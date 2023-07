Towerstars beginnen DEL2–Saison mit Neuauflage des Finales

Die Auslosung des neuen Spielplans in der Deutschen Eishockey–Liga 2 hat den Ravensburg Towerstars ein attraktives erstes Heimspiel beschert. Sollte es zu keinen Veränderungen im Spielplan kommen, trifft der amtierende DEL2–Meister am Freitag, 15. September, zum Saisonauftakt in der CHG–Arena auf den Finalgegner der Vorsaison, den EC Bad Nauheim.

Den offiziellen Spielplan will die DEL2 in der kommenden Woche bekanntgeben — bis dahin haben die Clubs noch Zeit, Änderungswünsche anzugeben. Weil die Bayreuth Tigers ihre Klage vor dem Schiedsgericht zurückgezogen haben, startet die DEL2 nur mit 14 Mannschaften in die neue Saison. „Als sich herauskristallisiert hatte, dass die Klage abgewiesen werden würde, haben wir diese zurückgenommen“, wird Bayreuths Geschäftsführer Matthias Wendel auf der Homepage zitiert. „Wir konzentrieren uns ab sofort auf die Teilnahme an der Oberliga.“ Der Antrag für eine Lizenz wurde bereits gestellt.

Unklar ist, mit welchem Kader die Bayreuther in die neue Saison gehen. Unter anderem gibt es Gerüchte, dass der Towerstars–Meistergoalie Jonas Langmann zum EV Landshut wechseln könnte.