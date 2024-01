Am Wochenende dreht sich in der Oberschwabenhalle alles ums Heiraten: Am Samstag und Sonntag ist die Messe „Ewig Dein“, die größte Hochzeitsmesse im Raum Oberschwaben, zwischen Alb, Allgäu und Bodensee. Wie die Ravensburger Veranstaltungsgesellschaft (RVG) 13. und 14. Januar mitteilt, haben sich 84 Aussteller angemeldet.

Neu ist eine kostenlose Verkostung von Hochzeitstorten für alle Messegäste. Den ganzen Tag über gibt es Programm auf einer Bühne mitten in der Halle.

Die „Ewig Dein“ zeigt laut Pressemitteilung am Samstag und Sonntag all das, was angehende Hochzeitspaare brauchen und sich wünschen: Kleider und Anzüge, Torten und Deko, Floristik und Fotografie, Catering und Musik, Schmuck und Make-up. Wer mag, kann Tanzstunden und Hochzeitsredner buchen, Möbel, Zelte oder mobile Toiletten mieten oder einfach die gesamte Hochzeitsplanung an Profis übergeben.

Flugschule fliegt über die Oberschwabenhalle

Auch Locations aus der Region stellen sich vor. Wer noch ein Hochzeitsauto sucht, findet Oldtimer-Bullis und moderne Limousinen. Eine Patisserie lädt ein zur kostenlosen Hochzeitstorten-Verkostung. Eine Flugschule hat angekündigt, am Samstag über die Oberschwabenhalle zu fliegen mit einem Banner „Willst du mich heiraten?“.

Jede Hochzeit soll was Besonderes und Persönliches haben. Darum wird auf der „Ewig Dein“ auch dieses Jahr wieder gebastelt: Wer ein paar kreative Minuten hat, nimmt an einem Workshop teil. Dort fertigt man Tischdeko oder Gastgeschenke aus Makramee - oder auch Anstecknadeln oder Haarschmuck mit Trockenblumen. Für die Workshops braucht es keine Anmeldung, sie sind spontan und kostenlos, teilen die Veranstalter mit.

Hochzeitskleider und Herrenmode auf der Wedding-Bühne

An beiden Tagen ist Programm auf der Wedding-Bühne: Alle paar Minuten starten kurze Vorführungen. Zu sehen sind dort Hochzeitskleider und Herrenmode. Tanzschulen, Trau-Redner und Event-Profis stellen sich vor, auch Musiker und Hair-Stylisten. Was sind gerade die neuesten Trends, was funktioniert immer gut? Moderator Nik Herb macht kurze Interviews mit den Ausstellern und Hochzeitsexperten.

„Auf der Messe könnte man im Prinzip innerhalb eines Tages eine komplette Hochzeit organisieren“, wird Lena Lorenz, Projektleiterin bei der RVG, zitiert. „Soweit wir wissen, hat das bislang aber noch niemand gemacht. Die meisten freuen sich einfach, dass es an einem Ort eine so große Auswahl zu so vielen Themen gibt. Und anders als bei Instagram kann man alles anfassen, sehen, riechen, schmecken und fühlen.“

Im Team stöbern

Wer mag, bringt sich ein Team mit: Die RVG bietet Gruppentickets für fünf Personen, damit die Braut mit Mutter, Schwestern und Trauzeugin oder der Bräutigam mit seinen Jungs gemeinsam stöbern und Angebote vergleichen können.