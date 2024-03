Towerstars erspielen sich Matchpuck

Nach dem hart erkämpften 4:2-Sieg (1:1, 2:1, 1:0) am Sonntag in der Regensburger Donau-Arena hatten die Ravensburg Towerstars am Dienstagabend die große Chance, sich durch einen Heimsieg im vierten Play-off-Spiel der Viertelfinalserie der Deutschen Eishockey-Liga 2 einen Matchpuck zum Einzug ins Halbfinale zu sichern. Ungewöhnlich war in dieser Serie bislang, dass jedes Mal das Gastteam als Sieger vom Eis ging, doch das änderten die Ravensburger durch ihren 4:0-Heimsieg am Dienstag.

Mit Oliver Granz fehlte bei Ravensburg weiterhin ein wichtiger Verteidiger, der erneut von Stürmer Max Hadraschek ersetzt wurde. Das versuchten die Eisbären auszunutzen. Mit hoher Intensität bearbeiteten sie das Tor von Towerstars-Goalie Ilya Sharipov, der bereits innerhalb der ersten sieben Minuten Schüsse von David Booth, Yogan Andrew, Jakob Weber und Yuma Grimm halten musste, dabei aber jene Ruhe ausstrahlte, für die er bekannt ist.

Luigi Calce lässt Großchance liegen

Erst ab der siebten Minute gelang es den Gastgebern, ebenfalls durch starkes Forechecking zu eigenen Chancen zu kommen. Robbie Czarnik prüfte Eisbären-Torhüter Thomas McCollum, der mit einem starken Reflex die Führung der Oberschwaben verhinderte. Vier Minuten später stand plötzlich Luigi Calce nach einem Abwehrfehler mutterseelenallein vor McCollum, war davon aber selbst so überrascht, dass er den Puck am Tor vorbeischob.

Eine Minute vor Ende vor Ende des ersten Drittels hatten dann die Eisbären ihre bislang beste Torchance: Nikola Gajovsky lief allein auf Sharipov zu, der mit einer Glanzparade das Unentschieden festhielt und dafür von den Fans gefeiert wurde, die bis zur Sirene seinen Namen skandierten.

Der Mittelabschnitt begann vor 2302 Zuschauern ähnlich intensiv wie der erste - und mit schnellen Toren für die Towerstars. Bereits in der 22. Minute erzielte Louis Latta das 1:0 nach Zuspiel von Luigi Calce und nur 48 Sekunden später legte Verteidiger Lukas Bender zum 2:0 nach. McCollum war restlos bedient und zeigte dies auch.

Fans bejubeln Sharipov

Ab der 29. Minute hatten die Gäste ihren Schock überwunden und versuchten durch frühes Forechecking offensiv gefährlich zu werden. Sharipov hielt die Schüsse von Booth (30.) und Gajovsky (31.) jedoch souverän. Den Schlagschuss von Grimm (33.) aus gerade einmal drei Metern Entfernung fing er sogar, was ihm erneut den Jubel der Zuschauer einbrachte.

Fünf Minuten vor Drittelende wurde es hitziger in der CHG-Arena, als Booth und Matt Alfaro aneinander gerieten. Ergebnis: Booth musste für zwei Minuten vom Eis und die Towerstars fanden sich in Überzahl wieder. Kapital konnten sie nicht daraus schlagen, und so ging es, nach einigen weiteren Ruppigkeiten - zwischenzeitlich saßen drei Regensburger und zwei Ravensburger gleichzeitig auf der Strafbank - mit 2:0 in die Kabinen.

Wer nun gedacht hatte, die Gäste würden nun mit Volldampf ins Schlussdrittel gehen, sah sich getäuscht. Ravensburg gab den Ton an, und nach nur 30 Sekunden knallte Fabian Dietz die Scheibe an den linken Pfosten. McCollum wäre machtlos gewesen. Auch im weiteren Verlauf bestimmten die Towerstars, begleitet von den Freudengesängen ihrer Fans, die Partie.

Am Ende liegen die Nerven blank

Erst gegen Mitte des Abschnitts kamen die Gäste wieder zu Chancen, auf Sharipov war aber stets Verlass, wenn seine gut stehende Abwehr doch einmal etwas zuließ. Fünf Minuten vor Schluss waren die Regensburger mit den Nerven am Ende. Jakob Weber holte sich nach einem brutalen Foul eine Fünf-Minuten-Strafe plus Spieldauerdisziplinarstrafe ab. Den Schlusspunkt setzten dann Sam Herr mit dem 3:0 (58. empty net) und Alfaro mit dem 4:0 (59.), als sich die Eisbären Regensburg bereits aufgegeben hatten.

Sharipov war unglaublich. Gergely Majoross

Towerstars-Coach Gergely Majoross zeigte sich hoch erfreut: „Wir waren heute das schlauere Team und Ilya Sharipov hat natürlich unglaublich gehalten.“

Das fünfte Spiel der Serie findet am Freitag um 20 Uhr in Regensburg statt. SpradeTV überträgt im Livestream.

Play-off-Viertelfinale der DEL2, Spiel 4: Ravensburg Towerstars - Eisbären Regensburg 4:0 (0:0, 2:0, 2:0). – Tore: 1:0 (21:55) Louis Latta (Calce, Rollinger), 2:0 (22:39) Lukas Bender (Calce, Herr), 3:0 (57:17 empty net) Sam Herr (Czarnik, Pfaffengut), 4:0 (58:27 ÜZ) (Czarnik, N. Latta) – Strafen: Ravensburg 8 Minuten, Regensburg 23 Minuten + 20 Minuten Spieldauerdisziplinarstrafe gegen Jakob Weber wegen Stockschlags – Zuschauer: 2302.