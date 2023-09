Towerstars bekommen Nico Pertuch als zweiten Goalie

Bei den Ravensburg Towerstars hat es kurz vor Beginn der Hauptrunde in der Deutschen Eishockey–Liga 2 noch einmal eine Veränderung im Kader. Statt Lukas Schulte setzt der amtierende Meister in der neuen Saison dank der Kooperation mit dem ERC Ingolstadt nun auf Nico Pertuch als Back–up–Goalie. Der U18–Nationaltorwart wechselt vom EV Landshut zum DEL–Vizemeister Ingolstadt und stand bereits in den letzten beiden Testspielen in der Vorbereitung als Gastspieler für die Towerstars auf dem Eis.

Zwei Goalies verleiht Ingolstadt an andere Clubs

Beim ERC erhält der Goalie laut Mitteilung einen Dreijahresvertrag und wird in der kommenden Saison zu den Towerstars ausgeliehen. „Nach den Erfahrungen der vergangenen Play–offs wollten wir auf Nummer sicher gehen und uns auf der Torhüter–Position noch breiter aufstellen. Wenn sich dann die Möglichkeit ergibt, den aktuellen U18–Nationaltorhüter zu verpflichten, ist das eine Gelegenheit, die wir ergreifen wollten“, sagt Ingolstadts Sportdirektor Tim Regan. „Mit unserem Duo Michael Garteig und Devin Williams sowie den Youngsters Lukas Schulte und Nico Pertuch sind wir nun sehr gut aufgestellt.“ Schulte wird dem Vernehmen nach Spielpraxis beim Oberligisten Bayreuth bekommen.

Debüt in der DEL2 schon mit 16 Jahren

Pertuch, der in Landshut geboren und dort sämtliche Nachwuchsteams durchlaufen hat, stand bisher in sieben DEL2–Spielen für seinen Heimatverein zwischen den Pfosten. Sein Debüt in der DEL2 feierte er bereits im Alter von 16 Jahren. „Wir freuen uns sehr, dass wir in Nico Pertuch einen weiteren Nachwuchs–Nationalspieler in unserem Kader haben werden. Er wird, mit einer Förderlizenz des ERC Ingolstadt ausgestattet, bei uns die Rolle des Back–up–Keepers einnehmen“, sagt Towerstars–Geschäftsführer Sport Daniel Heinrizi. Nummer 1 beim DEL2–Meister ist in der neuen Saison Ilya Sharipov.