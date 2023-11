Towerstars blasen nach der Pause gut erholt zum Angriff

Die einen sind ein paar Tage in den Urlaub gefahren, die anderen haben die Zeit mit ihren Familien genossen. Nach der Länderspielpause geht es am Freitag (19.30 Uhr/SpradeTV) für die Ravensburg Towerstars in der Deutschen Eishockey-Liga 2 weiter. Bei den Selber Wölfen wollen sich die Ravensburger in den Top Vier der Liga behaupten. Auf einen Verteidiger müssen sie noch einmal verzichten.

Trainer Gergely Majoross ist in der spielfreien Zeit nach Hause gefahren. „Erstmals seit August war ich wieder in Ungarn. Ich habe meine Familie und Freunde getroffen, das tat gut.“ Ganz loslassen vom Eishockey konnte Majoross aber nicht. „Natürlich hat mich das Spiel gegen Regensburg noch beschäftigt“, sagt der Ungar und lacht. Im letzten Spiel vor der Länderspielpause hatten sich die Towerstars nach einer irren Partie gegen die Eisbären doch noch mit 6:5 den Heimsieg gesichert.

Platz vier statt Platz zehn war gut für den Kopf

Majoross hat sich die Partie „ein paar Mal“ angesehen. „Wir haben Fehler gemacht, die man gegen eine offensivstarke Mannschaft nicht machen darf“, analysiert der Towerstars-Trainer. Seine Mannschaft habe es in dem völlig verrückten Spiel aber geschafft, „verdient zu gewinnen“. Auch Stürmer Maximilian Hadraschek gibt zu, in der Pause das eine oder andere Mal an die Partie gegen Regensburg gedacht zu haben. „Das hat mich vor allem in positiver Weise beschäftigt, denn wir waren schon zweimal auf der Verliererstraße und haben es doch noch umgebogen.“

Durch den Sieg waren die Towerstars als Tabellenvierter und nicht als Tabellenzehnter in die Pause gegangen. „Für den Kopf ist das angenehmer“, meint Hadraschek. Beim Restart bei den Selber Wölfen erwartet der Ravensburger Stürmer „ein enges Spiel“. Wichtig werde für ihn und seine Kollegen sein, die Effizienz vor dem Tor zu verbessern und weniger Strafen zu kassieren. „Aber die Saison ist noch lang, das ist ein Prozess“, sagt Hadraschek. Platz vier sei „nach dem holprigen Start in Ordnung“.

Zum ersten Mal in dieser Saison gegen den EV Landshut

In der nach wie vor sehr engen Tabelle wollen sich die Towerstars nun aber im vorderen Drittel halten. „In Unterzahl fehlt uns manchmal noch ein bisschen die Struktur“, sagt Majoross. „Gegen Selb wird ein Schlüssel für uns sein, dass wir ihre Offensive in den Griff bekommen.“ Das hatte in der ersten Partie in dieser Saison nicht ganz geklappt ‐ am Tag der deutschen Einheit verloren die Ravensburger mit 2:3.

Am Sonntag (18.30 Uhr/CHG-Arena) gibt es den ersten Saisonvergleich mit dem EV Landshut. „Wir haben alle Mannschaften schon gesehen, Landshut nicht. Das ist ein bisschen komisch“, meint Majoross. Im Heimspiel ist dann auch wieder Julian Eichinger dabei, der gegen Selb noch das letzte seiner zwei Spiele währenden Sperre absitzen muss. Bis auf den Verteidiger und Lukas Bender, der sich bei einem Einsatz für den ECDC Memmingen in der Oberliga verletzt hat, sind aber alle anderen Towerstars-Profis fit.

Spätestens zur neuen Saison kommt die Halsschutzpflicht

Mittlerweile haben auch die Towerstars auf den tödlichen Unfall des ehemaligen DEL-Spielers Adam Johnson reagiert und einen Halsschutz für ihre Spieler bestellt. Eine Pflicht besteht in der DEL2 noch nicht. Die Liga empfiehlt ihren Vereinen und Spielern aber, schon jetzt eine entsprechende Schutzausrüstung zu tragen. „Nach Rücksprache mit den Clubs und deren Ausrüstern kann eine vollumfängliche Ausstattung aller Spieler erst zur Saison 2024/25 erfolgen“, heißt es in der Mitteilung. Geprüft werde, ob die Hersteller den Halsschutz bis zu den Play-offs in der nötigen Anzahl liefern können. Dann wolle die DEL2 die Schutzausrüstung schon in der Endrunde dieser Saison zur Pflicht machen.