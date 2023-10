Towerstars geben bei Spektakel in Regensburg Sieg aus der Hand

So etwas haben die Ravensburg Towerstars wohl auch noch nie erlebt. Bei den Eisbären Regensburg erzielte der Meister der Deutschen Eishockey-Liga 2 am Sonntagabend fünf (!) Tore in Überzahl. Dennoch verloren die Ravensburger die teils vogelwilde Partie mit 5:7. Damit haben die Towerstars das erste Null-Punkte-Wochenende zu verkraften. Schon am Dienstag (16 Uhr/CHG-Arena) geht es gegen die Selber Wölfe weiter. „Wir haben wieder schreckliche Fehler gemacht und den Gegner aufgebaut“, sagte Towerstars-Trainer Gergely Majoross.

Premierentreffer von Matt Alfaro

Nach der 1:4-Derbyniederlage am Freitag gegen den ESV Kaufbeuren sah es für die Towerstars am Sonntag bei den Eisbären lange nach einem Auswärtserfolg aus. Goalie Nico Pertuch, der zu seinem Pflichtspieldebüt kam, zeigte mehrere tolle Paraden. Durch Tore von Fabian Dietz, Nick Latta, wieder Dietz und den Premierentreffer von Matt Alfaro führten die Oberschwaben Mitte des zweiten Drittels mit 4:1. Die Ravensburger schienen alles unter Kontrolle zu haben. Sie hatten Regensburgs Goalie Thomas McCollum entnervt, der für Jonas Neffin vom Eis ging.

Doch nach dem Treffer von Alfaro passte bei den Towerstars nicht mehr viel. Vor allem in der Defensive war es ein schwacher Auftritt. Immer wieder verloren sie im eigenen Drittel die Scheibe, es fehlte die letzte Konsequenz ‐ angesichts der klaren Führung wirkten die Gäste ein wenig nachlässig. Das nutzten die Eisbären, die am Freitagabend mit 4:2 beim stark kriselnden DEL-Absteiger Bietigheim Steelers gewonnen hatten, aus. Angetrieben von den Regensburger Fans unter den mehr als 2800 Zuschauern wurden die Eisbären von Tor zu Tor mutiger und selbstbewusster. „Bisher hat das Powerplay entschieden. Wir waren in der Defensive gegen Ende des Drittels etwas nachlässig, das müssen wir abstellen“, hatte Towerstars-Stürmer Lukas Mühlbauer nach dem ersten Drittel am Mikrofon von SpradeTV gesagt.

Kuriose Tore für die Regensburger

Durch unnötige Strafen und einfache Fehler bauten sie den Gegner mit auf. Die Eisbären glaubten an die Wende, arbeiteten energisch nach und kamen auch zu kuriosen Treffern. So wie Xaver Tippmann in der 35. Minute. Mit der Rückhand schaufelte der Verteidiger die Scheibe vors Tor. Eigentlich ungefährlich, aber Pertuch sah nichts ‐ plötzlich lag die Scheibe hinter ihm.

In Überzahl gab es zu Beginn des Schlussdrittels durch Andrew Schembri das schnelle 3:4, 50 Sekunden später fiel das 4:4 ‐ weil die Towerstars Tomas Schwamberger schlicht komplett vergessen hatten. Corey Trivino drehte das Spiel in Überzahl komplett, ehe Robbie Czarnik mit dem 5:5 konterte. Kurios auch das 6:5: Pawel Dronia rutschte in Pertuch rein und mit ihm über die Linie ‐ nach Videobeweis gaben die Schiedsrichter den Treffer. Den Schlusspunkt setzte Richard Divis ins leere Tor. „Wir spielen zu inkonstant“, meinte Majoross. „Wir haben Qualität, aber wir müssen sie aufs Eis bringen.“

Eisbären Regensburg ‐ Ravensburg Towerstars 7:5 (1:2, 1:2, 5:1)

Tore: 0:1 (6:29 ÜZ) Dietz (Herr, Granz), 0:2 (8:02 ÜZ) N. Latta (Eichinger, Sarault), 1:2 (18:31 ÜZ) Girduckis (Yogan, Gajovsky), 1:3 (20:23 ÜZ) Dietz (Sarault, Eichinger), 1:4 (28:09 ÜZ) Alfaro (Czarnik, L. Latta), 2:4 (34:55) Tippmann (Yogan, Trivino), 3:4 (41:46 ÜZ) Schembri (Schwamberger, Weber), 4:4 (42:36) Schwamberger (Hammond, Divis), 5:4 (46:19 ÜZ) Trivino (Gajovksy, Divis), 5:5 (52:01 ÜZ) Czarnik (L. Latta), 6:5 (55:09) Trivino (Yogan, Girduckis), 7:5 (58:13 empty net) Divis (Hammond) ‐ Strafen: Regensburg 10 Minuten, Ravensburg 10 Minuten ‐ Zuschauer: 2851.