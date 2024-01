Towerstars erwarten Play-off-Konkurrenten

Nach der unglücklichen 2:3-Niederlage (1:0, 1:3, 0:0) am Sonntag gegen die Pinguine aus Krefeld erwarten die Ravensburg Towerstars am Freitag (20 Uhr) in der Deutschen Eishockey-Liga 2 die Eispiraten Crimmitschau in der CHG-Arena, bevor es am Sonntag zu den Starbulls Rosenheim geht (17 Uhr).

Der Ärger wegen der Schlussphase gegen die Krefeld Pinguine ist bei Cheftrainer Gergely Majoross inzwischen verflogen. Etwa drei Minuten vor Ende der Begegnung war Towerstars-Kapitän Sam Herr von einem Krefelder Spieler mit dem Stock im Gesicht getroffen worden, was eine blutende Wunde verursacht hatte. Die Schiedsrichter ließen die Partie aber noch eine Minute weiterlaufen. Dem vermeintlichen Ausgleichstreffer durch Nick Latta in der letzten Minute verweigerten sie nach Ansicht der Videobilder ebenso die Anerkennung.

Ravensburg muss Gegnern den eigenen Stil aufdrücken

„Das sind Dinge, die wir nicht kontrollieren können, also sollten wir uns darüber auch nicht aufregen“, meint der ehemalige ungarische Nationalspieler dazu im Interview. Ausschlaggebend für die Niederlage war für ihn die fehlende Intensität in der Verteidigung und einige wenige „ungute Entscheidungen“. Er ist sich aber sicher, dass die Towerstars bereits gegen die Eispiraten ihr anderes Gesicht zeigen werden: „Crimmitschau ist ein starkes Team mit einer sehr soliden Defensive, aber wenn wir unseren Stil spielen, dann bin ich mir sicher, dass wir gewinnen werden“, so der 44-Jährige Trainer.

Crimmitschau ist zurzeit in bestechender Form und hat, im Gegensatz zu Ravensburg, die vergangenen drei Spiele in Folge gewonnen, unter anderem am Freitagabend gegen den direkten Konkurrenten um einen Play-off-Platz, den EV Landshut, mit 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Mit 63 Punkten nach 40 Spieltagen liegen die Sachsen in der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL2) nur drei Punkte hinter dem Tabellendritten aus Oberschwaben und machen ordentlich Druck. Die bisherigen Begegnungen in dieser Saison teilten sich die beiden Teams. Ende September gewann Crimmitschau zu Hause mit 5:4 nach Verlängerung, auch die Towerstars konnten ihr Heimspiel Ende Oktober siegreich gestalten (2:1).

Intensität auf dem Eis ist wieder zu sehen

Erfreut zeigte sich Majoross, dass nach den vielen „englischen Wochen“ in der DEL2 endlich wieder richtig trainiert und regeneriert werden konnte. „Unsere Stärke ist die Intensität, und die hat uns aufgrund der hohen Belastung in den letzten Spielen gefehlt“, beschreibt er die Gründe für die knappen Niederlagen in letzter Zeit. „Jetzt ist sie aber wieder da.“ Und wirklich, wer das Abschlusstraining am Donnerstag beobachtete, musste vom enorm hohen Tempo beeindruckt sein, das die Oberschwaben aufs Eis brachten.

Um die Relevanz einer inklusiven Gesellschaft in den Vordergrund zu rücken, veranstalten die Towerstars beim Heimspiel gegen die Eispiraten einen „Inklusionsspieltag“, der in Kooperation mit der Lebenshilfe Ravensburg e.V. stattfindet und auch künftig Bestandteil der Saison sein wird. Eishockeybegeisterte werden in verschiedenen Funktionsbereichen vor und hinter den Kulissen mithelfen, beispielsweise am Fanstand, bei der Livestream-Produktion oder bei Vorbereitungen in der Towerstars-Kabine.

Zwei Tage später geht es für die Ravensburger dann zum Nachmittagsspiel nach Rosenheim. Die Starbulls mussten zuletzt eine knappe 2:3-Niederlage (0:1, 1:1, 1:0, 0:1) nach Overtime beim EHC Freiburg hinnehmen. Am Freitag tritt der Tabellenzwölfte zunächst beim EV Landshut an.

Die Spiele werden im kostenpflichtigen Livestream bei SpradeTV übertragen.