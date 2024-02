Towerstars erwarten den EV Landshut

In der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL2) hat die heiße Phase im Kampf um die besten Play-off-Plätze begonnen. Neun Spieltage lang gilt es noch, um jeden Puck und jeden Punkt zu kämpfen, bevor dann am 6. März zunächst die Pre-Play-offs beginnen.

Am Freitagabend um 20 Uhr empfangen die Ravensburg Towerstars, momentan Tabellendritter, den EV Landshut in der heimischen CHG-Arena. Die Bayern sind momentan Fünfter und nur zwei Punkte vom begehrten vierten Rang entfernt, der das Heimrecht in den Play-offs sichert. Dementsprechend erwarten Cheftrainer Gergely Majoross und sein Team einen hochmotivierten Gegner. „Das Spiel gegen den EVL wird sicher wieder sehr intensiv, aber genau das liegt uns, das ist unsere Mentalität“, meinte der 44-Jährige nach dem Abschlusstraining am Donnerstag, und fügte hinzu: „Wir sind auf jeden Fall bereit.“

Majoross sieht „ständige Entwicklung“

Nach dem 3:2-Sieg in Overtime (0:1, 2:0, 0:1, 1:0) in Kaufbeuren am Dienstag ist das Selbstbewusstsein der Oberschwaben durchaus angebracht. Gegen die Buron Joker zeigten die Towerstars eine der stärksten Leistungen in dieser Saison, vor allem im taktischen und kämpferischen Bereich. Majoross sieht in dieser Leistung aber noch nicht das Ende der Fahnenstange: „Wir entwickeln uns stetig weiter, streben ständig neue Ziele an. 100 Prozent heute sind nicht 100 Prozent morgen.“

Auch die Landshuter gehen mit einem 3:2-Erfolg (0:0, 1:2, 1:0, 1:0) im Rücken in die Abendpartie in Ravensburg. Gegen die Dresdner Eislöwen wandelten sie einen 0:2-Rückstand noch in einen Sieg nach Penaltyschießen um. Heiko Vogler, Trainer der Bayern, zeigte sich in der Pressekonferenz bei SpradeTV dann auch „sehr stolz darauf, wie meine Mannschaft heute zurückgekommen ist“.

In dieser Saison trafen Ravensburg und Landshut bislang dreimal aufeinander. Einer 2:3-Heimniederlage (1:1, 1:0, 0:1, 0:1) nach Penaltyschießen Mitte November folgte für die Towerstars zwei Wochen später ein klares 4:1 (1:0, 0:0, 3:1) in der Fanatec Arena in Lands-hut. Anfang Januar ließen die Ravensburger einen 5:4-Erfolg (2:1, 1:3, 2:0) an gleicher Wirkungsstätte folgen.

Gergely Majoross kann am Freitag beinahe auf den kompletten Kader zurückgreifen. Lediglich Nick Latta wird aufgrund seiner Vier-Spiele-Sperre aus dem Spiel gegen Crimmitschau nicht dabei sein.

Landshut verpflichtet kurz vor den Play-offs neuen Stürmer

Der EV Landshut hat sich vor den entscheidenden Hauptrunden-Spielen mit der Verpflichtung des 21-jährigen Stürmers Robin Drothen noch einmal verstärkt. Der gebürtige Solinger stand zuletzt in der Oberliga Süd bei den inzwischen insolventen Bayreuth Tigers auf dem Eis und unterschrieb beim EVL bis zum Ende dieser Saison. In Ravensburg ist er kein Unbekannter. Nach einem DEL2-Spiel als Förderlizenzspieler für die Lausitzer Füchse stand er in der vergangenen Spielzeit bei den Towerstars unter Vertrag und wechselte schließlich nach Bayreuth.

Nur zwei Tage später steht für die Oberschwaben das nächste Auswärtsspiel an. Am Sonntag um 17 Uhr geht es gegen die Selber Wölfe. Auch beim Tabellenelften ist die Motivation groß, schließlich können sich die Oberfranken noch Hoffnungen auf einen Pre-Play-off-Platz machen.

Dem Ligaprimus Kassel Huskies waren die Selber am Dienstag durchaus ebenbürtig und verloren das Auswärtsspiel lediglich mit 1:2 nach Penaltyschießen. Die Towerstars und die Wölfe trafen in dieser Saison ebenfalls dreimal aufeinander, wobei die Oberschwaben nur das Heimspiel Anfang Januar mit 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) für sich entscheiden konnten.

Beide Begegnungen werden wie immer im kostenpflichtigen Livestream bei SpradeTV übertragen.