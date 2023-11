Tourismus im Landkreis Ravensburg ist auf der Überholspur

Mit der Corona-Pandemie waren die Übernachtungszahlen eingebrochen ‐ doch nun scheint das Reisegeschäft in der Region mehr denn je zu brummen. Dafür gibt es mehrere Gründe.

Im ersten Dreivierteljahr 2023 hat das Statistische Landesamt im Landkreis Ravensburg deutlich mehr Übernachtungen gezählt als im gleichen Zeitraum des Vor-Corona-Jahres 2019. Damals war der bisherige Übernachtungsrekord für Baden-Württemberg aufgestellt worden. Im Kreis Ravensburg sind in den ersten neun Monaten 2,6 Millionen Übernachtungen gezählt worden (2019: 2,3 Millionen). Dafür gibt es mehrere Gründe.

Grund 1: Mehr Ankünfte

Es sind mehr Reisende in die Region gekommen, obwohl der Anteil an Ausländern gegenüber dem Vergleichszeitraum im Jahr 2019 leicht gesunken ist. Das heißt, dass die Reiselust nach dem Pandemie-Tief wieder zurück ist.

Grund 2: Erhöhung der Bettenkapazität

Hotelier Wolfgang Hügle, der den Erlebnishof Gut Hügle bei Ravensburg betreibt, führt die vielen Übernachtungen auf die gestiegene Anzahl an Hotelbetten zurück.

In der Stadt Ravensburg hatte sich schon vor der Pandemie ein Hotelboom abgezeichnet: Seit 2020 haben das Ginn City&Lounge Hotel am Bahnhof und das B&B beim Sportzentrum Rechenwies sowie der Kaiserhof eröffnet. Die Bettenkapazität hat sich laut Ravensburger Stadtverwaltung im Vergleich zum Jahr 2019 nahezu verdoppelt, von damals 728 auf rund 1214 Betten.

Die Anzahl der Übernachtungen im Kreis Ravensburg ist gestiegen, das hat mehrere Ursachen. (Foto: Grafik: Marcus Fey )

In Leutkirch war bereits im Oktober 2018 die Ferienanlage von Center Parcs dazugekommen mit insgesamt 5000 Betten, was die Kapazitäten im Landkreis schon deutlich vergrößert hat. Ob die vielen Hotelbetten auch ausreichend ausgelastet sind, lässt sich voraussichtlich erst am Ende des Jahres vergleichen. Die Firma Center Parcs teilt für ihre Ferienanlage im Allgäu mit, dass die Belegung die Auslastung aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 jetzt bereits übersteigt.

Grund 3: Trend zum Deutschlandurlaub

Der Trend geht nach Beobachtung der Center-Parcs-Pressestelle seit der Pandemie zum Urlaub im eigenen Land. „Reisende legen mehr Wert auf erdgebundene Reisen mit Auto oder Bahn, anstatt mit dem Flugzeug zu ihrem Urlaubsort zu gelangen“, teilt das Unternehmen mit. Bei Reisen innerhalb Deutschlands sei Urlaub in der Natur, insbesondere Wandern, beliebt geworden. Da der Kreis Ravensburg die Möglichkeit dazu biete, gelte er als attraktive Urlaubsregion, was sich positiv auf die Übernachtungszahlen auswirke.

Der Deutschlandtourismus ist seit vielen Jahren im Aufwärtstrend und ich glaube, dass das auch nicht nachlassen wird, sagt auch Dominik Buck vom Ravensburger Hotel Sennerbad.

Das Sennerbad ist ein eher kleiner Betrieb mit 39 Betten. Zunehmende Krisen und Kriege werden den Trend verstärken, glaubt er. Die Bodensee-Region ist seiner Einschätzung nach „eines der Top-Reiseziele im Inland“. Nicht nur Deutsche, sondern auch Holländer, Engländer und Franzosen übernachten häufig bei ihm.

Grund 4: Pandemie überwunden

Nach der Pandemie hat die Reiselust die Menschen wieder gepackt, wie Buck beobachtet. Auch in der Ravensburger Touristeninformation ist schon 2022 und nun auch 2023 mehr los gewesen als noch 2019, wie Mitarbeiterin Anna-Maria Barrelmann sagt. In Ravensburg habe zum Beispiel die Nachfrage von Reisegruppen von Firmen und Vereinen nach Stadtführungen zugenommen. „Die Leute sind nach der Pandemie jetzt wieder aktiv. Nach dieser Zeit, in der viele in einer Starre waren, werden jetzt solche Unternehmungen nachgeholt.“ Ravensburg werde als Ziel für Urlaubs- und Kurzurlaubsreisen immer beliebter. Der Aufenthalt dauere im Schnitt 2,4 Tage, sagt Barrelmann.