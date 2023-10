Towerstars beenden Wochenende mit fünf Punkten

Die Ravensburg Towerstars haben auch das zweite Auswärtsspiel des Wochenendes in der Deutschen Eishockey-Liga 2 gewonnen. Zwar vergaben die Oberschwaben am Sonntagabend beim EC Bad Nauheim eine 2:0-Führung. Doch in der Verlängerung sorgte der starke Matt Alfaro für den Siegtreffer. Die Towerstars verbesserten sich in der Tabelle weiter und sind nun Siebter.

Keine vollständige vierte Reihe

Nur etwas mehr als ein Drittel hatte Pawel Dronia am Freitag in Krefeld für die Towerstars auf dem Eis gestanden. Zu Beginn des zweiten Drittels kassierte der Verteidiger eine Spieldauerdisziplinarstrafe wegen eines Checks gegen das Knie von Alexander Weiß. Anschließend sah man Dronia im Kabinengang auf dem Spinningrad sitzen. Am Sonntag war der erfahrene Verteidiger aber schon wieder zurück im Aufgebot der Ravensburger ‐ der DEL2-Disziplinarausschuss hatte nach Ansicht der Videobilder auf eine weitere Strafe verzichtet.

Vollständig waren die Towerstars am Sonntagabend in Bad Nauheim aber dennoch nicht. Denn im Vergleich zum 2:1-Sieg bei den Krefeld Pinguinen fehlte Ingolstadts Förderlizenzspieler Noah Dunham. Die Towerstars hatten damit keine vier vollständigen Sturmreihen. Sie spielten aber wie in Krefeld von Beginn an höchst konzentriert. Sie schafften es mit ihrem Auftritt sogar, dass es für die Bad Nauheimer nach dem ersten Drittel ein paar Pfiffe der eigenen Fans gab. „Wir haben ein sehr solides erstes Drittel gespielt“, sagte Julian Eichinger in der ersten Pause bei SpradeTV.

Bad Nauheim lädt Ravensburg zum ersten Tor ein

Es war sogar mehr als solide. Nach einem dicken Patzer von Tim Coffman, der die Scheibe im eigenen Drittel direkt zu Robbie Czarnik passte, brachte Matt Alfaro die Ravensburger in der sechsten Minute in Führung. Der Kanadier zeigte eines seiner bislang besten Spiele für die Towerstars und war an mehreren gefährlichen Szenen im ersten Abschnitt beteiligt. Dazu besorgte er in der ersten Minute der Verlängerung auch den Siegtreffer für die Ravensburger. In der 14. Minute zog Julian Eichinger ab, vor dem Tor arbeiteten Sam Herr und Nick Latta ‐ Goalie Niklas Lunemann fehlte die Sicht und Latta erhöhte auf 2:0. „Jetzt dürfen wir nicht zu passiv werden“, warnte Eichinger vor dem Gang in die Kabine.

Doch genau das passierte nach weiteren zehn guten Minuten im zweiten Drittel. Herr hatte den Puck an den Pfosten gesetzt, Czarnik scheiterte an Goalie Lunemann. Plötzlich war die Luft aufseiten der Oberschwaben aber raus. „Zu Beginn war es sehr stark, danach aber schrecklich“, sagte Towerstars-Trainer Gergely Majoross. Sie bekamen immer mehr Probleme, retteten die 2:0-Führung aber in die zweite Pause.

Herr bekommt den Puck ins Gesicht

Im Schlussdrittel gab es zunächst zwei personelle Rückschläge: Herr bekam den Puck ins Gesicht und musste ein paar Minuten in der Kabine behandelt werden. Er konnte dann aber weitermachen. Anders als Florin Ketterer, der nach einem Check noch zur Bank fuhr, dort aber große Probleme bekam. Sanitäter und der Bad Nauheimer Mannschaftsarzt kamen zur Bank, Oliver Granz und Lukas Mühlbauer mussten Ketterer schließlich beim Gang in die Kabine stützen. „Ich habe es zwar auch nicht genau gesehen, aber es könnte eine Gehirnerschütterung sein“, meinte Majoross.

Nach dieser Szene und der etwas längeren Unterbrechung waren die Towerstars irgendwie raus aus der Begegnung. Haakon Hänelt brachte Bad Nauheim in der 47. Minute auf 1:2 heran, zwei Minuten später glich Jordan Hickmott in Überzahl aus. „Wir hatten die drei Punkte mit der Leistung auch nicht verdient“, sagte Mejoross. Bad Nauheim war dem Siegtreffer deutlich näher als die Towerstars, Tim Coffman scheiterte aber am starken Goalie Ilya Sharipov. „Der Punkt war aber verdient“, meinte Bad Nauheims Trainer Harry Lange. In der Verlängerung krönte Alfaro jedoch seine gute Leistung und ließ die Ravensburger das Wochenende mit fünf Punkten abschließen.

EC Bad Nauheim ‐ Ravensburg Towerstars 2:3 n.V. (0:2, 0:0, 2:0, 0:1).

Tore: 0:1 (5:18) Matt Alfaro (Czarnik), 0:2 (13:29) Nick Latta (Herr, Eichinger), 1:2 (46:56) Haakon Hänelt (Dersch, Orendorz), 2:2 (48:57 ÜZ) Jordan Hickmott (Orendorz, Schmidt), 2:3 (60:51) Matt Alfaro ‐ Strafen: Bad Nauheim 2 Minuten, Ravensburg 8 Minuten ‐ Zuschauer: 2543.