Ein Fußgänger ist an einer Bushaltestelle in Grünkraut von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der 80-Jährige und seine Ehefrau waren in Grünkraut ausgestiegen und wollten hinter dem anfahrenden Bus die Straße überqueren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Dabei habe der Mann anscheinend das herannahende Auto übersehen. Beim Zusammenprall wurde er so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Seine Ehefrau blieb unverletzt. Die zwei Autoinsassen erlitten bei dem Unfall am Samstagabend einen Schock.