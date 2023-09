Eine Krankheit, die für Mensch und Tier tödlich sein kann: Die Hasenpest ist 2023 auch im Landkreis Ravensburg in einem Fall nachgewiesen worden. Das bestätigte das Landratsamt als zuständige Behörde der „Schwäbischen Zeitung“. In der Vergangenheit hat sich der Erreger auch im Kreis Ravensburg immer wieder auf den Menschen übertragen. Das war in diesem Jahr noch nicht der Fall.

17 Fälle landesweit

Den Gesundheitsämtern im Land sind laut einer Mitteilung der Deutschen Presse–Agentur (DPA) in diesem Jahr bis Ende August 17 Fälle von Hasenpest gemeldet worden. Laut der Verwaltung fällt davon ein Fall auf den Landkreis Ravensburg. Außerdem gibt es im Bodenseekreis einen Fall.

Nicht nur Hasen können betroffen sein

„Bereits August 2022 wurde in der Gemeinde Fronreute und im April 2023 in Ravensburg jeweils ein Fall von Hasenpest nachgewiesen“, sagt die Sprecherin des Landratsamts, Selina Nußbaumer, auf Nachfrage. Es waren in beiden Fällen Feldhasen betroffen. Das ist, obwohl der Name der Krankheit darauf schließen lässt, nicht selbstverständlich.

Der Erreger infiziert laut Robert–Koch–Institut (RKI) vor allem verschiedene Nagetiere wie Mäuse, Wühlmäuse oder Ratten und hasenartige Tiere, also Feldhasen und Kaninchen. Aber auch Wildwiederkäuer, Fleischfresser und sogar Vögel könnten infiziert werden. Bei Nagetieren, Hasen und Kaninchen sind laut RKI seuchenartige Verläufe mit sehr hoher Sterblichkeit bekannt.

Mehrere Fälle im Jahr 2018

Eine Häufung von Hasenpest–Fällen gab es im Kreis zuletzt 2018. Damals waren mindestens vier Feldhasen daran verendet. Die Hasenpest wird laut RKI durch den Erreger „Francisella tularensis“ ausgelöst, die sogenannte Tularämie (Hasenpest) ist auch als Lemming– oder Hirschfliegenfieber bekannt. Der Erreger habe ein extrem breites Wirtsspektrum. Die Tularämie ist eine bakterielle Infektionskrankheit, die auch von Zecken übertragen werden kann.

In vergangenen Jahren auch Menschen im Kreis infiziert

Die Infektionskrankheit kann demnach auch auf den Menschen übertragen werden — in der Fachsprache: Zoonose. Der Feldhase gilt laut RKI als Hauptquelle der Übertragung der Tularämie auf den Menschen in Mitteleuropa. Laut DPA gab es im Südwesten in diesem Jahr bisher bei elf Menschen eine Infektion mit der Hasenpest. Keiner der elf Infizierten stammt aus dem Kreis Ravensburg.

Doch auch hier kam es schon zu Übertragungen auf den Menschen. „Bei der Hasenpest handelt es sich um eine meldepflichtige Krankheit. In den vergangenen Jahren waren es üblicherweise ein bis zwei Meldungen.“

Was Spaziergänger beachten sollten

Die Krankheit ist mit Antibiotika gut behandelbar, kann unbehandelt aber tödlich ausgehen — auch für den Menschen. Das Krankheitsbild kann sehr unterschiedlich ausfallen. Bei schweren unklaren Allgemeinerkrankungen, vor allem mit Lymphknotenschwellungen, muss man auch an Tularämie denken, insbesondere, wenn Wildtierkontakte stattgefunden haben.

Symptome wie Appetitlosigkeit, Fieberschübe und in schweren Fällen hohes Fieber und/oder Lymphknotenschwellungen können beispielsweise die Folge sein. Als Risikogruppen gelten neben Jägern Land– und Waldarbeiter sowie Personen, die oft im Freien unterwegs sind.

Worauf müssen Spaziergänger achten? „Grundsätzlich sollte man tot oder krank aufgefundene Feldhasen oder Kaninchen nicht anfassen“, sagt Selina Nußbaumer. Am besten sei es, den zuständigen Jäger — zum Beispiel über die örtliche Polizei — zu informieren. „Dieser kann das Tier dann unter Einhaltung von Schutzmaßnahmen einsammeln und entweder selber oder über das Veterinäramt zur Untersuchung an das Staatliche Untersuchungsamt Aulendorf bringen.“