenzer aus dem Handgelenk zur Führung für die Gäste.

Sharipov wieder einmal in Bestform

Regensburg startete nun wütende Angriff auf das Tor der Towerstars, die Ravensburger Abwehr stand jedoch solide und konnte sich im Notfall auf Sharipov verlassen, der unter anderem einen Schuss von Schmid an den Außenpfosten lenkte (33.) und wieder einmal der Ruhepol der Oberschwaben war.

Kurz vor Ende des Drittels war aber auch er machtlos, als Regensburg in Überzahl das 2:2 erzielte. Die Eisbären hatten sich Ravensburg im Powerplay schön zurechtgestellt und Andrew Schembri hatte keine Mühe, den Pass von Gajovsky zu verwandeln (38.).

Nur Sekunden später kamen die Gäste ihrerseits in Überzahl, und Fabian Dietz stellte den alten Abstand wieder her (39.). Die Hausherren wollten Abseits gesehen haben, das Schiedsrichtergespann war allerdings anderer Meinung, und so ging Ravensburg mit einer 3:2-Führung ins letzte Drittel.

Empty net goal bringt die Entscheidung

Das begann wieder mit einem hohen Tempo, und bereits nach wenigen Sekunden fuhr Andrew Yogan allein auf Sharipov zu, setzte den Puck aber knapp neben das Tor. Hadraschek traf eine Minute später die Latte - es war also ordentlich was los in der Donau-Arena. Das Torschussverhältnis von 31:29 sprach für sich.

In den letzten fünf Minuten warfen die Hausherren alles nach vorne, schossen aus allen Rohren, scheiterten aber immer wieder am glänzend aufgelegten Ilya Sharipov. Ravensburg ging jetzt auf Nummer sicher, beschränkte sich offensiv auf Konter und nahm das eine oder andere Icing in Kauf. Die Eisbären zogen bereits zweieinhalb Minuten vor Ende der Partie den Goalie, was die Gäste durch Czarnik ausnutzen konnten, der die Scheibe in der 58. Minute zum 4:2-Endstand im leeren Tor unterbrachte.

Der Sieg war verdient. Gergely Majoross

Towerstars-Trainer Gergely Majoross war in der Pressekonferenz begeistert: „Das war ein sehr gutes Spiel. Wir haben gekämpft und clever gespielt. Der Sieg war absolut verdient.“

Spiel vier der Play-off-Viertelfinalserie findet am Dienstag um 20 Uhr wieder in der Ravensburger CHG-Arena statt. SpradeTV überträgt live.

Eisbären Regensburg - Ravensburg Towerstars 2:4 (1:1, 1:2, 0:1) – Tore: 1:0 (00:52) David Booth (Hammond, Heider), 1:1 (8:38) Louis Latta (Alfaro), 1:2 (23:40) Robbie Czarnik (Herr, Latta), 2:2 (37:26 ÜZ) Andrew Schembri (Gajovsky, Hammond), 2:3 (38:35 ÜZ) Fabian Dietz (Herr), 2:4 (57:44 empty net) Robbie Czarnik - Strafen: Regensburg 6 Minuten, Ravensburg 5 Minuten - Zuschauer: 4251.