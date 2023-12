Towerstars behalten alle Punkte zu Hause

Vor der Saisonrekordkulisse von 3321 Zuschauern haben die Ravensburg Towerstars am zweiten Weihnachtstag die Starbulls Rosenheim mit 4:1 wieder nach Hause geschickt. In Unterzahl wehrten sich die Ravensburger stark, im dritten Drittel machten sie mit drei Treffern den Heimsieg perfekt. „Es ist nie gut, so viele Strafen zu kassieren“, sagte Trainer Gergely Majoross. „Aber wir haben ein Weg gefunden, die Partie zu gewinnen.“

Junger Debütant schießt fast ein Tor

Das wäre eine wunderschöne Weihnachtsgeschichte gewesen. In seinem allerersten Wechsel in der DEL2 wurde Alexander Rudkovski in der dritten Minute die Scheibe von Luigi Calce schön in den Lauf gespielt. Das Talent der U20 des EV Ravensburg, gerade erst für den Spielbetrieb der DEL2 lizenziert, fuhr auf Goalie Patrik Mühlberger zu, scheiterte aber am Rosenheimer Schlussmann.

Auch sonst kamen die Towerstars von Beginn an zu guten Chancen. Nach einem Schuss von Julian Eichinger rutschte Mühlberger der Puck durch, es war jedoch kein Ravensburger zum Abstauber zur Stelle. Bei einem Querpass von Tim Gorgenländer hoppelte die Scheibe und sprang Nick Latta über den Schläger. Sein Bruder Louis Latta sah das Ganze nur von Außen - der Stürmer fiel kurzfristig aus. Da auch Fabian Dietz, Tim Sezemsky, Niklas Hübner und Ralf Rollinger nicht im Kader standen, hatte Trainer Gergely Majoross nur sechs Verteidiger und elf Stürmer zur Verfügung.

Viele Strafen hintereinander

Die Ravensburger kontrollierten die meiste Zeit des ersten Drittels, die Gäste hatten aber auch ihre Szenen vor dem Towerstars-Goalie Ilya Sharipov, der wieder fit war. Nach einem Absprachefehler in der Verteidigung war Norman Hauner in der 14. Minute frei durch, Sharipov hielt aber stark. In einer Unterzahlsituation verlor Denis Pfaffengut seinen Schläger, bekam den von Matt Alfaro gereicht - doch auch mit drei Schlägern brachten die Towerstars den Puck aus ihrem Drittel.

So sahen die 3321 Zuschauer in der fast ausverkauften CHG-Arena zwar ein ganz gutes Spiel, aber die Tore fehlten noch. Die kamen auch im zweiten Abschnitt zunächst nicht. Näher dran waren ganz klar die Gastgeber, die einen sehr dominanten Start hinlegten. Sam Herr, Pawel Dronia und Robbie Czarnik hatten die Führung auf dem Schläger.

Dann gerieten die Ravensburger allerdings vier Minuten in Folge in Unterzahl. Doch sogar mit einem Mann weniger hatten sie bessere Chancen als die Rosenheimer. Nach gutem Einsatz von Charlie Sarault vergab Herr eine weitere gute Möglichkeit, nach klasse Einsatz von Czarnik lief Alfaro alleine auf Mühlberger zu - traf aber nur den Pfosten (28.).

Zwei Ex-Ravensburger sind für Führung verantwortlich

Anschließend wechselte das Bild und Rosenheim war vier Minuten in Folge in Unterzahl. Zweimal erwischte es den letztjährigen Ravensburger Marvin Feigl. Die Towerstars machten Druck, fanden aber zu selten die Lücken in der Verteidigung. Dazu schaufelte Herr die Scheibe übers leere Tor. Als Feigl seine zweite Strafe abgesessen hatte, gab es einen Konter der Starbulls - Feigl bediente Norman Hauner und der überwand Sharipov zum 1:0 (34.).

Die Partie wurde hitziger, auf den Strafbänken wurde es voller. Die Towerstars blieben am Drücker. In der 37. Minute fiel der verdiente Ausgleich. Denis Pfaffengut zog aus der Distanz ab, der Puck schlug unter der Latte ein zum 1:1. Kurz nach Beginn des dritten Drittels kam die Scheibe von Noah Dunham zu Alfaro, doch Mühlberger war wieder zur Stelle. Rosenheims Goalie hatte mehr zu tun als Sharipov auf der anderen Seite. Herr konterte ein weiteres Mal in Unterzahl, brachte aber nicht mehr genügend Kraft hinter seinen Schuss (48.). Dann wurde es brenzlig: Czarnik und Pawel Dronia saßen auf der Strafbank saß, die Towerstars waren anderthalb Minuten in doppelter Unterzahl. Sie bekamen den Puck zwar nicht raus, hielten sich aber dennoch schadlos.

Dafür gab es Applaus - der noch lauter wurde, als Czarnik den Puck zum 2:1 unter die Latte knallte (51.). Schließlich hämmerte auch Sarault die Scheibe in Überzahl in die Maschen - das 3:1 in der 56. Minute war die Vorentscheidung. Den Deckel drauf machte Sarault ins leere Tor zum 4:1. „Unser Überzahlspiel war nicht gut genug“, meinte Starbulls-Trainer Jari Pasanen.

Das Spiel im Stenogramm

Ravensburg Towerstars - Starbulls Rosenheim 4:1 (0:0, 1:1, 3:0). - Tore: 0:1 (33:31) Norman Hauner (Feigl), 1:1 (36:56) Denis Pfaffengut (Herr, Sarault), 2:1 (50:28) Robbie Czarnik (Pfaffengut, Herr), 3:1 (55:10 ÜZ) Charlie Sarault (Eichinger, Herr), 4:1 (59:23 empty net UZ) Sarault - Strafen: Ravensburg 18 Minuten, Rosenheim 14 Minuten - Zuschauer: 3321.