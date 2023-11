Towerstars bleiben im Allgäu punktlos

Die kurze Fahrt von Ravensburg nach Kaufbeuren hat sich für die Towerstars am Freitagabend nicht gelohnt. In der DEL2 verlor der amtierende Meister gegen den ESVK mit 3:6. Immer wieder hatten die Ravensburger dem Gegner zu viel Platz zu Schüssen gelassen. Am Sonntag (18.30 Uhr/CHG-Arena) geht es gegen die Eisbären Regensburg weiter. „Wir haben nicht viel falsch gemacht“, meinte Maximilian Hadraschek bei SpradeTV. „In der Defensive müssen wir ein bisschen smarter sein.“

Ausverkauftes Haus und tolle Stimmung

Die Stimmung in der mit 3100 Zuschauern ausverkauften Energie Schwaben Arena in Kaufbeuren war schon lange vor Spielbeginn sehr gut. Die Vorfreude auf das Allgäu-Oberschwaben-Derby war sowohl bei den Profis beider Mannschaften als auch bei beiden Fanlagern groß. Die Zuschauer sahen einen starken Start der Gäste. In der fünften Minute zog Oliver Granz von der blauen Linie ab, Charlie Sarault hielt den Schläger in den Schuss und fälschte ab zum 1:0. Kaufbeuren konterte in diesem Drittel aber und ging mit einer 2:1-Führung in die Pause.

Sami Blomqvist zeigte Übersicht an der Bande, seinen Querpass verwertete Joseph Lewis mit einem tollen Schuss in den Winkel zum 1:1 (9.). Fünf Minuten später bediente Simon Schütz Sebastian Gorcik, der kam zu frei zum Abschluss und brachte Kaufbeuren mit 2:1 in Führung. Das war eben das Problem der Ravensburger: Sie ließen dem ESVK immer wieder zu viel Platz.

Erstes Saisontor in Unterzahl

Offensiv dagegen war es ein gutes Spiel der Towerstars. Matt Alfaro beispielsweise ließ ganz raffiniert den Puck liegen und narrte so zwei ESVK-Verteidiger, doch Robbie Czarnik traf nur das Außennetz. Zu Beginn des zweiten Drittels machte Ravensburg Druck und hatte mehrere gute Gelegenheiten. Die erste Strafe in einem lange sehr fairen Derby brachte den Towerstars schließlich den Ausgleich. In ihrer Paradedisziplin in dieser Saison bewiesen sie Geduld und Übersicht ‐ bis Alfaro die Schussgelegenheit hatte und Goalie Daniel Fießinger zum 2:2 überwand (32.).

In Unterzahl kassierten die Towerstars allerdings durch Gorcik das dritte Gegentor (35.). Auch hier schüttelten sich die Gäste kurz und kamen ein weiteres Mal zurück. Und das sogar in Unterzahl: Granz passte lang hinten raus direkt in den Lauf von Maximilian Hadraschek, der brachte den Puck nach einer schönen Bewegung an Fießinger vorbei ‐ 3:3 (39.). Für die Towerstars war es das erste Saisontor in Unterzahl.

Jamal Watson hämmert die Scheibe ins Tor

Das Derby hatte also viel zu bieten ‐ neben den sechs Toren viele gute Spielzüge und zwischendurch auch ein bisschen Härte. Und noch waren ja auch mindestens 20 Minuten zu absolvieren. Es ging gut los für die Gastgeber. Dieses Mal hatte Yannik Burghart auf der linken Seite zu viel Platz und diesen nutzte der junge Stürmer zu einem platzierten Schuss unter die Latte zum 4:3. „Dadurch hat Kaufbeuren das Momentum bekommen, für uns wurde es schwer“, sagte Hadraschek. Anschließend gerieten Luigi Calce und Maximilian Hops aneinander, für den unnötigen Faustkampf ohne Handschuhe gab es jeweils fünf Strafminuten.

Die Towerstars mussten erneut antworten. Sie schafften es zwar auch, sich immer wieder im Drittel des ESVK festzusetzen. Doch sie vergaben ihre Chancen, etwa Nick Latta, der nach tollem Solo zu zentral abschloss. Effektiver war Kaufbeuren: Laaksonens Schuss wurde in der 47. Minute von Goalie Sharipov abgewehrt, doch Jamal Watson zog direkt ab und hämmerte die Scheibe in den Winkel zum 5:3 ‐ ein tolles Tor.

Nun wurde es natürlich sehr schwer für die Oberschwaben. Sie machten Druck, vor allem in ihrer zweiten Überzahlsituation des Abends. Doch der Anschlusstreffer fiel nicht, stattdessen gab es fünf Minuten vor Schluss eine unnötige Strafe gegen Nick Latta. Das nahm den Towerstars den Schwung und ließ eine Aufholjagd nicht mehr zu. In der letzten Sekunde machte Blomqvist schließlich noch das 6:3.

ESV Kaufbeuren ‐ Ravensburg Towerstars 6:3 (2:1, 1:2, 3:0)

Tore: 0:1 (4:49) Sarault (Granz, N. Latta), 1:1 (8:28) Lewis (Laaksonen, Blomqvist), 2:1 (13:52) Gorcik (Schütz), 2:2 (31:32 ÜZ) Alfaro (Granz), 3:2 (34:55 ÜZ) Gorcik (Blomqvist, Laaksonen), 3:3 (38:18 UZ) Hadraschek (Dronia, Granz), 4:3 (41:59) Burghart (Koziol, Heigl), 5:3 (46:35) Watson (Blomqvist, Lewis), 6:3 (59:59 empty net) Blomqvist (Lammers, Orendorz) ‐ Strafen: Kaufbeuren 9 Minuten, Ravensburg 11 Minuten ‐ Zuschauer: 3100.