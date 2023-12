Towerstars beißen sich am Kaufbeurer Goalie die Zähne aus

Das letzte Spiel des Jahres für die Ravensburg Towerstars ist am Samstagabend ein extrem stimmungsvolles gewesen. Die CHG-Arena war mit 3418 Zuschauern restlos ausverkauft. Das Derby gegen den ESV Kaufbeuren sorgte für viel Vorfreude, viel Spannung - und nach 65 torlosen, aber hochattraktiven Minuten gab es einen 1:0-Erfolg nach Penaltyschießen des ESV Kaufbeuren.

Die Allgäuer zogen durch den Derbysieg in der Tabelle der Deutschen Eishockey-Liga 2 am Oberschwabenrivalen vorbei auf Rang zwei. „Es war ein großartiges Spiel, dass den Spielern, den Fans und den Trainern Spaß gemacht hat“, meinte Towerstars-Trainer Gergely Majoross trotz der Niederlage. Und auch Kaufbeurens Trainer Daniel Jun lobte die beiden Mannschaften: „Das war gute Unterhaltung.“

Ein Pfostentreffer und ein Schimpfwort

Nach 20 Sekunden gab es die erste gute Chance für den ESVK - Max Oswald hätte den Towerstars den ganz frühen Schock verpassen können. Das Tempo blieb danach hoch, gute Möglichkeiten gab es für beide Seiten. Die beste hatte Matt Alfaro für die Towerstars. An der Bande gewann der Kanadier in der neunten Minute den Puck gegen Fabian Koziol und fuhr alleine auf Kaufbeurens Goalie Daniel Fießinger zu. Doch Alfaro traf nur den Pfosten und setzte sich kurz darauf mit einem deutlich vernehmbaren amerikanischen Schimpfwort auf die Bank.

Die Ravensburger waren in Spiellaune, doch sie vergaben weitere Chancen, etwa durch Pawel Dronia und Lukas Mühlbauer sowie in der ersten Überzahl des Abends durch Robbie Czarnik und Sam Herr. Die Kaufbeurer hatten im ersten Drittel ihre beste Phase kurz vor der Pause. Jamal Watson zog wuchtig von rechts ab, Alexander Thiel schoss drüber und Tyler Spurgeons Zuspiel auf Thomas Heigl wurde noch im letzten Moment abgelenkt.

Eichinger klärt wie ein Baseballspieler

Das Niveau war gut, das Tempo war hoch - alleine die Tore fehlten noch. Das blieb auch im zweiten Drittel so. Beide Mannschaften versuchten viel, beide Mannschaften hatten zahlreiche Chancen. Doch beide Mannschaften bekamen den Puck nicht über die Linie. Zunächst hatte Kaufbeuren im zweiten Abschnitt die besseren Gelegenheiten. Tim Gorgenländer passte kurz vor dem eigenen Tor sehr gut auf und hinderte Jere Laaksonen am Nachschuss. Nach einem zu kurzen Pass von Goalie Ilya Sharipov legte Laaksonen die Scheibe zu Sami Blomqvist ab, doch Sharipov war rechtzeitig zurück in seinem Tor. Dazu klärte Julian Eichinger den Puck in Baseballmanier über dem eigenen Tor.

Auffällig bei den Towerstars war weiter die Reihe mit Matt Alfaro, Nick Latta und Lukas Mühlbauer. Sie war an mehreren guten Szenen im Kaufbeurer Drittel beteiligt. Doch auch Sam Herr, Charlie Sarault und Robbie Czarnik waren in Spiellaune. In der 30. Minute ein wenig zu sehr: Herr legte den Puck klasse in den Lauf von Sarault, doch statt selbst den Abschluss zu suchen, wollte er noch Czarnik die Scheibe auflegen - Kaufbeuren konnte klären.

Gute Chancen sogar in Unterzahl

In Unterzahl hielten die Ravensburger die Gäste aus dem Allgäu nicht nur weit vom eigenen Tor weg, sondern konterten auch zweimal gefährlich. Doch Herr scheiterte an Fießinger, und auch den Querpass von Alfaro auf Czarnik wehrte Kaufbeurens Goalie ab.

Eines war klar: Mindestens ein Tor würden die Fans in der CHG-Arena noch sehen. Das dauerte aber weiter. Denn als der Puck zum ersten Mal im Netz war, wurde der Treffer des ESVK nicht anerkannt, weil Jamal Watson zuvor das Tor verschoben hatte (46.). Beide Fanlager machten mächtig Stimmung, das Tempo blieb hoch und für ein Derby gab es überraschend wenige Strafen.

Wenig überraschend beim Spielstand war, dass die Goalies mehr und mehr in den Blickpunkt gerieten. „Beide hatten einen sehr guten Abend“, lobte Jun. Fießinger bewahrte seine Mannschaft in der 47. und 51. Minute mit guten Paraden gegen Czarnik vor dem Rückstand. Zweimal kamen die Towerstars anschließend in Überzahl, zweimal wehrte sich Kaufbeuren allerdings stark. Ravensburg war dem Siegtreffer näher, aber es ging tatsächlich torlos in die Verlängerung. Die hätte Czarnik nach gut drei Minuten beenden können, nach starkem Zuspiel von Pawel Dronia scheiterte der US-Amerikaner aber einmal mehr an Fießinger.

Nur ein Kaufbeurer trifft im Penaltyschießen

Darum gab es in allerletzter Konsequenz das Penaltyschießen. Kaufbeurens Micke Saari traf mit einem tollen Versuch gegen Sharipov, Czarnik, Sarault und Alfaro dagegen vergaben ihre Versuche, weshalb der Zusatzpunkt ins Allgäu ging.

Ravensburg Towerstars - ESV Kaufbeuren 0:1 n.P. (0:0, 0:0, 0:0, 0:1). - Tor: 0:1 (Penalty) Micke Saari - Strafen: Ravensburg 4 Minuten, Kaufbeuren 8 Minuten - Zuschauer: 3418 (ausverkauft).