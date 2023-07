Towerstars arbeiten weiter mit den Memmingen Indians zusammen

Nach der Verlängerung der Kooperation mit dem Vizemeister der Deutschen Eishockey–Liga (DEL), dem ERC Ingolstadt, bleiben die Ravensburg Towerstars auch ihrem Partner in der Oberliga Süd treu. Wie der amtierende Meister der DEL2 am Dienstag mitteilte, wurde der Kooperationsvertrag der Ravensburger mit dem ECDC Memmingen verlängert. Die Zusammenarbeit zwischen den Towerstars und den Indians geht damit in die dritte Saison.

„Für aufstrebende Talente ist Spielpraxis unbestritten die beste Möglichkeit, sich auf dem harten Weg zum Eishockeyprofi weiterzuentwickeln“, heißt es in der Mitteilung der Towerstars. Das gilt natürlich auch für die zahlreichen jungen Spieler der Ravensburg Towerstars. Neben der reinen Vergabe von Förderlizenzen braucht es aber auch Partner, „die konstruktiv und vertrauensvoll zusammenarbeiten“, teilen die Towerstars mit. Das hat in den vergangenen beiden Saisons mit dem ERC Ingolstadt sehr gut geklappt und auch mit dem ECDC Memmingen. Der Zweitligameister und der Club aus der Oberliga Süd haben daher nun ihre Partnerschaft verlängert.

Die Towerstars–Talente Tim Gorgenländer, Daniel Schwaiger, Luigi Calce sowie die Brüder Robin und Marvin Drothen hatten in der vergangenen Spielzeit eine Förderlizenz für die Memminger und kamen dort auch alle auf Einsätze. Am häufigsten, nämlich in 26 Hauptrunden– und zwei Play–off–Spielen, stand Tim Gorgenländer für die Indians auf dem Eis. In der kommenden Saison wird der inzwischen 20–jährige Stürmer erneut mit einer Förderlizenz für Memmingen ausgestattet, gleiches gilt für die beiden Ravensburger Zugänge Ralf Rollinger und Lukas Bender sowie erneut für Luigi Calce und Tim Sezemsky.

Wann und welche mit Förderlizenzen ausgestatteten Talente abgestellt und zum Einsatz kommen werden, wollen der Indians–Trainer Daniel Huhn und der neue Towerstars–Trainer Gergely Majoross jeweils kurzfristig untereinander abstimmen. Ein großer Vorteil der Kooperation ist laut den Ravensburgern auch die geografische Nähe beider Standorte. So kann etwa bei unvorhergesehenem Personalbedarf kurzfristig reagiert werden. So wie in der vergangenen Saison: Die Towerstars hatten gegen Ende der Hauptrunde große Verletzungsprobleme in der Abwehr — Leon Kittel und Lion Stange wurden kurzfristig mit Förderlizenzen ausgestattet. Zwar kamen beide nicht zum Einsatz, sorgten aber dennoch für personelle Entspannung in Ravensburg.

„Nicht nur die Talente selbst, sondern auch die beiden Clubs profitieren in hohem Maße von der guten Zusammenarbeit“, sagt Daniel Heinrizi, Geschäftsführer Sport der Towerstars. „Daher freue ich mich, dass wir die Partnerschaft untermauern konnten.“ Sven Müller, Sportlicher Leiter des ECDC Memmingen, meint: „Zwischen beiden Clubs besteht ein sehr guter Austausch, der sich immer mehr verbessert hat. Auch die Entwicklung der jungen Spieler war sehr positiv und kam beiden Teams zugute.“