Towerstars drehen Thriller

Ohne Verteidiger Julian Eichinger, der nach seinem Check in der Schlusssekunde am Freitag bei der 3:6-Niederlage in Kaufbeuren für zwei Spiele gesperrt wurde, empfingen die Ravensburg Towerstars in der DEL2 die Eisbären aus Regensburg. Ein herber Verlust, denn kein anderer Verteidiger hatte in dieser Saison bislang so viel Eiszeit wie Eichinger (24 Minuten). Für die Oberschwaben war es eine äußerst wichtige Partie, lagen die Gäste vor dem Spiel doch mit nur zwei Punkten Vorsprung auf dem vierten Platz der Tabelle, zwei Plätze vor dem Titelverteidiger.

Die Gastgeber begannen aggressiv und suchten innerhalb der ersten 60 Sekunden gleich dreimal den Abschluss. Kurz darauf begann aber auch Regensburg mitzuspielen, konnte der zunächst sehr konzentrierten Towers-Abwehr aber nicht gefährlich werden.

In der fünften Minute fiel dann das 1:0 für Ravensburg durch Nick Latta. Goalie Thomas McCollum rutschte der Puck unter den Schonern hindurch. Etwas überraschend kam das 1:1 durch einen klassischen Bauerntrick des Topscorers der Eisbären, Abbott Girduckis (9. Minute).

Nach der Ravensburger Führung dreht sich das Spiel zugunsten der Gäste

Nun drehte sich das Spiel und Ravensburgs Defensive geriet ins Schwimmen. Die logische Konsequenz war das 1:2 (Richard Divis, 10.) und nur 17 Sekunden später das 1:3 durch Corey Trivino. In der Folge störten die Eisbären das Aufbauspiel bereits in der Zone der Oberschwaben, sodass diese im ersten Drittel zu keiner klaren Chance mehr kamen.

Zu Beginn des zweiten Abschnitts schienen die Towerstars immer noch verunsichert zu sein. Zahlreiche Fehlpässe waren die Folge, in Unterzahl kassierte man folgerichtig das 1:4 (26.) Richard Davis war es, der Torhüter Ilya Sharipow überwinden konnte. Die wenigen Chancen der Gastgeber machte Eisbären-Goalie McCollum zunichte.

In Überzahl gelang aber doch der Anschlusstreffer zum 2:4 durch Louis Latta (33.). Dadurch beflügelt begann zunächst eine Druckphase, die man sich aber schnell selbst kaputt machte. Durch einen Stockschlag von Sam Herr geriet Ravensburg in Unterzahl und kassierte umgehend das 2:5 durch Andrew Yogan (35.). Fabian Dietz stellte, ebenfalls in Überzahl, den alten Abstand wieder her (37.) und Ravensburg erhöhte in den letzten Minuten des zweiten Drittels den Druck, konnte aber keine weiteren Treffer verzeichnen.

Auch im letzten Abschnitt geriet Ravensburg schnell in Unterzahl, die Eisbären konnten jedoch kein weiteres Kapital daraus schlagen. Ravensburg betrieb nun aggressives Forechecking, ließ zunächst keine Chancen der Gäste zu. scheiterte seinerseits allerdings mehrfach an McCollum, der eine großartige Leistung zeigte. Auf der anderen Seite gelang es den Towerstars Mitte des dritten Drittels eine 3:5-Unterzahl schadlos zu überstehen, und neun Minuten vor Ende vermeintlich den Anschlusstreffer zu erzielen, der jedoch vom Schiedsrichter annulliert wurde. Er hatte vorher bereits das Spiel aufgrund eines Knie-Checks unterbrochen.

Die letzten fünf Minuten hatten es in sich

Die Towerstars kämpften nun ums Überleben. Drei Minuten später war es soweit: Sam Herr erzielte das 4:5 in der 55. Minute. Und nur 30 Sekunden später gelang sogar der Ausgleich durch Robbie Czarnik. Durch einen Wechselfehler gerieten die Gäste, die zunehmend nervös wurden, kurz darauf wieder in Unterzahl. Ravensburg schoss nun in einer dramatischen Endphase aus allen Rohren, konnte die personelle Überlegenheit aber nicht nutzen.

47 Sekunden vor dem Ende, machten die Towerstars das Wunder durch Matt Alfaro tatsächlich perfekt und die mehr als 2000 Zuschauer in der CHG Arena standen Kopf. Towerstars-Trainer Gergely Majoross, der die Länderspielpause für einen Urlaub in seiner Heimat Ungarn nutzen wird, zeigte sich in der Pressekonferenz nach der Aufholjagd zwar vom Kampfgeist seiner Mannschaft begeistert, hatte allerdings auch Einiges zu bemängeln: „Wir haben Fehler gemacht, die wir nicht machen durften, waren zu undiszipliniert. Das haben wir nach dem zweiten Drittel angesprochen, aber es hat sich nicht viel geändert. Dennoch haben wir es geschafft, das Momentum in diesem merkwürdigen Spiel auf unsere Seite zu bringen.“

Ravensburg Towerstars ‐ Eisbären Regensburg 6:5 (1:3, 2:2, 3:0)

Tore: 1:0 (4:55) N. Latta (Ketterer, Hübner), 1:1 (8:24) Girduckis (Weber, Trivino), 1:2 (9:50) Divis (Schwamberger, Heider) 1:3 (10:07) Trivino (Yogan, Girduckis), 1:4 (26:05 ÜZ) Divis (Schmid, Schembri), 2:4 (33:00 ÜZ) L. Latta (N. Latta, Granz), 2:5 (34:44) Yogan (Weber, Girduckis), 3:5 (36:55 ÜZ) Dietz (Pfaffengut, Sarault), 4:5 (54:20) Herr (N. Latta), 5:5 (54:59) Czarnik (Alfaro), 6:5 (59:13) Alfaro (Czarnik, Granz) ‐ Strafen: Ravensburg 12 Minuten, Regensburg 16 Minuten ‐ Zuschauer: 2124.